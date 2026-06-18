HYPE 77 dolara dayandı! Kripto piyasasında kritik eşiklerde neler yaşandı?

Kripto para piyasasında son düzeltmelerin ardından toparlanma arayışı sürerken, Hyperliquid’in yerel tokenı HYPE görece güçlü görünümünü koruyor. Fiyatın yeniden tarihi zirve bölgesine yaklaşması, teknik tarafta bu varlığa yönelik ilgiyi artırdı. Buna karşılık Bitcoin, XRP ve Dogecoin tarafında toparlanma çabaları öne çıksa da, ana direnç seviyeleri henüz tam anlamıyla aşılmış değil.

HYPE tarihi zirve bölgesini yeniden test ediyor

HYPE, son yükselişin ardından 71 dolar civarında işlem görüyor. Teknik göstergeler, fiyatın 20 günlük üssel hareketli ortalama olan 61 doların, 50 günlük ortalama olan 54 doların ve 100 günlük ortalama olan 49 doların belirgin şekilde üzerinde kaldığını gösteriyor. Hareketli ortalamalar arasındaki geniş fark, alıcıların kısa vadede üstünlüğünü koruduğuna işaret ediyor.

Bununla birlikte grafikte dikkat çeken önemli bir risk de bulunuyor. HYPE son haftalarda 75 ile 77 dolar aralığını birkaç kez test etti. Aynı direnç bölgesinin tekrar tekrar sınanması, güçlü bir kırılma ihtimalini canlı tutarken, çift tepe formasyonu riskini de gündemde tutuyor.

HYPE için 77 dolar civarı izlenen ana bölge olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin net biçimde aşılması halinde 80 dolar ve daha sonra 100 dolar psikolojik hedefleri gündeme gelebilir.

İşlem hacminin geçmiş dönemlere kıyasla yüksek seyretmesi, piyasa katılımcılarının bu bant içinde aktif şekilde pozisyon aldığını gösteriyor. Göreceli güç endeksi 60 seviyesinin üzerinde bulunurken, bu tablo yukarı yönlü ivmenin tamamen kaybolmadığını ortaya koyuyor. Ancak satışların güç kazanması halinde ilk önemli destek 61 dolar, ardından 54 dolar bölgesi olarak izleniyor.

Bitcoin toparlandı, ancak ana eşikler korunuyor

Bitcoin, 60.000 doların altına inen sert satış dalgasının ardından kayda değer bir tepki yükselişi gerçekleştirdi ve 65.000 dolar bölgesine yaklaştı. Buna rağmen genel görünümün yeniden güçlü yükseliş yapısına döndüğünü söylemek için erken olduğu değerlendiriliyor.

Kısa vadede en kritik seviye 67.500 dolardaki 20 günlük üssel hareketli ortalama olarak öne çıkıyor. Bitcoin yerel diplerden 5.000 dolardan fazla yükselmiş olsa da, halen önemli hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. 50 günlük ortalama 73.000 dolar civarında bulunurken, 100 ve 200 günlük ortalamalar daha yukarıda yer alıyor.

Hacimdeki artış ve RSI göstergesinin aşırı satım bölgesinden toparlanması, yükselişin yalnızca zayıf bir tepki hareketi olmayabileceğine işaret ediyor. Yine de 67.500 doların aşılamaması halinde 62.000 dolar bölgesine doğru yeniden geri çekilme riski masada kalıyor.

XRP ve Dogecoin direnç sınavında

XRP, 1,30 dolar desteğinin altına sarktıktan sonra 1,10 dolar civarında alıcı buldu ve 1,25 dolara doğru toparlandı. Teknik açıdan kısa vadeli görünümde iyileşme görülse de, eski destek bölgesi olan 1,30 dolar artık direnç olarak çalışıyor. Ayrıca 20 ve 50 günlük hareketli ortalamaların da aynı bölgede bulunması, yukarı yönlü hareketi zorlaştırıyor.

XRP’nin 1,30 dolar üzerinde güçlü bir kapanış yapması halinde 1,38 dolar ve ardından 1,50 dolar bölgesi yeni hedefler olarak izlenebilir. Aksi durumda fiyatın 1,15 ile 1,30 dolar aralığında sıkışması olası görülüyor.

Dogecoin ise mayıs ayındaki toparlanma denemesini koruyamadı ve 0,086 dolar civarında, tüm ana hareketli ortalamaların altında kalmayı sürdürüyor. Şubat ayından bu yana yükselişi taşıyan destek trend çizgisinin kırılması, teknik görünümdeki en önemli bozulma olarak değerlendiriliyor. En yakın direnç 0,091 dolarda, daha güçlü bölge ise 0,10 ile 0,11 dolar aralığında bulunuyor.

RSI göstergesinin aşırı satım bölgesinden toparlanması ve son düşüş sırasında hacmin artması, Dogecoin’de kısa vadeli dengenin kurulmaya başladığını düşündürüyor. Buna rağmen daha düşük zirve ve daha düşük dip yapısı bozulmuş değil. Bu nedenle mevcut tablo, güçlü bir yükseliş dönüşünden çok, şimdilik bir dengelenme sürecine işaret ediyor.