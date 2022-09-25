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Ethereum (ETH)’u Geçen Kripto Parayla İlgili Olumlu Sinyaller Geliyor!

Ethereum ağını deviren rakibinden olumlu sinyaller geliyor. Solana yatırımcıları için öncü sinyaller mi?
22:50
25 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ETH elbette piyasa değerine göre en büyük altcoindir ancak bazı alternatifleri onu farklı yönleriyle ardında bırakabiliyor. Bunların başında da Solana (SOL) geliyor. Son zamanlarda Solana ekosistemiyle ve SOL Coin ile ilgili önemli veriler geliyor. Orta ve uzun vadede fiyatın yönünü etkileyebilecek bu veriler dikkat çekicidir. Peki Solana (SOL) hangi yönüyle Ethereum’u geçti, fiyat beklentileri neler?

Solana (SOL)

Kısa süre önce Solana toplam stake değerine göre tüm blockchainler arasında ikinci sıraya yerleşti. Piyasa değeri kendinden büyük Ethereum alternatiflerini alt eden Solana, Ethereum’un hemen ardından ikinci sırada bulunuyor. Sadece toplam stake edilen değere göre değil, aynı zamanda sosyal aktivite açısından en iyi ağlar listesinde kendine yer buldu. SOL için bu kadar çok olumlu haber güncellemesi ortaya çıkarken, bunun fiyata ciddi bir yansıması olmadı.

Solana, 2022 yılının Nisan ve haziran ayları arasında günlük yaklaşık 40 milyon işleme ev sahipliği yaptı. Ethereum killer olarak bilinen Solana (SOL) bu denli yüksek sayıda işleme şahit olurken Ethereum ağı günlük işlemlerde 1 milyonda takılı kaldı.

Öte yandan Solana ağındaki NFT işlemlerinin sayısı da geçen hafta önemli ölçüde arttı. Bu veri bize Solana ağındaki aktif kullanıcı sayısının da yükseldiğini söylüyor. Ayrıca Messari’nin verileri, Solana (SOL)’nın volatilitesinin son birkaç gün içinde arttığını ve önümüzdeki günlerde yukarı doğru bir kırılma olasılığını daha da artırdığını gösterdi.

SOL Coin Yorum

Yukarıdaki veriler Solana ağının uzun vadede iyimser geleceğini gösteriyor. Üstelik ağın son güncellemenin ardından aylardır büyük bir kesinti yaşamaması da olumludur. Öte yandan ağdaki kullanıcı sayısı artsa da kısa vadede bu durum fiyatın hızla artacağı anlamına gelmiyor. Kısa vadede eğer kazançlı bir SOL pozisyonu açmak istiyorsanız 38 dolarlık güvenli bölgenin üzerindeki kapanışları bekleyebilirsiniz.

Ancak şimdilik 33 dolar üzerinde tutunan fiyatın çift dip formasyonu ile yukarı yönlü bir dönüş fırsatı ile çift haneli kazanç yakalaması da mümkün. SOL için kısa vadede 33 dolar altındaki kapanışlar 30 dolar dibine yeniden dönüşü onaylayacak. Sonraki hedef ise 28 ve 25 dolar seviyeleri olacak. Yükselir senaryosunda ise 38 doların ardından 47,2 dolar direncine kadar ralli devam edebilir.

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