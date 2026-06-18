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RIPPLE (XRP)

XRPL’de stabilcoin hacmi 907 milyon dolara çıktı! 1 milyar dolar eşiğinde neler yaşanıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRPL’de stabilcoin piyasa değeri 1 Ocak 2026’daki 277 milyon dolardan 907 milyon dolara yükseldi.
  • 📈 Bu büyümede $XRP Ledger üzerindeki RLUSD, 763 milyon dolarlık değerle başlıca payı aldı.
  • 🏦 Braza’nın çıkardığı USDB, 2026 başındaki 34 milyon dolardan 115 milyon dolara çıktı.
  • 📉 Geçen yıl ağa eklenen USDC ise 2026 başındaki 9,3 milyon dolardan 5,6 milyon dolara geriledi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP Ledger üzerindeki stabilcoin ekosistemi büyümesini sürdürürken, ağdaki toplam stabilcoin piyasa değeri 907 milyon dolara ulaştı. Böylece XRPL, 1 milyar dolarlık eşiğe bir adım daha yaklaşmış oldu.

İçindekiler
1 Yıl başından bu yana güçlü artış
2 RLUSD ağırlığı öne çıktı
3 Diğer ihraççılar da payını artırdı
4 USDC tarafında gerileme görüldü

Yıl başından bu yana güçlü artış

Verilere göre XRPL’deki stabilcoin piyasa değeri 1 Ocak 2026 tarihinde yaklaşık 277 milyon dolar seviyesindeydi. Güncel tablo ise bu rakamın 907 milyon dolara çıktığını gösteriyor. Bu da kısa sayılabilecek bir dönemde 630 milyon doların üzerinde artışa işaret ediyor.

Söz konusu yükselişin, kullanıcıların ödeme, mutabakat ve tokenleştirilmiş varlık işlemlerinde blokzincir tabanlı çözümlere daha fazla yönelmesiyle bağlantılı olduğu aktarılıyor. XRPL, stabilcoin rekabetine diğer büyük blokzincir ağlarına kıyasla daha geç katılmış olsa da son veriler ağdaki hareketliliğin hızlandığını ortaya koyuyor.

RLUSD ağırlığı öne çıktı

Ağdaki büyümenin büyük kısmı, Ripple’ın XRPL üzerinde ihraç edilen stabilcoini RLUSD’den geldi. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleriyle tanınan bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor. Yılın başında RLUSD’nin piyasa değeri yaklaşık 235 milyon dolar düzeyindeydi ve bu tutar ağdaki toplam stabilcoin değerinin yaklaşık yüzde 84’ünü oluşturuyordu.

Bugün itibarıyla RLUSD’nin XRPL üzerindeki piyasa değeri yaklaşık 763 milyon dolara yükseldi. Bu seviye, ağdaki toplam stabilcoin piyasa değerinin yüzde 84,1’ine karşılık geliyor. Böylece RLUSD, yıl başından bu yana yaklaşık 528 milyon dolarlık ek büyüklüğe ulaşmış oldu.

XRPL’de toplam stabilcoin piyasa değeri 277 milyon dolardan 907 milyon dolara yükselirken, RLUSD yaklaşık 763 milyon dolarlık büyüklükle ağdaki değerin yüzde 84,1’ini oluşturdu.

Diğer ihraççılar da payını artırdı

Ağdaki genişleme yalnızca RLUSD ile sınırlı kalmadı. Brezilyalı finans grubu Braza tarafından çıkarılan USDB de yıl başındaki yaklaşık 34 milyon dolarlık seviyeden 115 milyon dolar civarına yükseldi. Bu artış, USDB’yi XRPL üzerindeki en büyük ikinci stabilcoin konumuna taşıdı.

Bu tablo, ekosistemde çeşitliliğin de artmaya başladığını gösteriyor. Birden fazla ihraççının XRPL üzerinde varlık göstermeye yönelmesi, ağın stabilcoin tarafında daha geniş bir kullanım alanı oluşturabileceğine işaret ediyor.

USDC tarafında gerileme görüldü

Bununla birlikte, XRPL üzerindeki her stabilcoin 2026 boyunca büyüme kaydetmedi. Geçen yıl ağda kullanıma sunulan USDC’nin XRPL tabanlı değeri son aylarda geriledi.

Yılın başında ağ üzerinde yaklaşık 9,3 milyon dolar değere sahip olan USDC, güncel verilere göre yaklaşık 5,6 milyon dolara indi. Bu düşüş, toplam stabilcoin piyasasındaki genel büyümeye rağmen bazı varlıklarda ivmenin zayıf kaldığını gösteriyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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