QCP, Strategy kaynaklı baskının etkisiyle Bitcoin’in 66 bin doların altında kaldığını açıkladı

QCP Capital’in son piyasa değerlendirmesine göre Bitcoin, küresel risk iştahındaki toparlanmaya rağmen 66 bin doların altında kalmayı sürdürüyor. Şirket, bu zayıf seyrin arkasında Strategy’nin temettü yükümlülüklerini karşılamak için ileride daha fazla Bitcoin satmak zorunda kalabileceğine dair endişelerin bulunduğunu belirtti.

Makro iyimserlik Bitcoin’e yansımadı

Hafta sonu ABD ile İran arasında bir mutabakat zaptına varıldığı yönündeki gelişmelerin ardından küresel piyasalarda risk iştahı güç kazandı. Söz konusu anlaşmanın, çatışmanın yatışabileceği ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceği beklentisini desteklediği aktarıldı.

Bu görünüm altında S&P vadeli işlemleri cuma kapanışının 100 puandan fazla üzerine çıktı ve rekor seviyelerin üstünü test etti. Ham petrol fiyatı ise 75 doların altına geriledi. Piyasalarda, enerji arzında kalıcı bozulma riskinin azaldığı yönünde bir fiyatlama öne çıktı.

QCP Capital, enerji piyasasına ilişkin risklerin hafiflemesine karşın Bitcoin’in 66 bin doların altında sıkıştığını, bunda da Strategy’nin temettü ödemeleri için ek Bitcoin satışı yapabileceğine dair kaygıların etkili olduğunu değerlendirdi.

Buna karşılık Bitcoin, hisse senetleri ve diğer riskli varlıklardaki yükselişe eşlik etmedi. QCP Capital, BTC’nin daha geniş çaplı piyasa rallisine kıyasla zayıf kalmasının dikkat çektiğini vurguladı. Şirkete göre bu ayrışmada en önemli unsur, doğrudan Strategy’ye bağlı belirsizlik oldu.

Strategy’nin adımları yakından izleniyor

Bitcoin odaklı bilanço stratejisiyle tanınan Strategy, daha önce MicroStrategy adıyla bilinen ABD merkezli bir yazılım ve hazine yönetimi şirketi olarak öne çıkıyor. Şirket, 2029 vadeli dönüştürülebilir kıdemli tahvillerinin 1,5 milyar dolarlık kısmını geri aldıktan sonra MSTR hissesi satarak yaklaşık 200 milyon dolar kaynak sağladı ve bu geliri yeniden Bitcoin alımında kullandı.

QCP Capital’e göre bu adım, şirketin temettü ödemelerine yönelik nakit dayanma süresini yaklaşık 7,5 aya çıkardı. Ancak piyasa oyuncuları, bu sürenin halen sınırlı olmasını ve yeni sermaye hamlelerinin Bitcoin arzı üzerinde ne anlama gelebileceğini dikkatle izliyor.

Başlık Veri Bitcoin seviyesi 66 bin doların altı Tahvil geri alımı 1,5 milyar dolar Hisse satışından sağlanan kaynak Yaklaşık 200 milyon dolar Temettü ödeme süresi Yaklaşık 7,5 ay

QCP Capital, mevcut kaygının yalnızca bugünkü nakit pozisyonundan kaynaklanmadığını, hisse ihracının yavaşlaması ya da Bitcoin fiyatının gerilemesi halinde sonraki adımların daha fazla tartışılabileceğini kaydetti. Bu nedenle, Strategy’nin yükümlülüklerini karşılamak için nihayetinde BTC satışına yönelebileceği ihtimali piyasa üzerinde baskı unsuru olmayı sürdürüyor.

QCP Capital, Strategy’nin hisse satışlarıyla nakit süresini uzatmaya devam etmesi halinde bu baskının zamanla hafifleyebileceğini, piyasanın temettü yükümlülüklerinin güvence altında olduğuna ikna olması durumunda ise makro iyimserliğin Bitcoin fiyatına daha belirgin yansıyabileceğini ifade etti.

Fed cephesinde belirsizlik öne çıktı

Öte yandan piyasaların odağında ABD Merkez Bankası da yer aldı. Haberde, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın görevdeki ilk döneminde zorlu bir tablo devraldığı ve yıllık enflasyonun yüzde 4,2 ile son üç yılın üzerindeki en yüksek seviyelerine çıktığı belirtildi.

Piyasalar 2026 yılı için toplam 0,5 puanlık faiz artışını fiyatlarken, yayımlanan Dot Plot verileri ve sıkı para politikasının korunup korunmayacağına ilişkin sinyaller yakından izlendi. QCP Capital’e göre Bitcoin, şimdilik şirket özelindeki bu baskıyı aşmadan daha geniş piyasa rallisiyle aynı yönde güçlü bir hareket sergilemekte zorlanabilir.