Solana 84 dolar direncine yaklaştı! Sıradaki hamlede neler yaşanabilir?

Solana fiyatı, son geri çekilmede test ettiği 60 ila 64 dolar aralığından tepki alarak toparlanma işareti verdi. Buna karşın teknik göstergeler, yükselişin kalıcı hale gelmesi için önünde hala önemli engeller bulunduğuna işaret ediyor.

Kritik destekten gelen tepki

Haberin hazırlandığı sırada SOL, 73,62 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 4,26 milyar dolar, piyasa değeri ise 42,56 milyar dolar seviyesindeydi. Son toparlanmaya rağmen fiyatın son 24 saatte yüzde 0,56 gerilemiş olması, satış baskısının tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

17 Haziran 2026 tarihinde değerlendirme yapan kripto analisti BATMAN, Solana cephesinde ilerlemeyi zorlaştırabilecek bir teknik yapının öne çıktığını belirtti. Analiste göre daha önce destek olarak çalışan bölge, kırılmanın ardından artık direnç alanına dönüşmüş durumda.

Analizde, daha önce destek görevi gören bölgenin artık direnç olarak çalıştığı ve Stochastic göstergesinin, son piyasa zirvesi öncesine benzer şekilde aşırı alım alanına ulaştığı vurgulandı.

Teknik analizde bu tür dönüşümler yakından izleniyor. Çünkü aşağı yönlü kırılan destek bölgeleri, sonraki denemelerde güçlü satış alanlarına dönüşebiliyor. Bu nedenle fiyatın yukarı yönlü denemelerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı, kısa vadeli görünüm açısından belirleyici olabilir.

Göstergeler karışık sinyal veriyor

Buna rağmen Solana, son düşüşlerin ardından yeniden toparlanarak Bollinger Bantları orta çizgisinin üzerine çıktı. Bu seviye 71,20 dolar olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu bandın üzerinde kalması kısa vadede olumlu görülse de üst bantta yer alan 84,07 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası olarak izleniyor. Aşağıda ise destek 58,32 dolarda bulunuyor.

Mini sözlük: Bollinger Bantları, fiyatın oynaklığını ölçmek için kullanılan teknik analiz aracıdır. Orta çizgi genellikle hareketli ortalamayı, üst ve alt bantlar ise fiyatın olası direnç ve destek sınırlarını gösterir.

Diğer yandan MACD göstergesi daha yapıcı bir tablo sunuyor. MACD çizgisi eksi 2,80 seviyesinde bulunurken sinyal çizgisi eksi 4,09 seviyesinde yer alıyor. Bu görünüm, yükseliş yönlü kesişime işaret ediyor. Histogramın artı 1,29 değerinde olması da alım ilgisinin güçlendiğini düşündürüyor.

Yine de teknik göstergelerde tek yönlü bir tablo oluşmuş değil. Analizde, yükseliş eğiliminin teyit edilmesi için daha güçlü ivmeye ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Aksi halde mevcut toparlanma sınırlı kalabilir ve aşağı yönlü trend yeniden ağırlık kazanabilir.

İki farklı senaryo masada

Mevcut görünümde SOL kritik bir eşikte bulunuyor. Fiyatın direnç bölgelerini aşması halinde kısa vadeli yükselişin devamı gündeme gelebilir. Ancak bu seviyelerin geçilememesi durumunda, son tepki hareketinin ardından düşüş trendinin sürmesi de olasılıklar arasında yer alıyor.

Bu çerçevede piyasa katılımcıları, özellikle 84 dolar çevresindeki direnç alanı ile 71,20 dolar civarındaki orta bandın korunup korunamayacağını yakından izliyor. Teknik görünüm, Solana için kısa vadede hem yukarı hem aşağı yönlü senaryoların açık kaldığını ortaya koyuyor.