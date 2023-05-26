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Kurumsal yatırımcılarla kripto arasında köprü oluyor ve en tanınmış kripto şirketleri onun çatısı altında. Bu akşam kötü haber geldi. 2022 yılında ivme kazanan ayı piyasası tüm kripto şirketlerini zora soktu ve DCG de bunlardan biri, Genesis’in devam eden iflas süreci yatırımcıları halen tedirgin ediyor.

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Digital Currency Group (DCG), kripto kışı ve düzenleyici belirsizlikleri gerekçe göstererek trade yürütme ve ana aracılık hizmetleri birimi TradeBlock’u kapatıyor. Bir DCG sözcüsü yaptığı açıklamada, kurumsal yatırımcılara trade hizmeti veren platformun 31 Mayıs tarihinden itibaren kapanacağını açıkladı. Açıklamada şunlar yazıyordu;

“Ekonominin durumu ve uzun süren kripto kışının yanı sıra ABD’deki dijital varlıklar için zorlu düzenleyici ortam nedeniyle, TradeBlock olarak bilinen işin kurumsal ticaret platformu tarafını 31 Mayıs 2023’ten itibaren kapatma kararı aldık”.

Kripto Devi Kan Kaybediyor

DCG tarafından da kontrol edilen kripto para medya ve etkinlik şirketi CoinDesk Inc. 2020 yılında finansal detayları açıklanmayan bir işlemle TradeBlock’u satın almıştı. CoinDesk, endeksleme işini kendi bünyesine kattı ve kalan operasyonlar daha sonra TradeBlock ticaret platformu olarak dağıtıldı. Şimdiyse kurumsal trade bölümü kapatıyor. Cuma günü 600 milyon dolarlık borcunu ödeyemeyen DCG hali hazırda birçok sorunla mücadele ediyor.

Likidite ihtiyacı var ve kriptonun içinde bulunduğu durum nedeniyle yeni fon bulamıyor.

Genesis hali hazırda Gemini dahil birçok alacaklıya borcunu ödeyemediği için iflas sürecinde. Henüz süreç tamamlanabilmiş değil.

Yine DCG alt şirketi olan Grayscale tarafından ihraç edilen Bitcoin yatırım fonu GBTC negatif primle işlem gördüğü için yatırımcılarıyla karşı karşıya geldi. Şirketin SEC ile Bitcoin ETF davası devam ediyor.

Eğer yakında kripto para piyasalarında ciddi bir yükseliş yaşanmaz veya Grayscale girdiği hukuk mücadelesinde erken bir zafer ilan etmezse DCG kan kaybetmeye devam edecek. DCG’nin CoinDesk dahil birçok alt şirketini geçtiğimiz yıl sonundan beri satmaya çalıştığı konuşuluyor.

Kripto alanındaki en büyük çatı şirket olan DCG’nin iflası piyasalarda FTX çöküşünden daha büyük bir yıkıma neden olabilir.