Milyon Dolarlık Tahmin: TD Cowen’den Bitcoin İçin Dudak Uçuklatan Rakam!

Kripto para piyasası artan ABD gümrük vergisi belirsizlikleri ve makroekonomik risklerin gölgesinde sert bir geri çekilme yaşarken, Bitcoin 65.000 dolarlık kritik destek seviyesini kaybederek yatırımcılarını endişelendirdi. JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’ın 2008 finansal krizine atıfta bulunan uyarıları piyasadaki satış baskısını derinleştirirken, analistler kripto paraların artık kendi iç dinamiklerinden ziyade genel borsa iştahıyla hareket ettiğini vurguluyor. Şubat ayının son haftasında hızlanan bu düşüş dalgası, kurumsal bazdaki likidite arayışını ve riskli varlıklardan kaçışı net bir şekilde ortaya koyuyor.

Veriler Işığında Derinleşen Likidite Sorunu ve Teknik Kırılmalar

CryptoQuant tarafından paylaşılan güncel veriler, Bitcoin’in fiyat hareketlerinde Coinbase Premium Endeksi ile olan korelasyonuna dikkat çekiyor. 30 dakikalık basit hareketli ortalamanın sıfır seviyesinin üzerine çıkma çabası başarısızlıkla sonuçlanırken, bu durum piyasadaki alım baskısının zayıfladığını ve satıcıların dizginleri ele aldığını kanıtlıyor. Özellikle 23 Şubat tarihinde yaşanan keskin düşüş, fiyatın 68.500 dolar seviyelerinden 64.400 dolara kadar gerilemesine neden olarak kısa vadeli yükseliş umutlarını ciddi şekilde sekteye uğrattı.

Analist Ted ve Glassnode gibi önemli veri sağlayıcıları, piyasadaki yapısal bozulmanın altını çizerek 65.000 dolar altındaki kalıcılığın tehlikelerine işaret ediyor. Mevcut tabloda 62.500 dolar bölgesi ana destek hattı olarak izlenirken, Bitcoin alıcı/satıcı oranının birin altına düşmesi piyasa akışının tamamen satış yönlü olduğunu gösteriyor. Tarihsel olarak aylık RSI değerinin 38’in altına sarkması döngü diplerine işaret etse de, hisse senedi piyasalarıyla kurulan sıkı bağ, Bitcoin’in bağımsız bir ralli yapma kapasitesini şu aşamada kısıtlıyor.

Jamie Dimon’dan 2008 Benzetmesi ve Uzun Vadeli Öngörüler

Finans dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Jamie Dimon, bankacılık sektöründeki mevcut kredi risklerini 2005-2007 yılları arasındaki tehlikeli sürece benzeterek piyasalara soğuk duş etkisi yarattı. Rakiplerinin kısa vadeli kar hırsıyla “aptalca işler” yaptığını savunan Dimon, kredi döngüsündeki çatlakların henüz tam olarak belirmese de kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor. Yapay zekayı yazılım sektöründe yıkıcı bir güç olarak tanımlayan CEO, JPMorgan’ın bu riskli kredi yarışına dahil olmayacağını kesin bir dille belirterek muhafazakar bir duruş sergiliyor.

Öte yandan, kısa vadeli bu karamsar tabloya rağmen TD Cowen gibi kurumsal yapılar geleceğe dair şaşırtıcı rakamlar telaffuz etmeyi sürdürüyor. Varlıkların tokenize edilmesi ve dolaşım hızındaki düşüş senaryosu üzerinden yapılan modellemeler, Bitcoin’in uzun vadede 450.000 dolar seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyor. 2027 mali yılı sonu için 225.000 dolar hedefi koyan kurum, bu tahminlerin gerçek dünyadaki varlıkların dijitalleşme hızına bağlı olduğunu hatırlatarak, piyasanın içinden geçtiği türbülansın aslında büyük bir dönüşümün parçası olduğunu savunuyor.