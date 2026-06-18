CZ, ülkelerin hisse senetlerini blokzincire taşıması ve ulusal stabilcoin çıkarması gerektiğini açıkladı

Binance kurucusu Changpeng Zhao, hükümetlerin hisse senedi piyasalarını blokzincir ağlarına taşıması ve kendi ulusal stabilcoinlerini çıkarması gerektiğini söyledi. Zhao’ya göre geleneksel finans, zincir üstü yapıya dayalı yeni bir döneme giriyor.

Tokenizasyon çağrısı öne çıktı

Zhao’nun açıklamaları, Asya’da kamu yetkilileri ve finansal düzenleyicilerle yaptığı görüşmelerin ardından geldi. Görüşmelerde blokzincir teknolojisinin ve dijital varlıkların geleceğinin ele alındığı aktarıldı. Kripto para sektörünün en tanınan isimlerinden biri olan Zhao, uzun yıllar Binance’in üst düzey yöneticisi olarak görev yaptı.

Zhao, sosyal medya paylaşımlarında tüm ülkelerin hisse senetlerinin tokenlaştırılmasına izin vermesi gerektiğini belirtti. Buna göre dünyanın farklı bölgelerindeki yatırımcılar, şirket paylarını daha kolay alıp satabilecek. Hisse senetlerinin dijital tokenlara dönüştürülmesi, yatırım süreçlerini daha erişilebilir ve daha düşük maliyetli hale getirebilir.

Ülkelerin hisse senetlerini tokenlaştırması ve dünya genelindeki alıcılara açması gerekiyor.

Blokzincir tabanlı hisse işlemleri günün her saatinde yapılabilirken, bu yapı geleneksel borsalardan daha esnek bir işlem zemini sunuyor. Sistem aynı zamanda pahalı hisselerin tamamını alma zorunluluğunu azaltarak küçük paylar halinde yatırım yapılmasına imkan tanıyor. Takas süresinin de geleneksel piyasalara kıyasla daha kısa olabileceği ifade ediliyor.

Mini sözlük: Tokenizasyon, hisse senedi, tahvil ya da gayrimenkul gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital tokenlara dönüştürülmesi anlamına gelir. Bu yöntem, parçalı sahiplik ve daha hızlı takas gibi kullanım alanlarıyla öne çıkar.

Buna karşın, bugüne kadar hiçbir ülke tüm hisse senedi borsasını tamamen blokzincir üzerine taşımış değil. Yine de gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmasına yönelik ilgi belirgin şekilde artıyor. RWA.xyz verilerine göre açık blokzincirlerdeki tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıklarının toplam değeri 2026 ortasında 32 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, bir yıl önce 6 milyar dolar düzeyindeydi. Boston Consulting Group ise tokenizasyon pazarının 2030 yılında 16 trilyon dolara ulaşabileceğini öngördü.

Gösterge Değer Tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıkları, 2025 6 milyar dolar Tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıkları, 2026 ortası 32 milyar dolar Boston Consulting Group 2030 tahmini 16 trilyon dolar

Ulusal stabilcoin önerisi

Zhao, tokenlaştırılmış hisselerin yanında hükümetlerin itibari para destekli kendi stabilcoinlerini üretmesini de savundu. Stabilcoinler, değerini ABD doları, avro veya başka ulusal para birimlerine sabitleyen kripto varlıklar olarak biliniyor. Zhao’ya göre bu model, yerel para birimlerinin blokzincir ağları ve dijital ödeme platformlarında daha geniş kullanım kazanmasına katkı sağlayabilir.

Ancak mevcut tabloda pazar büyük ölçüde dolar destekli varlıkların kontrolünde bulunuyor. DefiLlama verilerine göre yaklaşık 315 milyar dolarlık küresel stabilcoin pazarının neredeyse yüzde 99’unu dolar sabitli tokenlar oluşturuyor. En büyük iki stabilcoin ise Tether’in USDT’si ile USD Coin olarak öne çıkıyor.

Zhao, ulusal stabilcoinlerin ülkelerin para ve finans politikaları üzerinde daha fazla kontrol sağlamasına katkı sunabileceğini savundu.

Bununla birlikte ulusal stabilcoin fikri, düzenleme, benimsenme düzeyi ve merkez bankalarının rolü gibi başlıklarda yeni soruları da gündeme taşıyor. Pek çok ülke, dijital para yapılarının mevcut finans sistemiyle nasıl uyumlu hale getirileceğini değerlendirmeyi sürdürüyor.

Hükümetlerin ilgisi artıyor

Zhao’nun mesajları, hükümetlerin blokzincir ve dijital varlık alanına artan ilgisiyle örtüşüyor. Zhao halen Pakistan Kripto Konseyi’nde stratejik danışman olarak görev yapıyor. Ayrıca Kırgızistan’da kripto para girişimlerine, altın destekli stabilcoin dahil çeşitli başlıklarda danışmanlık verdiği belirtiliyor. Binance’in de Kazakistan’da bir kripto para pazaryerinin geliştirilmesine destek vermek için onay aldığı aktarıldı.

Gelişmekte olan ekonomilerde kullanıcı ilgisinin de stabilcoinler tarafında arttığı görülüyor. Binance eş CEO’su Richard Teng, platformun yükselen pazarlardaki kullanıcılarının yüzde 36’sının varlıklarının en az yarısını stabilcoinlerde tuttuğunu söyledi. Teng’e göre bu eğilim, stabilcoinlerin günlük ödemeler ve finansal işlemler için daha pratik bir araç haline geldiğine işaret ediyor.