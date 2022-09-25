Fiyatı 6 dolara düştükçe bu bir alım fırsatıdır dedi. Şimdi yeniden yükselen altcoin için hedefini açıklıyor.

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Yüzbinlerce kripto para yatırımcısı tarafından takip eden popüler bir analist uzun süredir bu altcoine işaret ediyor. Büyük kitlelerin izlediği kripto para analistlerinin piyasaya yön veren bir gücü de vardır. Çok sayıda yatırımcı onun stratejilerini izler ve beklentiler doğrultusunda fiyat hareketleri gerçekleşebilir. Elbette bu konuda dikkatli olmak gerekir. Peki hangi kripto para için ralli bekleniyor?

Chainlink (LINK) Uzman Yorumu

Michaël van de Poppe sadece Twitter üzerinde 630.000’e yakın takipçiye sahiptir ve geçmişte yaptığı analizle kripto topluluğu tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Bugün saat 13:10 sularında piyasada dikkatini çeken bir grafiği paylaşmak için Twitter’a gitti. Poppe şunları söyledi;

“SmartCon (bu etkinlik 28-29 Eylül tarihinde olacak) yaklaştığı için LINK, direnci dördüncü kez test ediyor. Piyasa konsolide olursa, kesinlikle 7,40 civarından daha fazla yükseliş bekleyeceğim. Muhtemelen 9 dolar hedefimize doğru hareket eden bir LINK fiyatı göreceğiz”.

Yukarıda da Poppe tarafından paylaşılan LINK grafiğini görüyorsunuz. Geçmişte birçok kez 6 dolar seviyelerindeki LINK fiyatının uzun vadede yatırımcılara ciddi kazanç getirebileceğini söyleyen Poppe, ara piyasa yükselişlerinde kısa vadeli satış fırsatları buldu. Onu takip eden yatırımcılar da dipten topladıkları LINK yatırımlarını çift haneli kazançlarla bozdurdu. Özellikle ara yükselişlerde LINK fiyatı öncelikli yükselen kripto paralar arasında yer aldı.

Chainlink (LINK)

Oracle, fiyat beslemeleri ve verilere dair birçok alanda Chainlink ciddi pazar payına sahiptir. Birçok DeFi protokolü ve akıllı sözleşme Chainlink’ın hızlı veri hizmetlerinden yararlanıyor. Özellikle bu alana giriş yapmaya çalışan birçok yeni kripto projesi görüyoruz. Hali hazırda pazarın büyük kısmında tekelleşen Chainlink (LINK) varken diğerlerinin işi zor gibi görünüyor.

LINK 3,935 milyar dolar piyasa değeriyle en büyük 22’nci kripto para konumundadır. Günlük işlem hacmi 633 milyon doların üzerindedir. 10 Mayıs 2021’de 52 doları aşarak ATH seviyesine ulaşan LINK, yine de bugün tepe noktasının %84 altında bulunuyor.

Poppe tarafından paylaşılan ve burada duyurduğumuz hedefin gerçekleşme zorunluluğu yoktur. Poppe her tahmininde hedefi 12’den vuran bir isim değil. Nitekim kripto para piyasalarında böylesine yüksek başarı oranına sahip olmak mümkün de değildir. Kripto para yatırımcılarının kendi risk profillerine göre analizlerini yapıp hareket etmesi menfaatlerine olacaktır.