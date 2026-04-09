Son Dakika: Takvim şekilleniyor, müzakere toplantı tarihleri ve kripto paralar

  • Donald Trump, JD Vance liderliğindeki bir İran müzakere ekibini Pakistan'a gönderdi ve görüşmeler Cumartesi başlayacak.
  • Al-Hadath kaynakları Lübnan müzakerelerinin Salı günü Washington'da yapılacağını açıkladı.
  • Fars Haber Ajansı: Hürmüz Boğazı Lübnan ile ateşkese varılana kadar kapalı kalacak ve İran'ın ABD ile müzakereleri bu olmadan başlamayacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Bitcoin (BTC) riskleri hızlı fiyatlamasıyla meşhur ve ateşkesle ilgili haberler yağmur gibi yağarken BTC de bir aşağı bir yukarı gidiyor. Bir iyi bir kötü haber geliyor ancak şimdilik müzakerelerin devamına dair destekleyici haberler baskın. Bitcoin yeniden günlük zirvesine ulaştı ve onu 72.550 dolara çekti.

Bitcoin son dakika

İran’ın Dini Lideri Mücteba Hamaney dayatılan savaşla ilgili dakikalar için önemli açıklamalar yapılacağını duyurdu. İsrailli yetkiliyse ABD’nin dayatması nedeniyle “önümüzdeki günlerde” Lübnan’a saldırıların hafifletileceğini açıkladı. Fars Haber Ajansı, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynağa atıfta bulunarak Hürmüz Boğazının “Lübnan’da tam bir ateşkes sağlanana kadar” kapalı kalacağını yazdı. Ayrıca bu olmadan ABD ile müzakereler de başlamayacak.

Al-Hadath kaynakları Lübnan müzakerelerinin Salı günü Washington’da yapılacağını açıkladı. Bu da ateşkesin muhtemelen önümüzdeki hafta kesinleşeceğini ve boğazın bu süreçte kapalı kalacağını gösterir.

Donald Trump, JD Vance liderliğindeki bir İran müzakere ekibini Pakistan’a gönderdi ve görüşmeler Cumartesi başlayacak. O halde müzakere masasından bir ateşkes kararı çıkacaksa bu en erken Cumartesi olabileceğini gösteriyor. Yani kripto paralar için baskı biraz daha devam edecek.

ABD kesin biçimde İran ile ateşkesini devam etmesini ve müzakerelerin başlamasını istiyor. Ancak İsrail başından bu yana bu anlaşmaya karşı olduğu için Lübnan’ın bu haftaki anlaşmanın dışında görüp (İsrail ve Lübnan masada değildi ABD ve İran ateşkes masasındaydı) saldırılarını artırdı. Daha önce ifade ettiğimiz üzere İran “Lübnan bu anlaşmanın parçası” diyerek ilk andan itibaren İsrail’in olası dayatmasını reddetti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
