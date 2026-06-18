Hindistan’da 10 bin dolar üzeri kripto işlemleri mercek altında! Perde arkasında neler yaşandı?

Hindistan Mali İstihbarat Birimi, Economic Times’ın aktardığına göre üç büyük kripto para borsasından 10 bin doların üzerindeki tezgah üstü kripto işlemlerine ilişkin bilgi talep etti. Adım, özellikle borsa dışı gerçekleşen yüksek tutarlı işlemlerin daha yakından izlenmek istendiğine işaret ediyor.

Tezgah üstü işlemlere daha sıkı izleme

Talebin, mayıs ayı sonunda yapılan bir toplantının ardından iletildiği belirtildi. İncelemenin odağında, ortaklık yapısı kapalı şirketler, özel sermayeli firmalar ve gerçek faydalanıcısının tespiti daha zor olabilen diğer yapılar yer alıyor. Borsadaki standart alım satımlardan farklı olarak tezgah üstü işlemler, genellikle platform ile müşteri arasında doğrudan pazarlıkla yürütülüyor.

Bu yöntem, büyük alıcıların açık piyasadaki fiyat dalgalanmasını sınırlamasına yardımcı olabiliyor. Ancak aynı zamanda işlemlerin görünürlüğünü azaltabildiği için düzenleyici kurumların dikkatini çekiyor. Yetkililer, bu kanalların kara para aklama, vergi kaçırma ve sınır ötesi fon hareketleri açısından daha yüksek risk taşıyabildiğini değerlendiriyor.

Mini sözlük: Tezgah üstü işlem, alım satımın herkese açık emir defteri yerine doğrudan alıcı ve satıcı arasında veya bir aracı masa üzerinden yapılmasıdır. Bu yapı, yüksek hacimli işlemlerde fiyat etkisini azaltabilir ancak işlemin taraflarını ve nihai amacı izlemeyi zorlaştırabilir.

Hindistan Mali İstihbarat Birimi, ülkenin Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteriyor ve şüpheli finansal işlemlere ilişkin bildirimleri topluyor. Hindistan’da kayıtlı kripto borsaları zaten şüpheli faaliyetleri bildirmekle yükümlüydü. Son talimat ise büyük tezgah üstü işlemler hakkında daha ayrıntılı veri istenmesi anlamına geliyor.

Asıl odak gerçek faydalanıcı bilgisi

Habere göre borsalardan, Ocak 2026’ya kadar uzanan tezgah üstü işlem kayıtlarını saklamaları da istendi. Mali İstihbarat Birimi, platformların sunduğu şüpheli işlem bildirimlerini yetersiz bulursa veya soruşturma yürüten kurumlar ek ayrıntı talep ederse ilave bilgi isteyebiliyor.

Bir kripto aracı kurum yetkilisi, tezgah üstü tarafta müşterilerin çoğunlukla özel şirketlerden oluştuğunu, bu nedenle kimlik doğrulama sürecinin bireysel yatırımcılara kıyasla daha zor ilerleyebildiğini belirtti. Aynı yetkiliye göre şirket yöneticileri ile nihai faydalanıcıların doğrulanması daha karmaşık olurken, sahte kimlik belgeleri hem bankalar hem de kripto platformları için süren bir risk olmaya devam ediyor.

Yüksek gelir grubundaki müşteriler, kurumsal yatırımcılar ve şirketler açısından bu kanalın cazibesi, büyük tutarların borsa emir defterini doğrudan etkilemeden taşınabilmesi. Bununla birlikte, satın alınan varlıkların özel cüzdanlara daha hızlı çekilebilmesi ve ardından sınır ötesine aktarılabilmesi, denetim tarafında ek soru işaretleri doğuruyor.

Düzenleyicilerin temel kaygısı, fonların nihai sahibinin kim olduğunun net biçimde ortaya konması. Alıcının özel bir şirket, tröst veya aracı bir yapı olması halinde paranın kontrolünün kimin elinde bulunduğunu tespit etmek daha güç hale gelebiliyor.

Küresel eğilimle uyumlu adım

Hindistan’ın bu hamlesi, kripto piyasalarında şeffaflık açıklarını kapatmaya yönelik daha geniş küresel eğilimle örtüşüyor. Birçok ülkede kimlik doğrulama, gerçek faydalanıcı beyanı, işlem raporlaması ve stabilcoin faaliyetleri konusunda daha sıkı kurallar gündeme geliyor.

Birleşik Krallık, Singapur, Avustralya ve Avrupa Birliği dahil çeşitli yargı bölgelerinde kripto aracılarının işlem izleme ve müşteri inceleme süreçlerini güçlendirmesi yönünde baskı artıyor. Genel tablo, düzenleyicilerin artık yalnızca borsa ekranlarında görünen işlemlerle yetinmediğini, kamuya açık emir defterlerinin dışında kalan büyük transferlere de odaklandığını gösteriyor.

Bu çerçevede Hindistan’daki tezgah üstü masalar ve kurumsal müşteriler için uyum yükünün artması bekleniyor. Borsaların, büyük işlemlerde fonun kaynağını, işlemin arkasındaki gerçek tarafları ve kripto varlığın işlem sonrası nereye gittiğini daha güçlü kontrollerle ortaya koyması gerekecek.