Gemini’de Avrupa ve İngiltere operasyonları için satın alma görüşmeleri gündemde

Winklevoss kardeşlerin kurduğu Gemini kripto para borsasının Avrupa ve İngiltere’deki faaliyetleri ile ilgili yeni bir gelişme öne çıktı. Şirketin İngiltere ve Avrupa Birliği’nde kapattığı operasyonların belirli kısımlarına potansiyel alıcılar ilgi gösteriyor. Satın alma olasılığı doğrudan şirketin tamamını değil, kapanan bölgesel işleri kapsıyor. Görüşmeler, bu bölgelerdeki mevcut düzenleyici lisanslara erişim sağlamak isteyen taraflarca yürütülüyor.

Şirketin son dönemdeki yapısal değişiklikleri

Gemini, Şubat ayında yaptığı açıklamayla küresel çalışan sayısını yüzde 25 oranında azaltırken, İngiltere, Avrupa Birliği ve Avustralya’daki hizmetlerini durdurmuştu. Böylece şirket yalnızca ABD ve Singapur pazarında faaliyet göstermeye devam etti. Amerika merkezli olan Gemini, kripto sektöründe borsa hizmetinin ötesine geçerek, kurumsal saklama, staking, getiri ürünleri ve ödeme altyapısına kadar genişleyen bir yelpazede hizmet sağlıyor. Ayrıca, kullanıcıların harcamalarından dijital varlık kazanabildiği bir ödül kredi kartı da sunuyor. Platform ayrıca aracı kurum ve takas hizmetleriyle farklılaşmayı hedefliyor.

Avrupa tarafında Gemini, birçok ülkenin ulusal kayıtlarının yanı sıra Markets in Crypto-Assets (MiCA) adlı AB genelinde geçerli lisansla faaliyet göstermişti. İngiltere’de ise şirket, Mali Davranış Otoritesi (FCA) nezdinde elektronik para kurumu olarak tescil edilmiş durumda. Bu sayede düzenlenmiş ödeme hizmetleri sunabilmiş, ayrıca FCA’nın onaylı kripto varlık hizmet sağlayıcıları listesine de dahil olmuştu.

Düzenleyici süreçlerin satın alma planlarına etkisi

Avrupa ve İngiltere’de kripto sektöründe faaliyete başlamak isteyen şirketlerin lisans alabilmesi genellikle uzun yıllar alabiliyor. Bu nedenle, Gemini’nin kapatılan faaliyetlerini satın almayı değerlendiren gruplar, mevcut lisansların sağladığı avantajları öne çıkarıyor. Ancak MiCA rejiminde, bir kripto firmasının lisansı doğrudan yeni bir sahipliğe devredilemiyor. Yapılan satın alma işlemi “kontrol değişikliği” olarak kabul edildiği için, izinler otomatik şekilde transfer edilmiyor ve düzenleyici kurumlar devralma işlemini ayrıntılı biçimde yeniden inceliyor.

Olası alıcıların bu süreçte ilgili ülkenin yetkili düzenleyici kurumlarına bildirimde bulunması, çoğu vakada ise devralım öncesinde onay veya karşı çıkış olmadığını gösteren resmi bir belge alması gerekiyor. Böylece, yeni sahipler denetlenme açısından sürecin başındaki bir başvuru sahibiyle benzer şartlara tabi tutuluyor.

Birleşik Krallık’ta da bu yaklaşımın benzeri geçerli. FCA tarafından tescilli kripto firmalarında lisans doğrudan devredilemiyor. Satın alma işlemi “kontrol değişikliği” olarak değerlendiriliyor ve onay mekanizması devreye giriyor.

Gemini’nin hisseleri, Eylül 2025’teki halka arzdan bu yana dalgalı bir seyir izledi. Halka arz gününde açılış fiyatı 28 dolar olan hisse, ilk işlem gününde 37 doların üzerine çıktı ve günü yaklaşık 32 dolardan tamamladı. İlk gün yüzde 30’u aşan kazançlarla güçlü yatırımcı ilgisi gözlenirken, hisse sonraki süreçte sert düşüş yaşadı. Halen 4,36 dolar civarında işlem gören hisse fiyatı, halka arz seviyesinin yüzde 80’den fazla altında bulunuyor. Bu durum, piyasada şirketle ilgili endişelerin arttığını gösteriyor.

Şirket kısa süre önce operasyonlardan sorumlu başkan Marshall Beard, finans şefi Dan Chen ve hukuk şefi Tyler Meade’in aralarında olduğu üç üst düzey yöneticiyle yollarını ayırdığı bilgisini paylaştı. İlgili resmi bildirimde, Beard’ın yönetim kurulu üyeliğinden de istifa ettiği ve bu ayrılığın şirket politikalarıyla ilgili bir anlaşmazlıktan kaynaklanmadığına yer verildi.

Bu üst düzey ayrılıklar, şirketin İngiltere, Avrupa Birliği ve Avustralya’daki borsa faaliyetlerini kapatma kararı açıklamasından hemen sonra gerçekleşti.