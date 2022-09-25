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Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?

LUNA yatırımcıları bir sonraki adımda neyi beklemeli? Kısa vadeli fiyat beklentileri neler? LUNA ve LUNC almak mantıklı mı?
18:10
25 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bir zamanlar 40 milyar dolara ulaşan bir ekosistemken bugün Terra hayalet bir kasabaya dönüştü. Olayların ardı arkası kesilmiyor. Kripto para yatırımcıları son zamanlarda spekülatif fiyat hareketi sebebiyle LUNA’ya yoğun ilgi gösteriyor. Peki önümüzdeki dönemde LUNA fiyatı nereye gidecek? Türk yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği bu altcoin için sıradaki hedef ne?

Terra (LUNA) Fiyat Analizi

Terra’nın sosyal medyada daha fazla konuşulduğunu gördüğünüzde muhtemelen fiyatı artıyordur. Son 40 günde Terra ekibi ve topluluğu, ağı yeniden canlandırman için ciddi çaba sarfetti. Bu süreç LUNA fiyatının %250’nin üzerinde artış yaşamasına neden oldu. Ancak LUNA dört saatlik grafikte 20/50/200 EMA’nın altına düştüğü için spekülatif ralli artık sona ermişe benziyor. LUNA için 2,4 doların altına iniş satış avantajını yeniden doğruladı. Fiyatın bu bölgeden 2,11 dolara kadar gevşemesi olası görünüyor.

DMI çizgileri güçlü bir düşüş eğilimi sergiledi. ADX, LUNA için önemli ölçüde zayıflığa işaret ediyor. RSI ise düşüş bölgesinde bulunuyor. EMA’lardaki ölüm haçının yanında azalan üçgen düzeni göz önüne alındığında, LUNA’nın iyileşme şansı zayıf. Ancak spekülatif fiyat hareketleri gösteren bir altcoin için beklentilerin ne kadar gerçeğe dönüşeceği tartışmalıdır. Kısa vadede 20/50 EMA’nın üzerinde kapanışlar yeniden spekülatif yükselişin başladığına işaret olacaktır.

LUNA ve LUNC Alınır Mı?

Kripto para yatırımcılarının büyük kısmı yatırım kararlarını duygularıyla alıyor. Fiyatı spekülatif biçimde artan altcoinlere gösterilen ilgi tam bir FOMO örneğidir. Ve birçok yatırımcı adeta kumar dürtüsüyle bu kripto paralara yöneliyor. Temelsiz yükselişlerinin sonunda hızlı kayıpların yaşandığı dönemler yaşadık. LUNA ve LUNC için gelecekte çok büyük kayıpların yaşanacağı günler (yeniden) görebiliriz.

Do Kwon kaçak ve kırmızı bülten çıkarılıyor. Söylediği iş birliği masalları Güney Kore savcıları tarafından yalanlanıyor. Terra 2.0 ekosisteminde ağ aktivitesini artıracak kayda değer pek uygulama yok ve yeni Terra ağının bir fayda ürettiğini söylemek güç.

Öte yandan LUNC tarafında, Terraform Labs’a isyan eden bir grup topluluk üyesi hayalet ağı ayağa kaldırmaya çalışıyor. LUNC eğer yoluna bir meme token olarak devam edecekse başarılı olma ihtimali daha yüksektir. Çünkü %1,2 vergi ile token yakımı dahil onun 7 trilyonluk arzını düşürebilecek herhangi bir çözüm bulunmuyor. Hiçbir yatırımcı elindeki milyarlarca LUNC tokeni yakmak istemiyor. O halde trilyonluk arzın nasıl düşmesi beklenebilir?

Sonuç olarak LUNA ve LUNC son derece riskli varlıklardır ve yatırımcıların bunun bilinciyle hareket etmesi gerekir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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