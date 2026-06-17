Bitcoin’da haziran satışlarında gerçekleşen zarar 1,4 milyar dolarda kaldı, Binance’ta alım likiditesi güçlendi

Bitcoin’de son panik satış dalgası, şubat ayındaki düzeltmeye kıyasla daha sınırlı gerçekleşen zararla sonuçlandı. Glassnode verilerine göre haziran düşüşünde gerçekleşen zarar 1,4 milyar dolarda zirve yaptı. Şubattaki satışlarda ise bu rakam 2,6 milyar dolara ulaşmıştı. Aynı dönemde Binance’taki alım yönlü likiditenin de 60 bin doların üzerindeki son düşük seviyelere göre güç kazandığı aktarıldı.

Zarar sürüyor, satış isteği zayıflıyor

Bitcoin’in gerçekleşen kar zarar oranı teslimiyet bölgesine geriledi. Bu tablo, piyasada zararla yapılan satışların karlı çıkışlardan daha baskın olmaya devam ettiğine işaret ediyor. 30 günlük yumuşatılmış oran şu anda 0,28 civarında bulunuyor ve bu seviye yılın en düşük değerleri arasında yer alıyor.

Buna karşın zararın büyüklüğü, piyasa davranışında farklı bir tablo ortaya koyuyor. Bitcoin’in yedi günlük hareketli ortalama gerçekleşen zararı şubattaki satış dalgasında 2,6 milyar dolarla tepe yaptı. Hazirandaki gerilemede ise bu değer 1,4 milyar dolara ulaştıktan sonra yaklaşık 558 milyon dolara indi.

Glassnode verileri, son satış dalgasında zararın sürdüğünü ancak şubat ayına göre yatırımcıların daha azının düşük seviyelerden zararla çıkış yaptığını gösteriyor.

İki dönem arasındaki fark, yatırımcı davranışında dikkat çekici bir değişime işaret ediyor. BTC benzer fiyat aralıklarında baskı görse de, bu kez daha az yatırımcı zararla satış yapmayı tercih etti. Kripto analisti Axel Adler Jr. da mevcut süreci 2026’daki ikinci panik satış dalgası olarak tanımladı ve son teslimiyet evresindeki zararın şubat ayına göre neredeyse yarı yarıya daha düşük kaldığını belirtti.

Sermaye çıkışı hız kesti

Glassnode’un sermaye akışı göstergeleri de fiyat üzerindeki baskının hafiflediğine işaret etti. Dolaşımdaki tüm Bitcoin’lerin toplam maliyet tabanını ölçen gerçekleşmiş piyasa değeri 1,07 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu göstergenin son 90 günde %1,45 gerilemesi, piyasadan düzenli sermaye çıkışı yaşandığını gösterdi.

Bununla birlikte, gerçekleşmiş piyasa değerindeki yedi günlük değişim oranı eksi %0,18’e kadar daraldı. Bu da ilk çeyreğe kıyasla sermaye çıkışlarının neredeyse durma noktasına geldiğine işaret ediyor.

Mini sözlük: Gerçekleşmiş piyasa değeri, Bitcoin’lerin son taşındıkları fiyata göre hesaplanan toplam değerini ifade eder. Bu gösterge, klasik piyasa değerinden farklı olarak yatırımcıların zincir üstündeki maliyet tabanını izlemek için kullanılır.

Binance tarafında alım duvarı öne çıktı

Glassnode’a göre Binance spot emir defteri derinlik dengesizliği belirgin biçimde alım emirleri lehine döndü. Oran 0,8 seviyesine çıktı. Böylece alım yönlü likidite, bekleyen satış emirlerini Aralık 2025’ten bu yana en geniş farkla aşmış oldu. Bu değişim, geri çekilmelerde arzı karşılayacak talebin güçlendiğini ve yükselişlerde satış dağılımının önceki dönemlere göre daha sınırlı kaldığını gösteriyor.

Veriler, Binance spot piyasasında alım tarafının son aylara göre belirgin biçimde güçlendiğini ve geri çekilmelerde talebin daha dayanıklı hale geldiğini ortaya koyuyor.

Vadeli işlemlerde iştah geriledi

Aynı zamanda türev piyasalardaki pozisyonlanma daha az agresif bir görünüme büründü. Binance’ta Bitcoin açık pozisyon büyüklüğü, nisan ayından bu yana en sert günlük dönüşlerden birini kaydetti. Son 24 saatte 258 milyon dolardan eksi 620 milyon dolara gerileyen gösterge, yaklaşık 878 milyon dolarlık net tersine dönüşe işaret etti.

Mevcut tabloda en belirgin iyileşme spot piyasa likiditesinde görülüyor. Veriler, fiyat baskısının tamamen ortadan kalkmadığını ancak satışların şubat dönemine göre daha sınırlı kaldığını ve alım tarafının geri çekilmelerde daha etkin hale geldiğini gösteriyor.