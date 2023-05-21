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Merge tamamlanana kadar PoS tabanlı en büyük akıllı sözleşme platformu oydu. Peki son durumu ne? Geçtiğimiz yıl yaşanan piyasa çöküşünden önemli ölçüde etkilenen ADA Coin büyük güncellemelerin geride kalmasıyla 0,4 dolar seviyesine sıkışıp kaldı. Güncel veriler onun geleceğiyle ilgili fikir veriyor.

Cardano (ADA) Coin

Akıllı sözleşme platformları için izlenecek en önemli verilerden biri ağdaki toplam kilitli değerdir. Bu veri yatırımcıların platforma gösterdikleri ilgiyi yansıtır. TVL istikrarlı biçimde artıyorsa işler yolunda gidiyor demektir. Örneğin Solana cephesinde fiyat kaybı kadar yatırımcıları endişelendiren şey Kasım ayı itibariyle TVL’in devasa erimeler yaşamasıydı. Nitekim bu erime onu ilk 10’un sonlarına attı.

Cardano cephesindeyse merkezi olmayan finans ekosisteminde kilitli varlıkların toplam değeri 14 Mayıs’ta 417,7 milyon coin ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. TVL bugün 409,86 milyon coin’e düşmüş olsa da, bu artış Cardano DeFi ekosisteminin gelişmekte olduğunu gösteriyor. ABD doları bazında baktığımızda 2023 başındaki 50 milyon dolara göre ekosistemdeki TVL büyümesi istikrarlı biçimde devam ediyor. 150 milyon doları geçen TLV yine de 300 milyonluk ATH seviyesinin altında bulunuyor. Ancak ADA Coin bazlı artış gelecekte yeni ATH’lar gelebileceğini gösteriyor.

ADA Coin Geleceği

Bir akıllı sözleşme platformunun değeri üstünde faaliyet gösteren protokollerin gördüğü ilgiyle ölçülür. Cardano’daki baskın DeFi protokolü, toplam TVL’nin 55,7 milyon dolarını oluşturan Minswap‘tır. Onu 29,67 milyon dolar ile merkezi olmayan sentetik varlık protokolü Indigo takip ediyor. Geçtiğimiz hafta, bu iki protokolde kilitli varlıkların sayısı sırasıyla %10,55 ve %8,35 oranında artış gösterdi. WingRiders DEX 15,61 milyon dolarlık TVL ile üçüncü ve Djed dördüncü sırada yer alıyor.

DeFi alanındaki büyüme Cardano’nun ihtiyaç duyduğu en önemli şeylerden biri ve fiyat düşerken yukarıdaki protokollerin genişlemeye devam ediyor olması oldukça pozitif bir gelişmedir.

Analistler, Ethereum’un son zamanlarda yaşadığı ağ tıkanıklığı ve yüksek gaz ücretlerinin daha fazla kullanıcıyı Cardano gibi daha ucuz alternatiflere itebileceğini öne sürdü. Mem coin çılgınlığının ardından, Ethereum’daki gaz ücretleri, daha fazla yatırımcının kar elde etme isteğiyle 10 ayın zirvesine ulaştı.

Cardano iyi bir alternatif ve güncel veriler uzun vadede geleceği, potansiyeliyle ilgili iyimser bir tablo çiziyor.