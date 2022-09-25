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Ayı Trendi Bu Kripto Parayı Dibe Çekiyor! Önemli Destek Bölgesi!

Fiyat aylardır ciddi kayıplarla karşı karşıya kaldı. Daha fazla düşüş kapıda olabilir.
20:40
25 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları Mart ayından bu yana hızlı biçimde aşağıya gidiyor. Fakat bazı altcoinler için durum daha kritik. Özellikle önemli gelişmelerden uzak kripto paralar için fiyatı yukarı çekecek bir katalizör olmadığı için kayıplar daha da derinleşiyor. Bunlardan biri de NEO oldu. İlerleyen günlerde NEO yatırımcılarını hangi seviyeler bekliyor.

İçerik Rehberi

NEO Coin

Özellikle eski kripto para yatırımcıları Neo Coin’i yakından tanıyor. Neo, 2014 yılında Da HongFei ve Erik Zhang tarafından merkezi olmayan bir blockchain amacıyla başlatılmıştı. Hayatımıza girdiğinde bugün popüler olan birçok kripto para henüz doğmamıştı. Çin’in Ethereum’u olarak görülen bu kripto para özellikle geçtiğimiz yıl gelen Çin yaptırımları nedeniyle eskisi kadar ilgi görmüyor. 15 Ocak 2018 tarihinde 195 doları aşarak ATH seviyesine ulaşan NEO, bugün zirve seviyesinin %95 altında bulunuyor.

NEO yazı hazırlandığı sırada 8,53 dolardan alıcı buluyor. 600 milyon dolarlık piyasa değeriyle en büyük 65’inci kripto para olan NEO son 24 saatte sadece 25 milyon dolarlık işlem hacmi oluşturdu.

NEO Coin Yorum

Kritik destek seviyesi olan 8,4 dolara düşen fiyat yeniden 8,5 dolara tırmandı. Yatırımcıların 8,4 dolar altı kapanışlarda daha fazla kayıp görmesi olasıdır. Nitekim aşırı satış bölgesine yaklaşan RSI da ayıların hakimiyetini teyit ediyor. Düşüşün devam ettiği senaryoda 8,06 ve 7,56 dolar seviyeleri ziyaret edilebilir. Öte yandan 8,88 dolar üzerinde kapanışlar ve toparlanan RSI, fiyatın 9,69 dolara kadar bir ara yükseliş yapmasını sağlayabilir.

Öte yandan 2017 Aralık’tan gelen yükselen kanal 25 Nisan 2022 tarihinde ihlal edildi. NEO için kısa vadede etkileyici bir yükseliş görmemiz fiyat 25 dolar altında kaldığı sürece pek mümkün görünmüyor. Yeniden ATH bekleyen yatırımcıların yukarıdaki yükselen kanalı izlemesi gerekir. Eğer NEO Coin yeniden yatırımcıların ilgisi çekebilirse kanal hedefi olan 420 dolar seviyelerine ulaşabilir.

Ancak hem Çin’in kripto paralara bakışı hem de geliştirme faaliyetlerindeki keskin düşüş bu senaryonun gerçekleşme ihtimalini aşağıya çekiyor.

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