Bitcoin Fiyatında Düşüş Sürerken Kurumsal ve Küresel Benimseme Güçleniyor

Şubat ayında Bitcoin, 64.492 dolar seviyelerinde işlem görerek ekim ayındaki zirvesinin yaklaşık yarısına geriledi. Fiyat baskısı devam etse de, son dönemde kurumsal yatırımcıların ve kamu kurumlarının ilgisinde gözle görülür bir artış yaşandı. Özellikle büyük şirketler, fonlar, devletler ve bankalar Bitcoin’e yönelik yatırımlarını artırmayı sürdürdü.

Kurumsal Yatırımcıların Stratejileri ve Sermaye Akışı

Kripto piyasalarındaki kayıplar, hisse senedi ve fonlarının stratejilerini de etkiledi. Coin Bureau’nun kurucu ortağı Nic Puckrin, kurumsal kripto fonlarının nakitte yüksek payda konumlandığını ve ortalama nakit oranlarının son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. 2025 yılının dördüncü çeyreğinde de kurumsal yatırımcılar, borsada işlem gören Bitcoin fonlarındaki pozisyonlarını azalttı. Öte yandan, River şirketinin yayımladığı piyasa raporuna göre Bitcoin’i benimseme ivmesindeki yükseliş devam ediyor. Şirket, kurumların 2025 yılında toplamda yaklaşık 829.000 BTC eklediğini belirtti. Bu rakamın içerisinde şirketler, hükümetler, fonlar ve ETF’ler bulunuyor.

Şirketler, Danışmanlar ve Hükümetlerin Artan Katılımı

Kayıtlara göre yatırım danışmanları, son iki yılda her çeyrek başına yaklaşık 1,5 milyar dolarlık Bitcoin ETF yatırımı gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde hiçbir çeyrekte fonlardan net çıkış yaşanmadı. ABD’de ilk 30 yatırım danışmanlığı firması arasında 29’u portföylerinde Bitcoin bulunduruyor ancak toplam içindeki pay oldukça düşük. 2025’te şirketler, rezervlerine toplam 54 milyar dolar değerinde Bitcoin ekledi. Halka açık şirketlerin kriptoya ilgisi ise özellikle dikkat çekiyor; yıl sonunda Bitcoin tutan şirket sayısı 194’e ulaştı. Şirket hazinesi tutan kurumlar 866.000 BTC ile toplam kurumsal rezervlerin büyük kısmını oluşturuyor.

Ayrıca, 2025’te beş yeni ülke daha Bitcoin varlıklarını portföylerine ekledi. Bu ülkeler arasında iki devlet varlık fonu ve Lüksemburg ile Suudi Arabistan’ın fonları ile birlikte, Çekya Merkez Bankası da yer aldı. Böylece, Bitcoin sahibi ülke sayısı 23’e yükseldi. River şirketi, gelişen benimseme dinamikleriyle ilgili şöyle bir değerlendirmede bulundu:

Bitcoin’in benimsenmesinde ayı piyasası yaşanmıyor. Fiyat zirveden yüzde 50 geride olsa da, benimseme ivmesi fiyatı etkilemeyen şekilde artmaya devam ediyor.

Ayrıca, “Bitcoin’e olan güven tarihteki herhangi bir varlıktan daha hızlı büyüyor. Deneysel bir başlangıcın ardından, şimdi küresel ölçekte kabul gören bir değer saklama aracına dönüştü ve benimseme eğrisiyle interneti andırıyor.” şeklinde yapılan değerlendirmeye de raporda yer verildi.

Ödeme Kabulü, Geliştirici Faaliyetleri ve Benimsemenin Geleceği

Bitcoin’in doğrudan alımı dışında, ödeme olarak kullanılmasında da Amerika Birleşik Devletleri’nde dikkat çeken bir artış yaşandı. Ülkedeki Bitcoin ile ödeme kabul eden işletme sayısı geçen yıl üç katına çıktı. Küresel ölçekte ise bu alanda yüzde 74’lük bir büyüme dikkat çekti.

Bunun paralelinde, ABD’de en büyük 25 bankanın yüzde 60’ı Bitcoin destekli yeni finansal ürünler üzerine çalışıyor. Bu gelişmeler, Bitcoin’in geleneksel finans ve bankacılık sektörlerinde de daha fazla entegre olacağını gösteriyor.

River şirketi raporunda, mevcut benimseme dalgasında ani fiyat patlamasının muhtemel olmadığını, fakat istikrarlı entegrasyonun uzun vadede çok daha anlamlı olabileceğini savundu. Şirket ayrıca önümüzdeki yıllarda bu eğilimin daha da hızlanmasını beklediğini açıkladı.