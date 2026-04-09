Netanyahu’nun açıklamaları sonrası Bitcoin yükselişe geçti

  • Netanyahu’nun müzakere açıklaması sonrası finansal piyasalarda yukarı yönlü hareketler yaşandı.
  • Bitcoin, son gelişmelerden sonra ana akım kripto paralara kıyasla daha hızlı değer kazandı.
Kripto para piyasalarında günün ilk saatlerinde görülen düşüş havası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kabinesine Lübnan ile müzakerelere başlama talimatı verdiğini açıklamasıyla tersine döndü. Netanyahu’nun bu adımı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Lübnan’da ilan edilen ateşkese yönelik bombardımanın azaltılması yönünde istekte bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından geldi.

Bitcoin, bu gelişmelerin ardından yaklaşık yüzde 3 değer kazandı. Fiyat 72.300 dolara ulaşırken, son 24 saatte yüzde 2’lik bir artışla işlem görüyor. ABD borsalarında da ilk işlemlerdeki kayıplar geri alındı. Nasdaq endeksinde yüzde 0,65’lik yükseliş gözlendi. Petrol tarafında, WTI türü ham petrol fiyatı gün içinde 103 dolar seviyesine kadar çıktığı halde, kısa süre sonra 98,60 dolara geriledi.

Bitcoin, açıklamanın ardından ana akım kripto paralara göre daha güçlü performans sergiledi. Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve XRP ise yüzde 1’in altında yükselişlerle hafif bir tepki verdi. Böylece Bitcoin, piyasa geneline kıyasla öne çıktı.

Teknoloji hisseleriyle Bitcoin arasındaki yakın hareket etme eğilimi son dönemde zayıflıyor. Yazılım sektörüne odaklanan iShares Expanded Tech-Software ETF’si (IGV) yüzde 4 düşerken, 76 dolar seviyesindeki önemli destek noktasına yaklaştı. Bu bölge, ETF’nin daha önce de birkaç kez test edip toparlandığı bir seviye olarak dikkat çekiyor.

Son bir ayda Bitcoin yüzde 9 değer kazanırken, IGV yüzde 12 oranında geriledi. Fiyat hareketlerindeki bu ayrışma Korelasyon katsayısına da yansıdı. 20 günlük ortalamaya göre Bitcoin ile IGV arasındaki korelasyon katsayısı 0,34’e gerileyerek önceki yakın etkileşimin azaldığını gösterdi.

Piyasalardaki bu hareket, jeopolitik gerilimlerin ve liderlerden gelen açıklamaların kripto para ve geleneksel varlık fiyatlamalarını kısa sürede etkileyebileceğini bir kez daha ortaya koydu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan’la müzakerelerin bir an önce başlatılması için bakanlar kuruluna talimat verdiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ise Netanyahu’dan askeri eylemlerin azaltılması yönünde talepte bulunmuştu.

Bu açıklamaların hemen ardından hem kripto para piyasalarında hem de geleneksel finansal enstrümanlarda yukarı yönlü hareketler izlendi. Bitcoin’in piyasa genelinin önüne geçmesi dikkat çekiyor.

Kripto para piyasası ile teknoloji hisseleri arasındaki korelasyonun zayıflamasıyla beraber fiyat hareketlerinde geçmişe göre daha bağımsız bir seyir öne çıkıyor. Dalgalanmanın etkisiyle yatırımcı ilgisinin kısa vadeli olarak farklı alanlara kaydığı görülüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
