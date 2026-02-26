Indiana’da Bitcoin’i Destekleyen Yasa Tasarısı Valinin Onayına Sunuldu

Indiana eyaletinde dijital varlıklar ve özellikle Bitcoin ile ilgili önemli bir adım atıldı. Eyalet meclisi, Bitcoin kullanımını ve dijital varlıklara yönelik hakları korumayı amaçlayan House Bill 1042’yi kabul etti. Tasarı, son onay aşaması olarak valinin imzasına sunuldu.

Tasarı Kripto Haklarını Güçlendiriyor

Onaylanan yasa, birey ve şirketlerin Bitcoin tutma ve kullanma haklarını açıkça güvence altına alıyor. Indiana, bu düzenlemeyle dijital varlıkların yasal statüsüne ilişkin belirsizliklerin azaltılması ve kullanıcıların korunmasının önünü açmayı hedefliyor. Bitcoin, kripto paralar arasında merkeziyetsizlik ilkesi ve sınırlı arzıyla öne çıkan en büyük dijital varlık olarak biliniyor. Bu nedenle, eyaletin Bitcoin’e yönelik pozitif tutumu kripto piyasasında dikkat çekici gelişmelerden biri olarak görülüyor.

Dijital Varlıklara Ayrımcı Vergi Uygulamalarına Yasa Dışılık

Tasarı kapsamında getirilen en önemli maddelerden biri, kripto paralara yönelik ayrımcı vergi uygulamalarının yasaklanması oldu. Buna göre, dijital varlıkların diğer finansal varlıklardan farklı şekilde olumsuz vergi koşullarına tabi tutulmasının önü kesiliyor. Böylece, kripto paralar standart mülkiyet ve yatırım araçlarıyla benzer şekilde değerlendirilecek ve özel bir vergi yükü altında bırakılmayacak.

Emeklilik Fonlarında Dijital Varlık Yatırımına Olanak

Yasal düzenleme aynı zamanda, devletin emeklilik fonlarında dijital varlıkların portföylere dahil edilmesine imkan tanıyor. Bu değişiklikle, Indiana’daki emeklilik planlarının yatırım seçenekleri arasına kripto paralar da eklenebilecek. Böyle bir uygulama, kamu emeklilik planları ile Bitcoin ve diğer dijital varlıkların buluşmasına zemin hazırlayabilir.

Yasanın yürürlüğe girmesi halinde, Indiana eyaleti Amerika Birleşik Devletleri’nde kripto dostu politikaları benimseyen önemli merkezlerden biri haline gelebilir. Tüm bu gelişmeler, ABD genelinde eyalet bazında kripto para ve dijital varlık adaptasyonunun ivme kazandığına işaret ediyor.

Indiana eyalet meclisinin kabul ettiği HB1042 sayılı yasa ile ilgili olarak, tasarının kripto kullanıcılarının haklarını ön planda tutmadaki rolüne vurgu yapıldı.

Valinin onayının ardından yürürlüğe girmesi beklenen yasa, kripto paralarla ilgili eyaletin hukuki altyapısını güncelleyecek ve yasal güvence sağlayacak. Böylece, kripto para piyasasında faaliyet gösteren kişi ve kurumlar için daha net ve öngörülebilir bir ortam oluşacak.

Eyalet yönetimi, tasarının yeni nesil finansal teknolojilere entegrasyon konusunda yenilikçi bir yaklaşım benimsediğini ifade ediyor. Özellikle dijital varlıkların ana akım finansal sistemler içinde yerini güçlendirmesine yönelik stratejiler ön plana çıkıyor.

Indiana’daki bu adım, ABD’de kripto paralara destek veren regülasyonların arttığı bir dönemde, yasal netliğin ve yatırım ortamının iyileştirilmesi açısından önemli bir örnek olarak değerlendiriliyor.