Stellar’da satış baskısı arttı, XLM 0,20 dolar eşiğine geriledi

Stellar ağının yerel varlığı XLM, son yedi günde yaklaşık %10 değer kaybederek yeniden satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Fiyat, yatırımcıların yakından izlediği 0,20 dolar seviyesine yaklaşırken, eylül ayındaki toparlanmanın da belirgin biçimde zayıfladığı görülüyor. Stellar, sınır ötesi ödemelere odaklanan bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

Kısa vadede baskı arttı

XLM, son 24 saatte yaklaşık %6 düşüşle 0,2031 dolar civarında işlem görüyor. Piyasa değeri 7,11 milyar dolara gerilerken, 24 saatlik işlem hacmi de %7,52 düşüşle 202,65 milyon dolar seviyesinde kaldı. Bu tablo, fiyat gerilemesine eşlik eden işlem iştahındaki zayıflamaya işaret ediyor.

Eylül ayının son bölümünde 0,233 ile 0,235 dolar aralığına kadar yükselen XLM, o dönemde önemli hareketli ortalamaların üzerine çıkmıştı. Ancak alıcılar bu yükselişi yeni bir tepeyle sürdüremedi. Ardından daha düşük zirveler oluştu ve son satış dalgasıyla birlikte aşağı yönlü hareket hız kazandı.

XLM’nin 0,20 dolar seviyesine yaklaşması, kısa vadeli görünümde satış baskısının öne çıktığını gösteriyor.

Öne çıkan seviyeler

Varlık, kısa vadeli ortalamasının bulunduğu 0,207 dolar civarının da altına indi. Daha kritik bölge ise 0,190 ile 0,197 dolar arasında kümelenen daha uzun vadeli ortalamalar olarak öne çıkıyor. Bu aralık, mevcut yükseliş yapısının korunması açısından en önemli alanlardan biri kabul ediliyor.

Momentum göstergeleri de zayıflamaya işaret ediyor. Günlük RSI, eylüldeki yükseliş sırasında aşırı alım bölgesine yaklaşmasının ardından yeniden nötr 50 seviyesine geriledi. Göstergenin henüz aşırı satım bölgesine inmemesi, satışların teorik olarak bir miktar daha sürebileceği anlamına geliyor.

0,20 dolar eşiği kritik önem taşıyor

Piyasada ilk savunulması gereken seviye 0,20 dolar olarak öne çıkıyor. Bu psikolojik eşiğin kalıcı biçimde aşağı geçilmesi halinde 0,195 ile 0,190 dolar bandı gündeme gelebilir. Bu bölgenin de kaybedilmesi, eylül boyunca oluşan teknik iyileşmenin büyük bölümünü ortadan kaldırabilir ve fiyatı 0,18 dolara yaklaştırabilir.

Yukarı yönlü senaryoda ise ilk aşamada 0,21 dolar seviyesinin geri alınması gerekiyor. Bunun üzerinde 0,22 dolar bölgesi ile kısa süre önce görülen 0,233 ile 0,235 dolar aralığı yeni engeller olarak izleniyor.

0,21 doların altında kalındığı sürece kısa vadeli görünümde aşağı yönlü baskı ağır basıyor.

Haftalık %10’luk geri çekilme, daha geniş toparlanma görünümünü tamamen sona erdirmiş değil. Buna karşın kısa vadeli dengede üstünlüğün satıcılara geçtiği anlaşılıyor. 0,19 doların altına inilmesi halinde teknik yapı daha da zayıflayabilir. Buna karşılık 0,22 doların üzerindeki bir toparlanma, olumlu görünümün yeniden güç kazanmasına katkı sağlayabilir.