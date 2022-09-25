Ripple (XRP) ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki dava kızışırken, kıdemli bir analist XRP için büyük bir ralli öngörüyor.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple (XRP) ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki dava kızışırken, kıdemli bir analist XRP için büyük bir ralli öngörüyor.

XRP’de Bu Seviyeler Mümkün!

SEC, XRP’nin kayıt dışı bir menkul kıymet olduğu iddiasıyla 2020’nin sonlarında Ripple’a dava açmıştı. Yeni bir strateji oturumunda analist DonAlt, Ripple’in SEC davasını kazanması durumunda XRP’nin büyük bir ralli gerçekleştirebileceğini söylüyor. Daha önce birçok analist, XRP fiyatının kaderinin SEC davasından gelecek sonuca bağlı olduğunu iddia etti. Geçmiş veriler incelendiğinde, XRP‘deki fiyat artışlarının SEC davasındaki gelişmelerle doğru orantılı olduğu gözlemlenebilir. Analiste göre, Ripple davadan zafer ile ayrılırsa, XRP fiyatı 1, 2 ve hatta 3 dolara kadar çıkabilir. Analist, bu süreçte Bitcoin’in (BTC) 20.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmasının büyük önem teşkil ettiğine dikkat çekiyor.

Teknik açıdan DonAlt, XRP‘nin şu anda bir direnç seviyesine yakın olduğunu söylüyor, ancak Ripple davasının sonucuna bağlı olarak, altcoin daha yüksek seviyeleri hedefleyebilir. Analist, 0.50 dolardaki kritik direncin geçilmesi durumunda XRP’nin 0.90 dolara ulaşacağının iddia ediyor. SEC davasında önemli bir dönüm noktasında olduğumuza dikkat çeken analist, davadan umutlu olduğunu dile getiriyor. XRP fiyatı, hem Ripple hem de SEC’in özet karar için önerge vermesinin ardından yükselişe geçti. Bu süreç, davanın sonuna yaklaştığımız anlamına geliyor. XRP, gün içinde yaklaşık % 2 düşüşle an itibariyle 0,483 dolardan işlem görüyor. Kripto veri şirketi Santiment’e göre, XRP’de balina birikimi devam ediyor.

Ripple, Davadan Umutlu!

XRP yatırımcılarının avukatı John Deaton, Ripple-SEC davasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deaton’a göre, XRP’nin menkul kıymet olmadığını kanıtlayan tek bir faktör var. Avukata, yatırımcıların XRP’yi Coinbase, Kraken ve Uphold gibi borsalarda Bitcoin’e (BTC) ve Ethereum’a (ETH) çevirmeleri Howey kuralarına göre XRP’nin menkul kıymet olmadığını kanıtlar.

SEC’e karşı açılan toplu davada 72.000’den fazla XRP sahibini temsil eden avukat, Ripple- SEC davasından umutlu olduğunu belirtti. Uzmana göre, bu faktör davanın kazanıması için kritik önem taşıyor. Geçtiğimiz haftalarda Ripple CEO’su Brad Garlinghouse Kongre’nin SEC’in tartışmalı politikaları nedeniyle harekete geçmesini istemişti. Ripple, SEC’i yasal gücünü su istimal etmekle suçluyor.