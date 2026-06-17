XRP 1,20 dolarda işlem görürken analistler 6,50, 13 ve 60 dolar senaryolarını değerlendirdi

XRP, uzun vadeli bir üçgen formasyonu içinde değerlendiriliyor. Piyasayı izleyen bazı analistler, bu yapının kısa vadeli dalgalanmadan çok, birden fazla döngüye yayılan sıkışmaya işaret ettiğini belirtiyor. XRP, haberin hazırlandığı sırada 1,20 dolardan işlem görürken, son 24 saatteki işlem hacmi 1,62 milyar dolar, piyasa değeri ise 74,64 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Uzun vadeli yapı öne çıkıyor

Kripto analisti EGRAG CRYPTO, XRP fiyat hareketini uzun vadeli bir “büyük sarı üçgen” yapısı üzerinden inceledi. Buna göre mevcut görünüm, ani fiyat oynaklığından ziyade, uzun süreli bir birikim ve sıkışma dönemine işaret ediyor olabilir. XRP, Ripple ekosistemiyle bağlantılı ve sınır ötesi ödeme alanındaki kullanımıyla bilinen bir kripto varlık olarak izleniyor.

XRP için değerlendirilen uzun vadeli üçgen yapısının, kısa vadeli oynaklıktan çok çok döngülü bir sıkışmayı yansıttığı ve geçmiş döngülerin gelecekteki olası genişleme senaryolarına rehberlik ettiği aktarılıyor.

Bu yaklaşımı savunanlara göre büyük döngüler çoğunlukla formasyonun alt sınırına yakın bölgelerde başlıyor ve ardından sert yukarı hareketler geliyor. Geçmişte yaklaşık yüzde 8.000 ve yüzde 1.900 oranında yükselişler görüldüğü, mevcut değerlendirmede ise yaklaşık yüzde 909’luk bir genişleme senaryosunun masada olduğu belirtiliyor.

Aynı çerçeveye dayanan tahminlerde, XRP için 6,50 dolar ve 13 dolar seviyeleri makro hedef olarak öne çıkarken, daha uç bir senaryoda 60 dolar da telaffuz ediliyor. Bununla birlikte bu seviyeler kesin tahmin olarak değil, likidite koşulları ve piyasa döngüsündeki duyarlılığa bağlı olası senaryolar olarak sunuluyor.

OTC işlemler kurumsal ilgiyi işaret ediyor

Bir başka analist olan Hailey LUNC XRP ise büyük yatırımcıların tezgah üstü işlemler yoluyla 1,8 milyar doların üzerinde XRP biriktirdiğini ileri sürdü. Bu tür işlemler, doğrudan borsa ekranına yansımadan büyük tutarlı alım satıma imkan verdiği için özellikle kurumsal oyuncular tarafından tercih ediliyor.

Mini sözlük: OTC, yani tezgah üstü işlem, alım satımın doğrudan taraflar arasında veya aracı kurumlar üzerinden borsa dışında yapılmasıdır. Bu yöntem, yüksek hacimli işlemlerde fiyat kaymasını azaltmak ve işlemi daha sınırlı görünürlükle tamamlamak için kullanılır.

Tezgah üstü piyasada 1,8 milyar doları aşan XRP birikiminin, büyük oyuncuların bu varlığa ilgisinin sürdüğünü gösterdiği, ancak spot fiyat üzerindeki etkinin kısa vadede sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.

Tezgah üstü piyasada gerçekleşen yüksek hacimli alımların anlık spot fiyatı doğrudan etkilememesi beklenebilir. Buna karşın bazı analistler, bu çapta bir birikimin ilerleyen dönemde oynaklığı artırabilecek bir sinyal olarak da okunabileceğini ifade ediyor.

Kısa vadede gerileme sürse de izlenen seviye değişmedi

XRP son 24 saatte yüzde 2,19 değer kaybetmiş olsa da, teknik yapı ve büyük yatırımcı hareketleri nedeniyle piyasanın dikkatinin yukarı yönlü dönüş ihtimalinde toplandığı görülüyor. Yine de analistlerin paylaştığı seviyeler garanti niteliği taşımıyor ve fiyatın üçgen yapı içinde nasıl konumlanacağı, önümüzdeki dönemde temel izleme başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.