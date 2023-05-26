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  •   Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve XRP’de Son Durum Ne? (26 Mayıs 2023)

Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve XRP’de Son Durum Ne? (26 Mayıs 2023)

Özet

  • Kripto para piyasası güne yükseliş ile başladı.
  • Son 24 saatte %1'e yakın bir değer artışı kaydeden Bitcoin, 26.450 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.
  • Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,11 trilyon dolara yükseldi.
14:05
26 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Güne yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın bir değer artışı kaydederek 26.450 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,11 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Kripto Para Piyasasındaki Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın bir değer artışı kaydederek 26.450 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde düşük oranlarda değer artışları kaydetti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,11 trilyon dolara ulaştı. Son 24 saatte ortalama %1,5’lik bir yükseliş kaydeden Ethereum (ETH) ise 1815 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Öte yandan kripto para piyasası, güne nispeten düşük bir volatilite ile başladı. Coinglass’ın paylaştığı güncel verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 35 milyon dolarlık short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Ayrıca XRP de piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında yükselişe öncülük eden kripto para birimlerinden oldu son 24 saatte %3’ün üzerinde bir değer artışı kaydederek 0,46 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Bitcoin’in güne değer artışları ile başlamasıyla birlikte kripto para piyasası da yükselişe geçti ve çoğu altcoin yönünü yeniden yukarı çevirdi. Arbitrum (ARB), Stacks (STX), Render Token (RNDR), XRP ve Litecoin (LTC) kaydettiği son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan Bitcoin’in güne yükseliş ile başlamasına karşın sabah saatlerinden bu yana yeniden düşüşe geçen kripto para birimleri de oldu. Toncoin (TON), Quant (QNT), Neo (NEO), Lido DAO (LDO) ve Algorand (ALGO) ise gün içerisinde kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kaybı kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

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