ADA 0,1715 dolar eşiğinde tutundu! Cardano cephesinde hangi sinyaller öne çıkıyor?

Cardano’nun yerel varlığı ADA, kripto piyasasındaki genel zayıflığa karşın önemli bir destek bölgesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Dört saatlik grafikte fiyatın 0,1715 dolar civarında işlem gördüğü, alıcıların ise daha yüksek dip seviyelerini korumaya çalıştığı aktarılıyor. Teknik görünümde satış baskısının zayıfladığına işaret eden veriler de olası toparlanma beklentilerini gündeme taşıdı.

Teknik görünümde kritik destek öne çıktı

Grafiğe göre ADA, 0,1530 dolardan başlayan toparlanma sürecinden bu yana birkaç kez test edilen yükselen trend çizgisi desteğine yakın seyrediyor. Fiyatın 200 periyotluk hareketli ortalamanın altında kalması, daha geniş çerçevede zayıf görünümün sürdüğünü gösterse de, alıcıların destek hattını şimdiye kadar koruduğu belirtiliyor.

Öne çıkan talep bölgesi 0,1640 dolar ile 0,1700 dolar aralığında bulunuyor. Analizde, destek seviyesinin kısa süreli aşağı yönlü test edilmesinin ardından yeniden tepki alımı görülebileceği değerlendirildi. Kripto analisti @GranMag0, olası bir geri çekilmeden sonra 0,1715 dolar seviyesinin yeniden kazanılması halinde yükseliş ivmesinin güçlenebileceğini ve bu durumda 0,1780 dolar ile 0,1850 ila 0,1900 dolar bandının direnç olarak izlenebileceğini belirtti.

0,1715 dolar seviyesinin olası bir düşüş sonrası yeniden aşılması halinde, yükseliş ivmesinin güçlenebileceği ve sırasıyla 0,1780 dolar ile 0,1850 ila 0,1900 dolar aralığının hedeflenebileceği ifade ediliyor.

Buna karşılık yükselen trend çizgisinin kırılması teknik yapıyı zayıflatabilir. Özellikle 0,1640 doların altına inecek doğrulanmış bir hareketin, piyasa algısını bozarak 0,1600 dolar ve ardından 0,1530 dolar seviyelerine doğru yeni bir baskı yaratabileceği kaydediliyor.

Göstergeler satış baskısında zayıflamaya işaret etti

Momentum verileri de kısa vadede dikkatle izleniyor. RSI 14 değeri 32,36 seviyesinde bulunurken, sinyal ortalaması 25,93 olarak verildi. Bu tablo, ADA’nın aşırı satım bölgesinden toparlanmaya çalıştığına işaret ediyor. RSI göstergesi halen nötr kabul edilen 50 seviyesinin altında olsa da, yukarı yönlü eğilimin satış baskısındaki gerilemeye işaret ettiği ifade ediliyor.

MACD tarafında histogram değeri 0,00173 olarak belirtilirken, MACD çizgisi eksi 0,01735 ve sinyal çizgisi eksi 0,01908 seviyesinde yer alıyor. MACD çizgisinin sinyal çizgisinin üzerine çıkması, olumlu kesişim olarak değerlendiriliyor. Göstergelerin halen negatif bölgede bulunmasına rağmen, negatif momentuma dair zayıflamanın öne çıktığı aktarılıyor.

Pyth entegrasyonu ekosistem beklentilerini destekledi

Fiyat hareketlerinin yanında, Pyth Network’ün Cardano ekosistemine entegrasyonu da dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Bu adımın, kurumsal düzeyde piyasa verilerine erişim sağlayarak özellikle merkeziyetsiz finans, borç verme uygulamaları ve stabilcoin alanlarında Cardano ağının kullanım alanını güçlendirebileceği belirtiliyor. Cardano, akıllı sözleşme odaklı bir blokzincir ağı olarak geliştiricilere merkeziyetsiz uygulama altyapısı sunuyor.

Mini sözlük: Pyth Network, blokzincir uygulamalarına gerçek zamanlı fiyat verisi sağlayan bir oracle altyapısıdır. Oracle yapıları, zincir dışındaki verilerin akıllı sözleşmelere güvenilir biçimde aktarılmasına yardımcı olur.

Pyth Pro fiyat akışları için sunulan bir yıllık ücretsiz aboneliğin, proje geliştirme maliyetlerini düşürebileceği ve Cardano ağı üzerinde daha fazla girişimi çekebileceği aktarılıyor. Güvenilir ve zamanında veri kullanan merkeziyetsiz uygulamalara yönelik ilginin artması halinde, bunun ağ etkinliğine ve ADA’nın kullanım alanına da yansıyabileceği değerlendiriliyor.