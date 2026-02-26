Winvest — Bitcoin investment
ALTCOIN

Milyonluk Cüzdanlar Bu Altcoin’lere Akıyor: İşte Sosyal Medyada En Çok Konuşulan 4 Altcoin ve Hedefleri

Özet

  • Bitcoin'in dengelenmesiyle sermaye Polkadot ve NEAR gibi yüksek hacimli altcoinlere aktı.
  • ETF başvuruları ve teknik kırılımlar DOT ve UNI öncülüğünde %25'e varan yükselişler getirdi.
  • Sosyal hacimdeki artış, piyasadaki alım iştahının geniş kitlelerce desteklendiğini onayladı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasası günlerdir süren karamsar havayı nihayet dağıtarak bugün itibarıyla yönünü sert bir şekilde yukarı çevirdi. Bitcoin’in istikrar kazanmasıyla beraber yatırımcıların risk iştahı kabarırken, Polkadot (DOT), NEAR, Uniswap (UNI) ve Aptos (APT) gibi altcoinlerde %25’e varan devasa yükselişler kaydedildi. Satış baskısının yerini sermaye rotasyonuna bıraktığı bu süreçte, Santiment verileri yükselişin yalnızca fiyatla sınırlı kalmadığını, sosyal etkileşimlerin de zirve yaptığını ortaya koyuyor.

İçindekiler
1 Kurumsal İlgi ve Teknik Kırılımlar Ralliyi Ateşledi
2 DeFi Sektörü ve Yüksek Betalı Varlıklar Sahne Alıyor

Kurumsal İlgi ve Teknik Kırılımlar Ralliyi Ateşledi

Bugünkü yükseliş dalgasının en ön safında, %23’ü aşan değer kazancıyla Polkadot (DOT) yer alıyor. Uzun süredir devam eden yatay seyri güçlü bir hacimle kıran DOT, özellikle 21Shares şirketinin Polkadot ETF’si için SEC’ye yaptığı güncellenmiş başvuru haberiyle ivme kazandı. Kurumsal yatırımcıların radarına giren varlık, 2,00 ile 2,40 dolar bandındaki direnç noktalarına göz dikerken, piyasadaki iyimserliğin ana taşıyıcısı haline geldi.

NEAR Protocol ise 1,00 dolarlık kritik talep bölgesinden aldığı destekle yaklaşık %15 oranında primlenerek düşüş trendini sonlandırma sinyalleri verdi. Reclaimed (yeniden kazanılan) destek seviyelerinin üzerinde tutunmayı başaran NEAR, yatırımcıların güvenini tazeleyen yapıcı bir grafik sergiliyor. Piyasadaki bu genel toparlanma, teknik analizlerin ötesine geçerek geniş çaplı bir katılımla destekleniyor.

Piyasa verileri, sosyal medyadaki konuşulma oranlarının fiyat artışıyla eş zamanlı yükseldiğini gösteriyor. Bu tablo, mevcut yükselişin geçici bir spekülasyon değil, piyasa genelinde tabana yayılan bir talep patlaması olduğunu kanıtlıyor. Özellikle çok haftalık konsolidasyon bölgelerinden gelen kopuşlar, ralliye olan inancı pekiştiriyor.

DeFi Sektörü ve Yüksek Betalı Varlıklar Sahne Alıyor

Merkeziyetsiz finansın (DeFi) dev ismi Uniswap (UNI), yaklaşık %19’luk artışıyla rallinin sadece belirli projelerle sınırlı kalmadığını gösterdi. Haftalardır fiyatı baskılayan alçalan trend çizgisini yukarı yönlü kıran UNI, eski direnç bölgelerini yeni destek seviyelerine dönüştürerek sektörel bir rotasyonun başladığını müjdeledi. DeFi ekosistemine dönen sermaye, piyasa toparlanmalarının klasik bir erken sinyali olarak kabul ediliyor.

Aptos (APT) ise ralliye %17’lik bir “hızlandırıcı” etkisiyle dahil oldu. Yüksek volatiliteye sahip yapısıyla bilinen APT, uzun süreli bir sıkışma evresinin ardından spekülatif sermayenin girişiyle sert bir patlama yaşadı. 0,9650 dolar seviyelerindeki direnç noktalarını zorlayan varlık, momentum odaklı işlem yapan yatırımcıların bir numaralı tercihi haline geldi.

Korku ikliminin yerini özgüvene bıraktığı bu yeni dönemde, piyasa aktörleri savunma pozisyonlarını terk ederek yüksek beta değerine sahip varlıklara yöneliyor. Polkadot’un kurumsal anlatısı, Uniswap’ın DeFi liderliği ve Aptos’un momentumu, kripto para piyasasının bütüncül bir boğa evresine geçtiğine dair en güçlü kanıtları sunuyor. Koşullar bu şekilde destekleyici kalmaya devam ederse, büyük ölçekli altcoinlerdeki bu hareketliliğin derinleşmesi bekleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’in Önündeki “Çelik Duvar”: 72.000 Dolar Aşılacak mı?

Ethereum İçin Kuantum Direnci Gündemde: Vitalik Buterin Geleceğe Yönelik Yol Haritasını Paylaştı

Kripto Para Piyasasında Kısa Pozisyonlar Yoğun Baskı Altında: Likidasyonlar Rekor Seviyede

Ethereum Fiyatı Yeniden 2.000 Doların Üzerinde: Piyasada Gözle Görülür Alım Hareketi

Sıcak Gelişme: Ethereum Beklenen Strawmap Yol Haritasını Duyurdu

Kripto Para Piyasasında “Yapısal Hata” Alarmı: Bitwise’dan Matt Hougan Gerçek Değeri Açıkladı

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 25 Şubat Son Durum

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı XRP’de Milyon Dolarlık Sıkışma: Gizli Hedefi Analistler Açıkladı!
Bir Sonraki Yazı Indiana’da Bitcoin’i Destekleyen Yasa Tasarısı Valinin Onayına Sunuldu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Indiana’da Bitcoin’i Destekleyen Yasa Tasarısı Valinin Onayına Sunuldu
Kripto Para
XRP’de Milyon Dolarlık Sıkışma: Gizli Hedefi Analistler Açıkladı!
Genel
Bitcoin’in Önündeki “Çelik Duvar”: 72.000 Dolar Aşılacak mı?
BITCOIN (BTC)
Ethereum İçin Kuantum Direnci Gündemde: Vitalik Buterin Geleceğe Yönelik Yol Haritasını Paylaştı
Ethereum (ETH)
Kripto Para Piyasasında Kısa Pozisyonlar Yoğun Baskı Altında: Likidasyonlar Rekor Seviyede
BITCOIN (BTC) Ethereum (ETH)
Lost your password?