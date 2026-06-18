Kayıt Banner
Solana (SOL)

Solana 84 dolar direncine yaklaştı! Sıradaki hamlede neler yaşanabilir?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana 60 ila 64 dolar bölgesinden toparlandı, ancak 84 dolar direnci gündemde kalmayı sürdürdü.
  • 📊 SOL haber sırasında 73,62 dolarda işlem gördü ve son 24 saatte yüzde 0,56 geriledi.
  • 📉 Analist BATMAN, 17 Haziran 2026 tarihli değerlendirmesinde eski desteğin artık direnç olarak çalıştığını aktardı.
  • 💬 Teknik görünümde $SOL için hem yükselişin devamı hem de düşüş trendine dönüş ihtimali masada kaldı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Solana fiyatı, son geri çekilmede test ettiği 60 ila 64 dolar aralığından tepki alarak toparlanma işareti verdi. Buna karşın teknik göstergeler, yükselişin kalıcı hale gelmesi için önünde hala önemli engeller bulunduğuna işaret ediyor.

İçindekiler
1 Kritik destekten gelen tepki
2 Göstergeler karışık sinyal veriyor
3 İki farklı senaryo masada

Kritik destekten gelen tepki

Haberin hazırlandığı sırada SOL, 73,62 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 4,26 milyar dolar, piyasa değeri ise 42,56 milyar dolar seviyesindeydi. Son toparlanmaya rağmen fiyatın son 24 saatte yüzde 0,56 gerilemiş olması, satış baskısının tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

17 Haziran 2026 tarihinde değerlendirme yapan kripto analisti BATMAN, Solana cephesinde ilerlemeyi zorlaştırabilecek bir teknik yapının öne çıktığını belirtti. Analiste göre daha önce destek olarak çalışan bölge, kırılmanın ardından artık direnç alanına dönüşmüş durumda.

Analizde, daha önce destek görevi gören bölgenin artık direnç olarak çalıştığı ve Stochastic göstergesinin, son piyasa zirvesi öncesine benzer şekilde aşırı alım alanına ulaştığı vurgulandı.

Teknik analizde bu tür dönüşümler yakından izleniyor. Çünkü aşağı yönlü kırılan destek bölgeleri, sonraki denemelerde güçlü satış alanlarına dönüşebiliyor. Bu nedenle fiyatın yukarı yönlü denemelerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı, kısa vadeli görünüm açısından belirleyici olabilir.

Göstergeler karışık sinyal veriyor

Buna rağmen Solana, son düşüşlerin ardından yeniden toparlanarak Bollinger Bantları orta çizgisinin üzerine çıktı. Bu seviye 71,20 dolar olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu bandın üzerinde kalması kısa vadede olumlu görülse de üst bantta yer alan 84,07 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası olarak izleniyor. Aşağıda ise destek 58,32 dolarda bulunuyor.

Mini sözlük: Bollinger Bantları, fiyatın oynaklığını ölçmek için kullanılan teknik analiz aracıdır. Orta çizgi genellikle hareketli ortalamayı, üst ve alt bantlar ise fiyatın olası direnç ve destek sınırlarını gösterir.

Diğer yandan MACD göstergesi daha yapıcı bir tablo sunuyor. MACD çizgisi eksi 2,80 seviyesinde bulunurken sinyal çizgisi eksi 4,09 seviyesinde yer alıyor. Bu görünüm, yükseliş yönlü kesişime işaret ediyor. Histogramın artı 1,29 değerinde olması da alım ilgisinin güçlendiğini düşündürüyor.

Yine de teknik göstergelerde tek yönlü bir tablo oluşmuş değil. Analizde, yükseliş eğiliminin teyit edilmesi için daha güçlü ivmeye ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Aksi halde mevcut toparlanma sınırlı kalabilir ve aşağı yönlü trend yeniden ağırlık kazanabilir.

İki farklı senaryo masada

Mevcut görünümde SOL kritik bir eşikte bulunuyor. Fiyatın direnç bölgelerini aşması halinde kısa vadeli yükselişin devamı gündeme gelebilir. Ancak bu seviyelerin geçilememesi durumunda, son tepki hareketinin ardından düşüş trendinin sürmesi de olasılıklar arasında yer alıyor.

Bu çerçevede piyasa katılımcıları, özellikle 84 dolar çevresindeki direnç alanı ile 71,20 dolar civarındaki orta bandın korunup korunamayacağını yakından izliyor. Teknik görünüm, Solana için kısa vadede hem yukarı hem aşağı yönlü senaryoların açık kaldığını ortaya koyuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Moody’s hamlesiyle Solana’da yeni dönem başladı! Kurumsal tarafta neler değişebilir?

Solana’da 3,5 milyar USDC hamlesi dikkat çekti! Perde arkasında hangi hazırlıklar var?

Bitcoin 75.000 doların altına indikten sonra toparlansa da orta vadeli düşüş eğilimini korudu

Japonya merkezli bitFlyer, Solana işlemlerini 24 haziranda başlatacağını açıkladı

Solana, $60 bölgesinde uzun vadeli fırsat ararken $70 ile $72 bandında kritik dirençle karşılaştı

Solana’da 70 dolar eşiği öne çıktı! Kritik harekette sırada ne var?

Solana kritik destek bölgesinde tutunuyor! Piyasada dönüş sinyali mi güçleniyor?

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı Hindistan’da 10 bin dolar üzeri kripto işlemleri mercek altında! Perde arkasında neler yaşandı?
Bir Sonraki Yazı Bitcoin balinalarının elindeki varlık 14 marttan bu yana en yüksek seviye olan 7,17 milyon BTC’ye çıktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin balinalarının elindeki varlık 14 marttan bu yana en yüksek seviye olan 7,17 milyon BTC’ye çıktı
BITCOIN (BTC)
Hindistan’da 10 bin dolar üzeri kripto işlemleri mercek altında! Perde arkasında neler yaşandı?
Kripto Para
ADA 0,1715 dolar eşiğinde tutundu! Cardano cephesinde hangi sinyaller öne çıkıyor?
Cardano (ADA)
HYPE 77 dolara dayandı! Kripto piyasasında kritik eşiklerde neler yaşandı?
HYPERLIQUID (HYPE)
CZ, ülkelerin hisse senetlerini blokzincire taşıması ve ulusal stabilcoin çıkarması gerektiğini açıkladı
STABILCOIN
Lost your password?