Binance’te Bitcoin ve Ethereum açık pozisyonu 48 saatten kısa sürede 1,7 milyar dolar geriledi

Bitcoin ve Ethereum vadeli işlem piyasalarında, Binance verilerine göre nisan 2026’dan bu yana en sert açık pozisyon sıfırlanmalarından biri görüldü. İki varlıkta kısa süre içinde yaşanan bu geri çekilme, türev piyasalarda kaldıraçlı riskin belirgin biçimde azaldığına işaret etti.

Binance verilerinde sert geri çekilme

Bitcoin’de Binance açık pozisyon değişimi 24 saat içinde artı 258 milyon dolardan eksi 620 milyon dolara döndü. Böylece toplam yön değişimi yaklaşık 878 milyon dolar oldu. Açık pozisyon, vadeli ve opsiyon sözleşmelerinde henüz kapatılmamış toplam kontrat büyüklüğünü ifade eder; bu göstergedeki hızlı düşüş, piyasada pozisyon kapamalarının hızlandığını gösterebilir.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında halen kapatılmamış sözleşmelerin toplamını gösterir. Verinin düşmesi, yeni para girişinin zayıfladığına ya da yatırımcıların mevcut işlemlerini kapattığına işaret edebilir.

Ethereum’da da benzer bir tablo ortaya çıktı. Binance’te açık pozisyon değişimi 48 saatten kısa sürede artı 131 milyon dolardan eksi 690 milyon dolara indi. Bu da yaklaşık 821 milyon dolarlık net düşüş anlamına geldi. Böylece Bitcoin ve Ethereum’un Binance tarafındaki toplam açık pozisyon hareketi yaklaşık 1,7 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin ve Ethereum’da neredeyse aynı zaman aralığında görülen bu sert düşüş, tekil işlemlerden çok piyasaya yayılan bir risk azaltma dalgasına işaret etti.

Hareket yalnızca Binance ile sınırlı kalmadı

Negatif açık pozisyon değişimi diğer büyük türev platformlarında da görüldü. Bybit’te Ethereum tarafında yaklaşık 116 milyon dolarlık düşüş kaydedildi. Deribit’te ise Bitcoin açık pozisyonunda yaklaşık 78 milyon dolarlık gerileme yaşandı. Hollanda merkezli Deribit, özellikle kripto opsiyon piyasasında öne çıkan başlıca platformlar arasında yer alıyor.

Platform Varlık Açık pozisyon değişimi Binance Bitcoin +258 milyon dolardan -620 milyon dolara Binance Ethereum +131 milyon dolardan -690 milyon dolara Bybit Ethereum -116 milyon dolar Deribit Bitcoin -78 milyon dolar

Farklı platformlar ve iki büyük kripto parada aynı dönemde görülen bu gerileme, yatırımcıların bir piyasadan diğerine geçmekten çok genel risk düzeyini düşürdüğünü düşündürüyor. Bu tür eş zamanlı hareketler, yoğun pozisyonlanma sonrasında gelen toplu kapatmalarla ilişkilendirilebiliyor.

ETF girişleri sürerken türev tarafta zayıflama görüldü

SoSoValue verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’leri 16 Haziran’da toplam 10,0643 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu grupta BlackRock’un IBIT fonu 16,3526 milyon dolarla günün en yüksek net girişini aldı. BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olarak spot kripto ETF pazarında önemli bir ağırlığa sahip bulunuyor.

Spot ETF tarafındaki net girişler sürerken türev piyasalardaki açık pozisyonun keskin biçimde daralması, piyasa yapısında iki farklı eğilimin aynı anda öne çıktığını gösterdi.

Spot Ethereum ETF’lerinde ise bir önceki günde toplam 9,5876 milyon dolar net giriş görüldü. BlackRock’un ETHA fonu 17,3358 milyon dolarla kategori lideri oldu. Buna karşılık Ethereum türev piyasasında açık pozisyon belirgin biçimde azaldı.

Bu tablo, düzenlenmiş ürünler üzerinden pozisyon alan yatırımcılarla kaldıraçlı türev işlemler yapan kesimin farklı yönlerde hareket ettiğini gösteriyor. Açık pozisyondaki sert düşüş tek başına fiyatlarda yeni bir gerilemenin kesin işareti sayılmasa da, hem Bitcoin hem Ethereum tarafında türev riskinin kayda değer ölçüde azaldığını ortaya koyuyor.