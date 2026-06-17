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Binance verileri, XRP’de satış baskısının sürdüğünü ve kritik direncin 1,25 ile 1,30 dolar aralığında bulunduğunu gösterdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance verileri, XRP’de satış baskısının eksi 4,56 milyon XRP CVD ile sürdüğünü gösterdi.
  • 📊 $XRP fiyatı 1,18 dolar yakınında kalırken, 30 günlük fiyat CVD korelasyonu 0,81 seviyesinde bulundu.
  • 📈 RSI 30 seviyesinin altından 44,7’ye yükseldi ve kısa vadeli baskının zayıfladığına işaret etti.
  • 🧭 1,25 ile 1,30 dolar direnci aşılamazsa, 1,10 dolar desteği yeniden gündeme gelebilir.
Onur Atam
Onur Atam

Binance verileri, XRP piyasasında alım iştahının zayıf kaldığına işaret etti. Kümülatif Hacim Deltası olarak bilinen CVD göstergesi eksi 4,56 milyon XRP seviyesinde ölçüldü. Bu tablo, satış emirlerinin alım emirlerine üstün gelmeye devam ettiğini gösteriyor.

İçindekiler
1 XRP fiyatı ile işlem akışı arasındaki bağ güçlendi
2 Teknik göstergeler sınırlı toparlanmaya işaret etti

XRP fiyatı ile işlem akışı arasındaki bağ güçlendi

XRP haberin yayımlandığı sırada 1,18 dolar civarında işlem gördü. Son 24 saatte işlem hacmi 1,94 milyar dolara ulaştı. Fiyat aynı dönemde yüzde 2,84 gerilerken, son yedi günde yüzde 7,78 yükseldi.

30 günlük fiyat CVD korelasyonu 0,81 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, fiyat hareketleri ile piyasadaki gerçek işlem akışı arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Başka bir ifadeyle, son dönemdeki XRP hareketlerinin zayıf likiditeden değil, doğrudan alım satım dengesinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Mini sözlük: CVD, belirli bir dönemde alım ve satım tarafındaki agresif emirler arasındaki farkın toplu görünümünü sunan bir göstergedir. Değerin negatif kalması, satış tarafının piyasada daha baskın olduğuna işaret eder.

XRP’de fiyat ile CVD’nin birlikte hareket etmesi, son dalgalanmanın doğrudan arz ve talep dengesini yansıttığını gösteriyor.

CVD verisinin negatif bölgede kalması, 1,18 dolar çevresinde fiyat korunmasına rağmen piyasadaki dağıtım eğiliminin sürdüğünü düşündürüyor. Bu durum, kısa vadede daha güçlü bir toparlanmanın önünde engel oluşturabilir. Göstergenin yeniden pozitif alana geçmesi halinde ise alıcı ilgisinin güçlendiğine dair daha net bir sinyal ortaya çıkabilir.

GöstergeSeviyeAnlamı
CVDEksi 4,56 milyon XRPSatış emirleri baskın
Fiyat CVD korelasyonu0,81Fiyat ile işlem akışı arasında güçlü bağ
24 saatlik hacim1,94 milyar dolarPiyasada yüksek işlem aktivitesi

Teknik göstergeler sınırlı toparlanmaya işaret etti

Günlük grafikte XRP, haziran ayındaki sert düşüşün ardından toparlanma çabası veriyor. Fiyat 1,35 dolar bölgesinden 1,08 dolara kadar çekildi, ardından 1,23 dolara doğru tepki yükselişi kaydetti. Sonrasında gelen kar satışlarıyla yeniden 1,18 dolar çevresine döndü.

Buna karşın bazı teknik göstergelerde iyileşme görüldü. Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI, 30 seviyesinin altındaki aşırı satım bölgesinden 44,7’ye yükseldi. Bu hareket, düşüş baskısının zayıfladığına ve alıcıların yeniden devreye girmeye başladığına işaret ediyor.

RSI göstergesinin 44,7’ye yükselmesi, satış baskısının önceki günlere göre ivme kaybettiğini ortaya koydu.

MACD göstergesinde de kısa vadeli görünümün iyileştiği aktarılıyor. Histogramın pozitif alana geçmesi ve MACD çizgisinin sinyal çizgisine yaklaşması, piyasada yön değişimi ihtimalini artıran unsurlar arasında gösteriliyor. Toparlanma sırasında hacimde görülen artış da hareketin yalnızca zayıf bir teknik tepki olmayabileceğine işaret etti.

Bununla birlikte XRP için 1,25 ile 1,30 dolar aralığı önemli direnç bölgesi olmayı sürdürüyor. Fiyatın bu alanın üzerine çıkması halinde toparlanmanın güç kazanabileceği belirtiliyor. Direncin aşılamaması durumunda ise 1,10 dolar destek seviyesinin yeniden test edilmesi gündeme gelebilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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