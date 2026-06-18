Bitcoin balinalarının elindeki varlık 14 marttan bu yana en yüksek seviye olan 7,17 milyon BTC’ye çıktı

Zincir üstü verilere göre Bitcoin’in en büyük sahipleri son dönemde yeniden güçlü bir birikim sürecine girdi. Blockchain analiz şirketi Santiment’in paylaştığı verilere göre, 1.000 BTC’den fazla tutan cüzdanlardaki toplam Bitcoin miktarı 7,17 milyon BTC’ye yükseldi. Bu seviye, 14 Mart’tan bu yana görülen en yüksek düzey olarak kayda geçti.

Balina cüzdanlarında dikkat çeken toparlanma

Verilere göre bu eşik üzerinde varlık tutan ağ adreslerinin sayısı 2.044 oldu. Söz konusu adresler, Bitcoin’in dolaşımdaki arzının yaklaşık %36’sını kontrol ediyor. Önceki aylarda büyük cüzdanların varlıklarını kademeli biçimde azalttığı, bu arzın bir bölümünün daha küçük yatırımcıların eline geçtiği görülüyordu. Son tablo ise bu eğilimin tersine döndüğüne işaret etti.

Mini sözlük: Santiment, kripto varlıklara ilişkin zincir üstü veriler, cüzdan hareketleri ve piyasa davranışları üzerine analizler yayımlayan bir veri platformudur. Zincir üstü veri ise işlemleri doğrudan blockchain üzerindeki kayıtlar üzerinden izleyen ölçümlere verilen addır.

1.000 BTC’nin üzerinde varlık tutan cüzdanlardaki toplam miktarın 7,17 milyon BTC’ye çıkması, büyük yatırımcıların son düşüş döneminde yeniden alıma yöneldiğini gösteriyor.

Bu toparlanma, balina olarak tanımlanan büyük cüzdanların birkaç ay süren satış eğilimini sildi. Piyasada özellikle fiyat baskısının arttığı dönemlerde bu grubun yeniden alım tarafına geçmesi, yatırımcıların yakından izlediği yapısal sinyaller arasında yer alıyor.

Gösterge Veri Balina eşiği 1.000 BTC üzeri Toplam balina bakiyesi 7,17 milyon BTC Adres sayısı 2.044 Dolaşımdaki arzdaki pay Yaklaşık %36

60 bin dolar bölgesinde alım dikkat çekti

Bitcoin yakın dönemde sert bir düzeltme yaşarken fiyat 60.000 dolar çevresindeki yatay destek alanına kadar geriledi. Bu süreçte küçük yatırımcılarda panik satışlarının arttığı, spot fiyatın 60.000 doların hemen üzerindeki seviyelere indiği görüldü. Veriler, büyük cüzdanların ise likiditenin zayıfladığı bu aralıkta alımlarını belirgin biçimde artırdığını ortaya koydu.

Piyasa konsolidasyon sürecine girerken balina bakiyelerindeki yükselişin hızlanması, fiyat hareketi ile büyük yatırımcı davranışı arasında dikkat çekici bir ayrışma yarattı. Çok haftalı geri çekilmeler sırasında gelen bu tür alımlar, bazı piyasa katılımcıları tarafından yapısal olarak olumlu bir işaret şeklinde değerlendiriliyor.

Büyük cüzdanların son üç ayın en yüksek arz payına yeniden ulaşması, 60.000 doların alt ve orta bandının uzun vadeli değer bölgesi olarak görüldüğüne işaret ediyor.

Gözler makro koşullar ve spot ETF akışlarında

Veriler, büyük yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara karşı daha sabırlı hareket ettiğini bir kez daha gösterdi. Özellikle sert geri çekilmelerin ardından bu grubun pozisyon artırması, piyasadaki arz dinamiklerini etkileyebilecek bir unsur olarak öne çıktı.

Makroekonomik koşulların daha istikrarlı hale gelmesi ve spot Bitcoin ETF’lerine yönelik talebin toparlanması halinde, büyük cüzdanlarda toplanan arzın piyasada sıkışıklık yaratabileceği belirtiliyor. Bu görünüm, Bitcoin fiyatının bir sonraki geniş ölçekli yükseliş denemesi açısından izlenen başlıklardan biri oldu.