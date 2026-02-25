Trump’ın Birliğin Durumu Konuşmasında Kripto Para Gündeme Gelmedi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin ekonomik ve siyasi görünümünü değerlendirdiği Birliğin Durumu konuşmasında yakın dönemin en uzun süren hitabetine imza attı. Vergi politikaları, yapay zekâ, konut sektörü ve sağlık hizmetleri gibi başlıkların öne çıktığı konuşmada dijital varlıklar ve kripto para sektörüne ise yer verilmedi.

Trump Ailesi ve Kripto İlişkisi

Trump’ın konuşması sırasında salonda ailesi de hazır bulundu. Başkan’ın oğulları Donald Jr. ve Eric Trump, kripto para sektöründe faal çalışan isimler arasında biliniyor. Farklı dijital varlık projelerine ve token girişimlerine katılım gösteren Trump ailesinin bu etkinliği bilinmesine karşın, Başkan’ın konuşmasında sektöre dair herhangi bir mesaj yer almadı. Üstelik Trump, daha önce ABD’yi “dünyanın kripto merkezi” yapma hedefinden söz etmişti.

Ticaret Politikaları, Enflasyon ve Merkez Bankası Adımları

Konuşmada kripto alanı doğrudan ele alınmasa da, finansal piyasalara etki edecek makro ekonomik başlıklar ağırlıktaydı. Trump, ABD Yüksek Mahkemesi’nin acil gümrük vergisi planını iptal etmesini “oldukça üzücü” olarak nitelendirirken, kongre kararı olmadan alternatif hukuki yollarla tarifelere devam edeceğini belirtti. Ancak uygulama sürecinde farklı oranlar açıklansa da resmi belgelerde daha düşük oranla bir tarife yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği, ABD ile yaz aylarında anlaşmaya varılan ticaret anlaşmasının onay sürecini durdurdu. Hindistan ise planlanan görüşmeleri erteledi.

Trump’ın, tarifelerin gelir vergisinin yerini alabileceği yönündeki görüşü ise iktisatçılar tarafından gerçekçi bulunmuyor. ABD’nin geçen yıl gelir vergisinden elde ettiği 2,4 trilyon doların yanında gümrük vergilerinden gelen yaklaşık 300 milyar dolarlık rakam ve yargı kararı sonrası yapılacak iade tutarları dikkate alındığında gelirleri karşılamadığı ifade edildi. Öte yandan ABD’de ithalatçıların vergiyi ödediği, yabancı hükümetlerin finansal yükümlülüğünün bulunmadığı aktarıldı.

Enflasyon konusunda ise Trump, çekirdek enflasyonun yüzde 1,7’ye gerilediğini iddia etti. Ancak ABD Merkez Bankası’nın izlediği temel göstergenin aralık ayında yüzde 3’e yükseldiği ve bu oranın hedeflenen yüzde 2 seviyesinin üzerinde kaldığı açıklandı. Enflasyonun yüksek seyrini sürdürmesi ve ticaret politikasındaki belirsizlik nedeniyle Merkez Bankası’nın yakın vadede faizleri sabit tutması bekleniyor. Geçen yıl yapılan üç çeyrek puanlık faiz indirimleri, şimdilik son hamle olarak görülüyor. Böylece kripto piyasaları dahil, riskli varlıklar için yüksek faiz ortamı sürdü.

Yapay Zekâya Ayrıcalıklı Vurgu

Kripto paralar konuşmada hiç yer bulmazken, yapay zekâ başlığı öne çıktı. Başkan, teknoloji şirketlerinin veri merkezleri için kendi elektrik santrallerini kurmasını öngören bir “tüketici koruma taahhüdü” programı açıkladı. Enerji şebekesinin mevcut talebi karşılayamayacağına vurgu yaptı. Ayrıca First Lady Melania Trump’ın yapay zekâ düzenleme çalışmaları da öne çıkarılarak, yeni dönemde bu alanın daha öncelikli gündem maddesi haline geldiği gösterildi.

Trump’ın rekor süredeki konuşması, yaklaşan seçimler öncesi ekonomiye ilişkin iyimser bir tablo çizerken; kripto piyasalar açısından yasal bir ivme oluşmadığı, ticaret politikalarındaki belirsizliğin sürdüğü ve Merkez Bankası’nın mevcut rotasında kalacağı işaretleriyle sona erdi.