Trace Finance 32 milyon dolar topladı! Latin Amerika’da hangi kapılar açılıyor?

ABD ile Brezilya arasındaki bankacılık ağlarını stabilcoin uzlaşma sistemlerine bağlayan finansal altyapı şirketi Trace Finance, CoinFund liderliğinde gerçekleşen Seri A yatırım turunda 32 milyon dolar kaynak sağladı. Tura Coinbase Ventures, Haun Ventures, Jump Capital ve kripto odaklı başka yatırımcılar da katıldı.

Brezilya’daki düzenleme değişikliği etkili oldu

Yatırım süreci, Brezilya’da sınır ötesi kripto transferlerinin döviz işlemi olarak yeniden sınıflandırıldığı bir döneme denk geldi. Bu değişiklik, kurumsal işlem hacminin düzenlenmemiş kripto platformlarından uzaklaşıp lisanslı ve bankacılık standartlarında çalışan aracılara yönelmesine yol açtı. Trace Finance da iş modelini bu alanda konumlandırıyor.

New York merkezli şirket, bugüne kadar 10 milyar doların üzerinde sınır ötesi işlem hacmi yürüttüğünü açıkladı. Şirket ayrıca Latin Amerika’da faaliyet gösteren bazı büyük küresel ödeme kuruluşları için temel uzlaşma ortaklarından biri haline geldiğini belirtti. Bu ortaklar arasında Uruguay merkezli ödeme şirketi dLocal da yer alıyor.

Mini sözlük: Uzlaşma, finansal işlemlerin taraflar arasında nihai olarak tamamlanması ve fonların resmen el değiştirmesi anlamına gelir. Stabilcoin uzlaşması ise bu sürecin fiyatı genellikle dolara sabitlenen dijital varlıklar üzerinden yürütülmesini ifade eder.

Şirketin büyüme planı genişliyor

Trace Finance kurucu ortağı ve CEO’su Bernardo Brites, şirket stratejisinin dijital varlıkları geleneksel bankacılık uyum süreçleriyle birleştirmeye dayandığını söyledi. Brites, stabilcoinleri düzenlenmiş finansal altyapının yerine geçen bir araç olarak değil, mevcut sistemi güçlendiren bir katman olarak gördüklerini vurguladı.

Bernardo Brites, sınır ötesi ödemelerde tek başına stabilcoinlerin yeterli olmadığını, asıl çözümün stabilcoinler ile düzenlemelere uygun yerel banka altyapısının birlikte çalışmasında bulunduğunu belirtti. Yeni yatırımın da küresel fintech şirketleri, borsalar, uluslararası bankalar ve kurumsal işletmelerin kullandığı bankacılık, ödeme ve uyum altyapısını derinleştirmeyi amaçladığını aktardı.

Brites’e göre yeni kaynak, şirketin ilk odak alanı olan ABD Brezilya hattının dışına çıkmasını sağlayacak. Trace Finance, bundan sonraki dönemde Latin Amerika’daki diğer pazarlara, ABD’ye ve Asya Pasifik bölgesine açılmayı hedefliyor.

Yatırımcı listesinde sektörün öne çıkan isimleri var

Yatırım turuna Chainlink Labs gibi stratejik yatırımcıların yanı sıra kripto sektöründe güçlü bağlantıları bulunan bireysel destekçiler de katıldı. Bu isimler arasında Circle kurucu ortaklarından Sean Neville, Solana Labs kurucu ortağı Anatoly Yakovenko ve Latin Amerika’nın en büyük bankası olarak bilinen Itaú Unibanco’nun başkan yardımcısı Ricardo Villela Marino yer aldı.

CoinFund ortağı Einar Braathen ise küresel para hareketlerinin bir sonraki aşamasında, zincir üstü uzlaşmayı güvenilir yerel bankacılık sistemleriyle birleştirebilen şirketlerin öne çıkacağını ifade etti. Braathen, Brezilya’nın dünyanın en büyük ve operasyonel açıdan en karmaşık ödeme ortamlarından biri olduğunu, Trace Finance’in de büyük ölçekli küresel şirketlerin büyüme için kullandığı düzenlenmiş altyapıyı kurduğunu kaydetti.

Şirketin bir önceki yatırım turu, 2022’de HOF Capital liderliğinde gerçekleştirilen tohum yatırımı olmuştu. Trace Finance, yeni dönemde Brezilya ve çevre pazarlardaki bankacılık bağlarını güçlendirecek ek uzlaşma ürünleri geliştirdiğini de duyurdu.