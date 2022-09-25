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Dikkat! Ripple (XRP)-SEC Davasında Şok Eden İddia: Vazgeçti!

SEC-Ripple (XRP) davası yeni gelişmeler ile devam ederken, uzmanlardan gelen açıklamalar davanın sonucuna yönelik somut ipuçları veriyor.
16:00
25 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

SEC-Ripple (XRP) davası yeni gelişmeler ile devam ederken, uzmanlardan gelen açıklamalar davanın sonucuna yönelik somut ipuçları veriyor.

YouTuber Ben Armstrong: SEC, Vazgeçti!

Ripple (XRP), son günlerde piyasaya meydan okurken, yatırımcılar da eski parlak günlerin ufukta olduğuna inanıyor. XRP, son birkaç gün içinde büyük kazançlar kaydetti ve bir haftada %50’den fazla yükseldi. Piyasada Bitboy Crypto olarak bilinen YouTuber Ben Armstrong, XRP rallisi hakkında önemli yorumlar yaptı. Armstrong dün Twitter’da XRP’nin birden çok nedenden dolayı ivme kaznadığını söyledi. Armstrong’a göre, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) XRP’nin bir menkul kıymet olduğunu kanıtlama hedefinden vazgeçti. Bu, XRP’nin geçen hafta %50’nin üzerinde artmasının arkasındaki en önemli faktör. Armstrong, Ripple davayı kaybederse Ripple’ın karşılaşabileceği en kötü senaryonun, ABD’de faaliyet göstermesinin yasaklanması yerine para cezası olacağını iddia etti.

Ünlü YouTuber’a göre XRP birden fazla nedenden dolayı fırladı. Birçok analist birikim, balina alımları ve Ripple’dan gelen yeni ortaklıklara da odaklanırken, Armstrong XRP fiyatının kaderinin tamamen SEC davasına bağlı olduğunu belirtti. Ünlü isme göre, SEC, XRP’nin menkul kıymet olduğu iddiasından vazgeçti. Ünlü YouTuber’ın tweet’i, Ripple avukatı John Deaton da dahil olmak üzere Ripple topluluğunun çeşitli üyelerinin dikkatini çekti. Gönderiye yorum yapan Deaton, SEC’in  XRP’nin menkul kıymet olduğunu kanıtlama sürecinde gerekli belgeleri ve somut kanıtları sunamadığını ve uzmanlaraına güvenmeyi bıraktığını söyledi.

Ripple Avukatı: SEC’in Şansı Şok!

XRP’nin Ripple ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun özet karar için önergelerini sunmasından sonra toparlanması dikkat çekici. Uzmanlara göre, dava beklenenden daha erken sona erebilir. Dahası, davayı takip eden birkaç kripto para hukukçusu, taraflardan hangisinin davayı kazanabileceğini tahmin etmek için son başvuruları inceledi. Uzun bir Twitter dizisinde avukat Deaton, SEC’in son iddilarını özetledi ve komisyonun XRP’nin bir menkul kıymet olduğunu kanıtlayamayacağını vurguladı.

Bazı hukuk uzmanları, davanın Mart 2023’te veya daha önce sonuçlanabileceğini öne sürerken, bazı avukatlar ise davanın uzlaşma yoluyla beklenenden daha erken bir tarihte sona ereceğini iddia etti. Bununla birlikte, SEC’e karşı açılan toplu davada 72.000’den fazla XRP yatırımcısını temsil eden avukat John Deaton, önümüzdeki iki ay içinde taraflar arasında bir anlaşmanın geleceğini düşünmüyor. Avukat Deaton’ın yorumu, XRP sahiplerinin olası bir anlaşmanın ufukta olup olmadığını öğrenmek için yaptığı talebin ardından geliyor.

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