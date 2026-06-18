Strategy hissesi, ek Bitcoin satışı beklentileriyle %3,97 geriledi

Strategy hissesi, şirketin önümüzdeki aylarda daha fazla Bitcoin satabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi sonrası günü %3,97 düşüşle 117,94 dolarda tamamladı. Eski adı MicroStrategy olan şirket, kurumsal ölçekte en fazla Bitcoin tutan firmalardan biri olarak piyasada yakından izleniyor.

Likidite endişeleri öne çıktı

Piyasadaki son tartışma, kripto işlem şirketi QCP Capital tarafından paylaşılan bir değerlendirme notunun ardından hız kazandı. Söz konusu notta, Strategy’nin temettü ödemeleri ve diğer mali yükümlülüklerini karşılamak için ilerleyen dönemde ek likiditeye ihtiyaç duyabileceği, bunun da yeni Bitcoin satışlarını gündeme getirebileceği belirtildi.

QCP Capital’in değerlendirmesine göre Strategy, mali yükümlülüklerini ve temettü ödemelerini karşılamak için ileride daha fazla Bitcoin satmak zorunda kalabilir.

Bu değerlendirme, şirketin ay başında gerçekleştirdiği Bitcoin satışının hemen ardından geldi. Söz konusu adım, kripto para topluluğunun bir bölümünde eleştirilere yol açmıştı. Michael Saylor’un uzun vadeli Bitcoin tutma yaklaşımını savunan geçmiş açıklamaları da bu nedenle yeniden gündeme taşındı.

QCP Capital, şirketin bilançosunu desteklemek için çeşitli finansal adımlar attığını da aktardı. Yeni kaynağın bir bölümünün 100 milyon dolarlık ek Bitcoin alımında kullanılmasının planlandığı belirtilirken, buna rağmen likidite görünümünün sıkışık kalabileceğine dikkat çekildi. Bazı piyasa yorumcuları, yeni kaynak sağlanmaması halinde temettü kapasitesinin yaklaşık 7,5 ayla sınırlı kalabileceğini ifade ediyor.

Olası satışların piyasa etkisi izleniyor

Strategy’nin elindeki Bitcoin miktarı nedeniyle, satış ihtimaline dair her işaret hem hisse piyasasında hem de kripto para cephesinde yakından takip ediliyor. Analistlere göre büyük ölçekli bir satış, yatırımcı duyarlılığı üzerinde baskı oluşturabilir. Satılabilecek miktar netleşmiş değil, ancak bu olasılık bile piyasada dikkat çekici bir tartışma yarattı.

Analistler, Strategy tarafından yapılabilecek büyük ölçekli bir Bitcoin satışının hem BTC fiyatı hem de MSTR hissesi üzerinde baskı oluşturabileceğini değerlendiriyor.

Bitcoin’in önemli direnç seviyelerini aşmakta zorlandığı bir dönemde bu ihtimalin gündeme gelmesi, endişeleri artırdı. Finansal piyasalarda sınırlı bir toparlanma görülse de Bitcoin tarafında fiyat ivmesi görece zayıf seyretti. Bu nedenle, Strategy’nin rezervlerinden kayda değer ölçekte satış yapması halinde piyasadaki aşağı yönlü baskının artabileceği düşünülüyor.

Öte yandan Strategy’nin piyasa değerinin Bitcoin performansıyla güçlü biçimde bağlantılı olması, hisse üzerindeki oynaklığı artırıyor. Bitcoin fiyatındaki zayıflık, doğrudan MSTR hissesi üzerinde de olumsuz etki yaratabiliyor. Buna karşılık şirketi destekleyen yatırımcılar, Strategy’nin belirsiz piyasa koşullarında dahi Bitcoin biriktirme kapasitesini koruduğunu savunuyor.

Analistlerin hedefi korunuyor

Son gerilemeye karşın bazı kurumlar Strategy’nin uzun vadeli görünümünü olumlu değerlendirmeyi sürdürüyor. Yatırım şirketi H.C. Wainwright, hisse için “al” tavsiyesini korurken 540 dolarlık hedef fiyatını sürdürdü. Bu görünüm, kısa vadeli baskıya rağmen şirketin Bitcoin odaklı yapısının uzun vadede yeniden değer kazanabileceği beklentisine dayanıyor.

Gösterge Veri Günlük kapanış 117,94 dolar Günlük değişim %3,97 düşüş Ek Bitcoin alım planı 100 milyon dolar H.C. Wainwright hedef fiyatı 540 dolar

Kısa vadede yatırımcıların odağında iki ana başlık bulunuyor: Strategy’nin nakit durumu ve Bitcoin fiyatının yönü. Bitcoin yeniden güçlü bir yükseliş ivmesi yakalarsa, şirketin geniş rezervleri hisse için avantaj sağlayabilir. Ancak ek satışların gündeme gelmesi, yakın dönemde hem MSTR hissesi hem de kripto para piyasası üzerinde baskı yaratmayı sürdürebilir.