Netanyahu’nun açıklamaları sonrası Bitcoin yükselişe geçti

Kripto para piyasalarında günün ilk saatlerinde görülen düşüş havası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kabinesine Lübnan ile müzakerelere başlama talimatı verdiğini açıklamasıyla tersine döndü. Netanyahu’nun bu adımı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Lübnan’da ilan edilen ateşkese yönelik bombardımanın azaltılması yönünde istekte bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından geldi.

Bitcoin, bu gelişmelerin ardından yaklaşık yüzde 3 değer kazandı. Fiyat 72.300 dolara ulaşırken, son 24 saatte yüzde 2’lik bir artışla işlem görüyor. ABD borsalarında da ilk işlemlerdeki kayıplar geri alındı. Nasdaq endeksinde yüzde 0,65’lik yükseliş gözlendi. Petrol tarafında, WTI türü ham petrol fiyatı gün içinde 103 dolar seviyesine kadar çıktığı halde, kısa süre sonra 98,60 dolara geriledi.

Piyasalarda anlık tepki

Bitcoin, açıklamanın ardından ana akım kripto paralara göre daha güçlü performans sergiledi. Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve XRP ise yüzde 1’in altında yükselişlerle hafif bir tepki verdi. Böylece Bitcoin, piyasa geneline kıyasla öne çıktı.

Teknoloji hisseleriyle Bitcoin arasındaki yakın hareket etme eğilimi son dönemde zayıflıyor. Yazılım sektörüne odaklanan iShares Expanded Tech-Software ETF’si (IGV) yüzde 4 düşerken, 76 dolar seviyesindeki önemli destek noktasına yaklaştı. Bu bölge, ETF’nin daha önce de birkaç kez test edip toparlandığı bir seviye olarak dikkat çekiyor.

Fiyatlar ve korelasyonda son durum

Son bir ayda Bitcoin yüzde 9 değer kazanırken, IGV yüzde 12 oranında geriledi. Fiyat hareketlerindeki bu ayrışma Korelasyon katsayısına da yansıdı. 20 günlük ortalamaya göre Bitcoin ile IGV arasındaki korelasyon katsayısı 0,34’e gerileyerek önceki yakın etkileşimin azaldığını gösterdi.

Piyasalardaki bu hareket, jeopolitik gerilimlerin ve liderlerden gelen açıklamaların kripto para ve geleneksel varlık fiyatlamalarını kısa sürede etkileyebileceğini bir kez daha ortaya koydu.

