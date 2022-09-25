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  •   Son Çöküşü Bilen Analist: Bitcoin ve Popüler Altcoin Bu Seviyelere Gidiyor!

Son Çöküşü Bilen Analist: Bitcoin ve Popüler Altcoin Bu Seviyelere Gidiyor!

Kripto para piyasasında meydana gelen son çöküşü bilen analist, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) rakibi  bir altcoin için devasa bir ralli bekliyor.
13:30
25 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasasında meydana gelen son çöküşü bilen analist, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) rakibi  bir altcoin için devasa bir ralli bekliyor.

Bitcoin ve SOL, Bu Seviyeleri Hedefliyor

Popüler stratejist Pentoshi, 612.000 Twitter takipçisine uzun bir aradan sonra artık Bitcoin‘de kötümser bir tablo çizmediğini söyledi. Yaklaşık 10 aydır sert düzeltmeler, olumsuz teknik veriler ve piyasadaki düşüşü tetikleyen dinamikler üzerinde yoğunlaştığını vurgulayan analist, Bitcoin’e dair umutlarının yeniden filizlendiğini ifade etti. BTC’nin makroekonomik şartların kurbanı olduğunu belirten analist, uzun vadede her şeyin yoluna gireceğine dikkat çekiyor. Pentoshi’ye göre, Bitcoin’i geçen yılın Kasım ayından bu yana düşüş trendinde tutan çapraz direnç, sona ermek üzere. BTC, kısa vadede 26.721 dolara doğru ralli yapabilir. Bitcoin, an itibariyle 19.054 dolardan işlem görüyor. Pentoshi’nin tahminine göre, BTC’nin %40’ın üzerinde bir artış kaydetmesi gerekiyor.

Akıllı sözleşme platformu Solana‘ya (SOL) işaret eden Pentoshi, Ethereum rakibinin Bitcoin ile birlikte toparlanacağını öngörüyor. SOL’un 32 dolardaki kritik direnci geçtiğini belirten analist, 37 doların ufukta olduğunu iddia ediyor. Analiste göre, Kasım ayına kadar FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısı olmayacak ve piyasa an itibariye bu baskıdan kurtulmuş durumda. Bu süreçte, SOL toparlanıp, daha yüksek seviyelere doğru yol alabilir.  Solana son 24 saatte %1.50 düşüşle an itibariyle 33.56 dolardan işlem görüyor.

Neden Solana?

Ethereum’un  en büyük rakibi olarak nitelendirilen Solana , işlem hızı ve düşük maliyeti ile son dönemde büyük popülarite kazandı. Bu durum, Solana’nın işlemleri doğrulama tarzıyla oldukça ilişkili. Solana, geçmiş kanıtlama mekanizmasını kullanıyor. Uzmanlara göre, SOL’un mimarisi sansüre dirençli, hızlı, güvenlidir ve küesel çapta benimsenmesini kolaylaştırmak için tasarlanmış. Blok zincirinde zaman tutmak için Solana, Tarih İspatı (PoH) olarak bilinen yenilikçi bir süreç kullanır. Analiste göre, son zamanlarda kesintiler ve tekink sounlar yaşamasına rağmen, bu mekanizma ekosistemin güvenilirliğini artırarak kullanıcılara güven aşılıyor.

Diğer bir faktör ise NFT’ler. İlk olarak, Solana’da ortalama 1,50 dolar maliyetle 5,7 milyondan fazla NFT oluşturuldu. Bazı platformlarda bir NFT’nin basılması toplamda 500 dolar veya daha fazla olabilir. Solana, bu nedenle büyük ve iddialı bir NFT platformuna dönüştü. CryptoSlam’e göre, Solana, Ethereum’dan sonra satış hacmine göre ikinci en büyük paltform konumunda.

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