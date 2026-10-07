Stellar (XLM)

Stellar’da satış baskısı arttı, XLM 0,20 dolar eşiğine geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Stellar'da satış baskısı arttı ve $XLM 0,20 dolar eşiğine geriledi.
  • 📉 Son yedi günde yaklaşık %10 düşen varlık, son 24 saatte de yaklaşık %6 kaybetti.
  • 📊 0,195 ile 0,190 dolar aralığı kısa vadede kritik bölge olarak öne çıktı.
  • 🧭 Eylül sonundaki 0,233 ile 0,235 dolar zirvesinin ardından momentum zayıfladı.
Onur Atam
Onur Atam

Stellar ağının yerel varlığı XLM, son yedi günde yaklaşık %10 değer kaybederek yeniden satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Fiyat, yatırımcıların yakından izlediği 0,20 dolar seviyesine yaklaşırken, eylül ayındaki toparlanmanın da belirgin biçimde zayıfladığı görülüyor. Stellar, sınır ötesi ödemelere odaklanan bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

İçindekiler
1 Kısa vadede baskı arttı
2 Öne çıkan seviyeler
3 0,20 dolar eşiği kritik önem taşıyor

Kısa vadede baskı arttı

XLM, son 24 saatte yaklaşık %6 düşüşle 0,2031 dolar civarında işlem görüyor. Piyasa değeri 7,11 milyar dolara gerilerken, 24 saatlik işlem hacmi de %7,52 düşüşle 202,65 milyon dolar seviyesinde kaldı. Bu tablo, fiyat gerilemesine eşlik eden işlem iştahındaki zayıflamaya işaret ediyor.

Eylül ayının son bölümünde 0,233 ile 0,235 dolar aralığına kadar yükselen XLM, o dönemde önemli hareketli ortalamaların üzerine çıkmıştı. Ancak alıcılar bu yükselişi yeni bir tepeyle sürdüremedi. Ardından daha düşük zirveler oluştu ve son satış dalgasıyla birlikte aşağı yönlü hareket hız kazandı.

XLM’nin 0,20 dolar seviyesine yaklaşması, kısa vadeli görünümde satış baskısının öne çıktığını gösteriyor.

Öne çıkan seviyeler

Varlık, kısa vadeli ortalamasının bulunduğu 0,207 dolar civarının da altına indi. Daha kritik bölge ise 0,190 ile 0,197 dolar arasında kümelenen daha uzun vadeli ortalamalar olarak öne çıkıyor. Bu aralık, mevcut yükseliş yapısının korunması açısından en önemli alanlardan biri kabul ediliyor.

Momentum göstergeleri de zayıflamaya işaret ediyor. Günlük RSI, eylüldeki yükseliş sırasında aşırı alım bölgesine yaklaşmasının ardından yeniden nötr 50 seviyesine geriledi. Göstergenin henüz aşırı satım bölgesine inmemesi, satışların teorik olarak bir miktar daha sürebileceği anlamına geliyor.

0,20 dolar eşiği kritik önem taşıyor

Piyasada ilk savunulması gereken seviye 0,20 dolar olarak öne çıkıyor. Bu psikolojik eşiğin kalıcı biçimde aşağı geçilmesi halinde 0,195 ile 0,190 dolar bandı gündeme gelebilir. Bu bölgenin de kaybedilmesi, eylül boyunca oluşan teknik iyileşmenin büyük bölümünü ortadan kaldırabilir ve fiyatı 0,18 dolara yaklaştırabilir.

Yukarı yönlü senaryoda ise ilk aşamada 0,21 dolar seviyesinin geri alınması gerekiyor. Bunun üzerinde 0,22 dolar bölgesi ile kısa süre önce görülen 0,233 ile 0,235 dolar aralığı yeni engeller olarak izleniyor.

0,21 doların altında kalındığı sürece kısa vadeli görünümde aşağı yönlü baskı ağır basıyor.

Haftalık %10’luk geri çekilme, daha geniş toparlanma görünümünü tamamen sona erdirmiş değil. Buna karşın kısa vadeli dengede üstünlüğün satıcılara geçtiği anlaşılıyor. 0,19 doların altına inilmesi halinde teknik yapı daha da zayıflayabilir. Buna karşılık 0,22 doların üzerindeki bir toparlanma, olumlu görünümün yeniden güç kazanmasına katkı sağlayabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Stellar ağında kilitli varlık değeri rekor kırdı

Altcoin rallisinde borsa girişleri arttı, satış baskısı riski büyüdü

Stellar, Soroban SDK v28 sürümünü Protocol 28 desteğiyle yayımladı

XLM 50 haftalık ortalamanın üstüne çıktı, XRP dirençte takıldı

U.S. Bank, USBDC stablecoin pilotini Stellar ağında tamamladı

Stellar, tokenleştirilmiş ABD dışı kamu borcunda liderliğini korudu

XLM’de teknik toparlanma sürerken Zebec, Stellar’da USDC bordrosunu büyüttü

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Swift, tokenli mevduat ağı için bankalardan ek altyapı istiyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Swift, tokenli mevduat ağı için bankalardan ek altyapı istiyor
Ekonomi Web3
Shiba Inu’da kısa vadeli çıkışlar artarken alım ivmesi zayıfladı
SHIBA INU (SHIB)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?