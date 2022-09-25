9 yıl sonrası için verilen fiyat tahminlerinin gerçekleşmesi ihtimali düşük. Ancak algoritmalar geçmiş performansına göre REN Token için böyle bir gelecek öngörüyor.

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Kripto para yatırımlarıyla ciddi kazanç elde edenlerin çoğu uzun vadeli hedeflerine sadık kalanlardır. Üstelik uzun vadeli hedeflerine odaklanan yatırımlar ayı sezonlarının en zorlu günlerini de bu motivasyon sayesinde atlatır. Kısa vadeli hedeflere odaklananlarda ise düşüşlerin getirdiği psikolojik baskı ciddi kayıpları tetikler. Bugün uzun vadede REN Token almanın mantıklı olup olmadığına bakıyoruz.

REN Token Nedir?

Farklı blockchainler arasında değerlerin gizli transferini sağlamak için tasarlanmış açık kaynak kodlu bir protokoldür. Temel olarak çeşitli ağlara likidite sağlayan Ren, güvenli birçok taraflı hesaplama protokolü kullanarak, gizliliği koruyan uygulamalar ve hareketli ortalamalar oluşturmaya, dağıtmaya ve çalıştırmaya yönelik bir ekosistemdir. Uygulamaları merkezi olmayan protokolünde barından Ren tüm uygulama verilerini güvenli biçimde saklar.

Ren Company’nin ana ürünü, merkezi olmayan finansal birlikte çalışabilirliği sağlayan RenVM’dir. Projenin ana hedefi, mevcut dApp’leri genişletmek ve merkezi olmayan dünyada yeni iş senaryoları uygulamaktır.

Tiayang Zhang ve Loong Wang tarafından başlatılan bu projeyi farklı kılan şey ne? Örneğin BTC ve ETH’yi ayrı olarak satın almak yerine Ren protokolü, Bitcoin’inizi bir tür akıllı sözleşmede saklamanıza izin verir; bu durumda, istediğiniz şekilde kullanmak için eşdeğer miktarda BTC veya kripto varlığı alırsınız. Sözleşme, yatırımlarına göre farklı yatırımcı fiyatı ödeyen bir CFD (Fark Sözleşmesi) türüdür. Örneğin, Ethereum fiyatına dayalı altcoinler satın alabilir veya ERC20 tokeninizi stake edebilirsiniz. Bu arada BTC’niz Ren akıllı sözleşmesinde teminat olarak saklanır.

REN ekosistemindeki işlem ücretleri Ren token ile tahsil edilir. Yatırımlarının boyutu, cinsi hakkında gizliliğe dikkat eden yatırımcılar bu hizmeti REN akıllı sözleşmesi aracılığıyla alır. Bunun karşılığında ödedikleri ücret ile Ren token cinsinden tahsil edilir.

Ren (REN) Fiyat Tahmini

Maksimum arzı 1 milyar olan REN, bunun tamamını dolaşıma soktu. Bundan dolayı gelecekte kilidi açılacak arzın fiyata olumsuz etkisi gibi süreçler yaşanmayacak. Piyasa değeri henüz 100 milyon dolar olduğu için mevcuttaki 0,1 dolarlık token fiyatı oldukça iyi bir büyüme alanına sahiptir. Son 24 saatlik işlem hacmi ise 7,5 milyon dolar ve piyasa değerine göre en büyük 175’inci kripto para konumundadır.

Geçtiğimiz yılın şubat ayında REN Token fiyatı 1,83 dolara kadar tırmanarak ATH belirlemiştir. Bununla birlikte yazı hazırlandığı sırada zirvenin %93,95 aşağısında bulunuyor.

REN Token Fiyat Tahmini 2022-2025

Cryptopolitan tarafından yapılan çalışmaya göre REN fiyatının 2022 yıl sonuna kadar 0,13 dolara ulaşması bekleniyor. 2023 yılı için en iyimser tahminleri ise 0,22 dolardır. Elbette bu tahminler geçmiş performansa bağlı olarak ilginin devam edeceği varsayımıyla yapılıyor. 2024 yılı için belirlenen zirve fiyat ise 0,32 dolardır. Yine de bu hedefler 1,38 dolar ATH seviyesinin altında bulunuyor.

Son olarak 2025 yılı REN Token fiyat tahmini 046 dolardır.

REN Token Fiyat Tahmini 2026-2031

Eğer geçmişte yaşananlara benzer bir boğa süreci yaşarsak 2026 yılında REN Token fiyatı 0,58 doları görebilir. REN Token için ATH bölgesinin aşılacağı yıl olarak 2028 yılına işaret ediliyor. Bu dönemde fiyat 1,38 doları görebilir. Sonraki yıllarda ise sırasında 1.37, 1.92, 2.7 ve 3.51 dolar hedefleniyor.

REN Token Fiyat Hedefi – Uzmanlar

Cryptopolitan algoritması dışında bazı uzmanların da REN Token hakkında fiyat hedefleri bulunuyor. Örneğin Digital Coin Price yıl sonuna kadar 0,14 doları hedeflerken 2027 yılında fiyatın 0,5 dolar eşiğini aşmasını bekliyor. Technewsleader ise 2027 yılında 0,87 dolar ve 2030 yılında 5,45 doları hedefliyor. Elbette bunların da gerçek olma gibi bir zorunluluğu yoktur. Çünkü yapay zeka algoritmalarının oluşturduğu bu fiyatlar gelecekte yaşanacak olumlu/olumsuz olayları tahmin edemez. Ne gariptir ki, kripto para yatırımcılarının da başına hep aklına gelmeyen olaylar gelir. Terra iflası, Ronin hack olayı, 3AC ve diğerlerinin zincirleme iflasları ve tüm bunlar sadece son 7 ayda oldu. Kaldı ki biz algoritmanın 9 yıllık tahmininin gerçek olmasını bekliyoruz 😊

Yatırımcıların uzun vadeli kripto para sepetlerini oluştururken mutlaka fayda üretimi konusuna odaklanması ve ekibi kapsamlı biçimde araştırması gerekir. Coin Türk sitesinde nasıl araştırma yapmanız gerektiğine dair kılavuzları da bulabilirsiniz.