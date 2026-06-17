NEAR 24 saatte $2,31 seviyesinde kalırken TVL iki ay dolmadan $60 milyondan $177 milyona yükseldi

NEAR Protocol’ün yerel varlığı NEAR, önemli bir direnç bölgesinin yeniden aşılmasının ardından yükseliş eğilimini korudu. Piyasadaki teknik görünümle birlikte merkeziyetsiz finans faaliyetlerindeki artış ve likiditedeki genişleme, ağ üzerindeki kullanıcı katılımının güçlendiğine işaret etti.

Teknik görünümde kritik eşik aşıldı

Haberin yazıldığı sırada NEAR 2,31 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 393,49 milyon dolar, piyasa değeri ise 3 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Son 24 saatte görece dengeli bir seyir izlenmesine karşın, fiyat yapısı ile ağ büyümesine ilişkin veriler piyasada yukarı yönlü beklentileri canlı tuttu.

Kripto analisti Crypot Spaces’e göre NEAR, daha önce aşmakta zorlandığı önemli bir direnç seviyesini yeniden kazandı ve bu bölgeyi destek alanına çevirdi. Teknik analizde bu tür dönüşümler, alıcıların fiyat üzerinde daha güçlü denetim kurduğuna işaret eden unsurlar arasında değerlendiriliyor.

Analist Crypot Spaces, NEAR fiyatının kritik bir direnç seviyesini yeniden destek konumuna taşıdığını ve bunun yükseliş ivmesinin tazelendiğine işaret ettiğini aktardı.

Analistlere göre bu kırılımın korunması halinde bir sonraki önemli hedef 3,20 dolar olabilir. Fiyatın mevcut bölge üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü baskının devam etmesi ve yeni zirve denemelerinin gündeme gelmesi beklenebilir.

DeFi verileri ağdaki hareketliliği güçlendirdi

MSB Intel tarafından paylaşılan verilere göre NEAR ekosisteminde DeFi etkinliği yeniden hız kazandı. Daha fazla kullanıcının ağa dönmesiyle birlikte toplam kilitli varlık değeri belirgin biçimde arttı. NEAR Protocol, yapay zeka ve blokzincir odaklı altyapı çalışmalarıyla bilinen bir katman 1 ağı olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: TVL, bir blokzincir üzerindeki merkeziyetsiz finans uygulamalarında kilitli tutulan toplam varlığın dolar cinsinden değerini ifade eder. Bu göstergedeki artış, ağdaki sermaye girişinin ve kullanımın güçlendiğine işaret edebilir.

Ekosistemin TVL büyüklüğü iki aydan kısa sürede yaklaşık üç katına çıktı. Zincir üstü veriler, kilitli varlıkların yaklaşık 60 milyon dolardan 177 milyon dolara yükseldiğini gösterdi. Bu artış, ağa 117 milyon doların üzerinde yeni fon girişi anlamına geliyor.

Gösterge Önce Sonra NEAR fiyatı Belirtilmedi 2,31 dolar TVL 60 milyon dolar 177 milyon dolar İzlenen hedef seviye Mevcut bölge 3,20 dolar

Likiditedeki artışın, kullanıcıların NEAR ağı üzerinde varlık kilitleme, borç verme ve getiri elde etme işlemlerini sürdürmesiyle desteklendiği aktarıldı. Ağdaki bu hareketliliğin korunması halinde hem ekosistem aktivitesi hem de fiyat görünümü üzerindeki olumlu etkinin sürebileceği değerlendiriliyor.

MSB Intel verileri, NEAR ekosisteminde toplam kilitli varlık değerinin iki aydan kısa sürede 60 milyon dolardan 177 milyon dolara çıktığını gösterdi.