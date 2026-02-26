Milyonluk Cüzdanlar Bu Altcoin’lere Akıyor: İşte Sosyal Medyada En Çok Konuşulan 4 Altcoin ve Hedefleri

Kripto para piyasası günlerdir süren karamsar havayı nihayet dağıtarak bugün itibarıyla yönünü sert bir şekilde yukarı çevirdi. Bitcoin’in istikrar kazanmasıyla beraber yatırımcıların risk iştahı kabarırken, Polkadot (DOT), NEAR, Uniswap (UNI) ve Aptos (APT) gibi altcoinlerde %25’e varan devasa yükselişler kaydedildi. Satış baskısının yerini sermaye rotasyonuna bıraktığı bu süreçte, Santiment verileri yükselişin yalnızca fiyatla sınırlı kalmadığını, sosyal etkileşimlerin de zirve yaptığını ortaya koyuyor.

Kurumsal İlgi ve Teknik Kırılımlar Ralliyi Ateşledi

Bugünkü yükseliş dalgasının en ön safında, %23’ü aşan değer kazancıyla Polkadot (DOT) yer alıyor. Uzun süredir devam eden yatay seyri güçlü bir hacimle kıran DOT, özellikle 21Shares şirketinin Polkadot ETF’si için SEC’ye yaptığı güncellenmiş başvuru haberiyle ivme kazandı. Kurumsal yatırımcıların radarına giren varlık, 2,00 ile 2,40 dolar bandındaki direnç noktalarına göz dikerken, piyasadaki iyimserliğin ana taşıyıcısı haline geldi.

NEAR Protocol ise 1,00 dolarlık kritik talep bölgesinden aldığı destekle yaklaşık %15 oranında primlenerek düşüş trendini sonlandırma sinyalleri verdi. Reclaimed (yeniden kazanılan) destek seviyelerinin üzerinde tutunmayı başaran NEAR, yatırımcıların güvenini tazeleyen yapıcı bir grafik sergiliyor. Piyasadaki bu genel toparlanma, teknik analizlerin ötesine geçerek geniş çaplı bir katılımla destekleniyor.

Piyasa verileri, sosyal medyadaki konuşulma oranlarının fiyat artışıyla eş zamanlı yükseldiğini gösteriyor. Bu tablo, mevcut yükselişin geçici bir spekülasyon değil, piyasa genelinde tabana yayılan bir talep patlaması olduğunu kanıtlıyor. Özellikle çok haftalık konsolidasyon bölgelerinden gelen kopuşlar, ralliye olan inancı pekiştiriyor.

DeFi Sektörü ve Yüksek Betalı Varlıklar Sahne Alıyor

Merkeziyetsiz finansın (DeFi) dev ismi Uniswap (UNI), yaklaşık %19’luk artışıyla rallinin sadece belirli projelerle sınırlı kalmadığını gösterdi. Haftalardır fiyatı baskılayan alçalan trend çizgisini yukarı yönlü kıran UNI, eski direnç bölgelerini yeni destek seviyelerine dönüştürerek sektörel bir rotasyonun başladığını müjdeledi. DeFi ekosistemine dönen sermaye, piyasa toparlanmalarının klasik bir erken sinyali olarak kabul ediliyor.

Aptos (APT) ise ralliye %17’lik bir “hızlandırıcı” etkisiyle dahil oldu. Yüksek volatiliteye sahip yapısıyla bilinen APT, uzun süreli bir sıkışma evresinin ardından spekülatif sermayenin girişiyle sert bir patlama yaşadı. 0,9650 dolar seviyelerindeki direnç noktalarını zorlayan varlık, momentum odaklı işlem yapan yatırımcıların bir numaralı tercihi haline geldi.

Korku ikliminin yerini özgüvene bıraktığı bu yeni dönemde, piyasa aktörleri savunma pozisyonlarını terk ederek yüksek beta değerine sahip varlıklara yöneliyor. Polkadot’un kurumsal anlatısı, Uniswap’ın DeFi liderliği ve Aptos’un momentumu, kripto para piyasasının bütüncül bir boğa evresine geçtiğine dair en güçlü kanıtları sunuyor. Koşullar bu şekilde destekleyici kalmaya devam ederse, büyük ölçekli altcoinlerdeki bu hareketliliğin derinleşmesi bekleniyor.