Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)Kripto Para

Securitize, Brett Redfearn’i başkan olarak atadı

Bilmeniz Gerekenler

  • Brett Redfearn, Securitize’in başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı.
  • Şirket, halka arz sürecine hazırlanırken uyum ve regülasyon deneyimini yönetimde öne çıkarıyor.
ABD’nin eski Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yetkililerinden Brett Redfearn, dijital varlıklar alanında faaliyet gösteren Securitize’in başkanı ve yönetim kurulu üyesi oldu. Securitize, bu yıl halka açılma hazırlıkları yaparken Redfearn’in düzenleyici alandaki deneyimine ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Kurumsal bağlantılar güçleniyor

Brett Redfearn, SEC’de Piyasalar ve Alım Satım Bölümü’nü yönetmiş, sermaye piyasaları ve düzenleme alanında uzun yıllar görev almış bir isim. Securitize’in açıklamasına göre Redfearn, şirketin ihraç, alım satım ve fon yönetimi konularındaki faaliyetlerinin ölçeğini büyütmek için şirket yönetimiyle birlikte çalışacak.

Securitize, geleneksel finansal varlıkların, örneğin fonların veya özel kredilerin, blockchain teknolojisiyle dijital tokenlara dönüştürülmesini kolaylaştırıyor. Böylece bu varlıklar, farklı yatırımcılara daha kolay ulaşabilir ve daha hızlı el değiştirebilir hale geliyor.

Son dönemlerde tokenizasyon alanı, büyük finans kuruluşlarının ilgisini çekiyor. Bankalar ve varlık yöneticileri, varlıkların blockchain üzerinde yer almasıyla yatırımcılara daha hızlı, şeffaf ve erişilebilir imkanlar yaratmak için çeşitli denemeler yapıyor.

Halka arz ve yönetimde dönüşüm

Securitize, kurumsal müşterilerle dijital varlıklar dünyasını buluşturan düzenlenmiş bir köprü olarak konumlanıyor. Şirketin yakın zamanda Cantor Equity Partners II ile birleşerek borsaya açılma planı bulunuyor. Brett Redfearn’in şirkete katılması, yönetimin düzenleyici bilginin ağırlığını artırma amacıyla gerçekleşti.

Son dönemde birçok kripto ve finans kuruluşunun, düzenleyici taraftan tecrübeli isimleri bünyesine kattığı gözlemleniyor. Bu gelişme, karmaşık yasal süreçlerde daha güvenli ve uyumlu adımlar atma ihtiyacından kaynaklanıyor.

Securitize kurucu ortağı ve CEO’su Carlos Domingo, “Brett, günümüz piyasalarının nasıl yapılandığı ve düzenlendiği konusunda belirleyici rol oynadı. Bizim iş modelimize, ekip yapımıza ve uzun vadeli vizyonumuza hâkim” ifadelerini kullandı.

Redfearn’in kariyerinde geleneksel finans ile kripto alanında önemli görevler dikkati çekiyor. Securitize’e katılmadan önce Panorama Financial Markets Advisory adlı finansal danışmanlık şirketini yönetti ve borsalar ile varlık yöneticilerine çeşitli alanlarda destek verdi.

Ayrıca Coinbase’te sermaye piyasaları biriminin başında çalışarak, kurumsal yatırımcıların dijital varlık piyasalarına katılımını güçlendirdi. Redfearn, SEC’deki görevi öncesinde de 12 yıldan uzun süre JP Morgan’da çeşitli pozisyonlarda bulunmuştu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
