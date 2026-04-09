Son Dakika: Takvim şekilleniyor, müzakere toplantı tarihleri ve kripto paralar

Bitcoin (BTC) riskleri hızlı fiyatlamasıyla meşhur ve ateşkesle ilgili haberler yağmur gibi yağarken BTC de bir aşağı bir yukarı gidiyor. Bir iyi bir kötü haber geliyor ancak şimdilik müzakerelerin devamına dair destekleyici haberler baskın. Bitcoin yeniden günlük zirvesine ulaştı ve onu 72.550 dolara çekti.

Bitcoin son dakika

İran’ın Dini Lideri Mücteba Hamaney dayatılan savaşla ilgili dakikalar için önemli açıklamalar yapılacağını duyurdu. İsrailli yetkiliyse ABD’nin dayatması nedeniyle “önümüzdeki günlerde” Lübnan’a saldırıların hafifletileceğini açıkladı. Fars Haber Ajansı, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynağa atıfta bulunarak Hürmüz Boğazının “Lübnan’da tam bir ateşkes sağlanana kadar” kapalı kalacağını yazdı. Ayrıca bu olmadan ABD ile müzakereler de başlamayacak.

Al-Hadath kaynakları Lübnan müzakerelerinin Salı günü Washington’da yapılacağını açıkladı. Bu da ateşkesin muhtemelen önümüzdeki hafta kesinleşeceğini ve boğazın bu süreçte kapalı kalacağını gösterir.

Donald Trump, JD Vance liderliğindeki bir İran müzakere ekibini Pakistan’a gönderdi ve görüşmeler Cumartesi başlayacak. O halde müzakere masasından bir ateşkes kararı çıkacaksa bu en erken Cumartesi olabileceğini gösteriyor. Yani kripto paralar için baskı biraz daha devam edecek.

ABD kesin biçimde İran ile ateşkesini devam etmesini ve müzakerelerin başlamasını istiyor. Ancak İsrail başından bu yana bu anlaşmaya karşı olduğu için Lübnan’ın bu haftaki anlaşmanın dışında görüp (İsrail ve Lübnan masada değildi ABD ve İran ateşkes masasındaydı) saldırılarını artırdı. Daha önce ifade ettiğimiz üzere İran “Lübnan bu anlaşmanın parçası” diyerek ilk andan itibaren İsrail’in olası dayatmasını reddetti.