Fed Faizi Sabit Tuttu! Piyasalarda Temkinli Bekleyiş Sürüyor

ABD Merkez Bankası Fed, çarşamba günü politika faizini değiştirmeyerek beklentilere paralel bir karar aldı. Banka, federal fonlama faizini yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 aralığında sabit tuttu. Böylece Fed yetkilileri, bu yıl dördüncü kez faizlerde değişikliğe gitmeyerek ekonomik verileri ve enflasyondaki seyri izlemeyi tercih etti.

Baskı Artıyor

Karar, Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimlerin küresel piyasalarda belirsizliği artırdığı bir dönemde geldi. ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların enerji arzı üzerindeki baskıyı artırması, petrol fiyatları ve enflasyon beklentileri açısından piyasaların odağında yer alıyor. Buna karşın taraflardan gelen anlaşma ve ilerleme mesajları, risk algısında kısmi bir dengelenme sağladı.

Fed, karar metninde ekonomik faaliyetin “yüksek belirsizliğe rağmen güçlü bir hızda genişlemeye devam ettiğini” belirtti. Açıklamada, Orta Doğu’daki çatışmaların enerji başta olmak üzere bazı sektörlerde arz şoklarına yol açabileceğine dikkat çekildi. Banka ayrıca enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme konusundaki kararlılığını yineleyerek, “Komite fiyat istikrarını sağlayacaktır” mesajını verdi.

Üç ayda bir yayımlanan ekonomik projeksiyonlar ise Fed’in yıl içinde faiz indirimi planından uzaklaştığına işaret etti. Yıl sonu federal fonlama faizi medyan tahmini mart ayındaki yüzde 3,4 seviyesinden yüzde 3,8’e yükseldi. Bu değişim, piyasada Fed’in kısa vadede gevşeme adımı atmayacağı, hatta gerekirse daha sıkı bir duruş sergileyebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Fed’in iş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmeleri de dikkat çekti. Banka, ABD istihdam piyasasında istikrarın sürdüğünü vurgularken, güçlü gelen son istihdam verileri daha önce Bitcoin başta olmak üzere riskli varlıklar üzerinde baskı yaratmıştı. Güçlü iş gücü verileri, yüksek enflasyonun Fed’in fiyat istikrarı hedefi açısından hâlâ önemli bir risk olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.

Karar öncesinde 66.000 dolar civarında işlem gören Bitcoin, Fed açıklamasının ardından 64.800 ekadar geriledi. Günlük bazda yüzde 1’in biraz üzerinde düşüş yaşayan lider kripto para, buna rağmen haftalık bazda yaklaşık yüzde 5 değer kazancını korudu. Ethereum son yedi günde yüzde 7,6 artışla 1.763 dolara, Solana ise yüzde 13 yükselişle 73 dolara kadar çıktı.

Fed’in faizleri sabit tutması büyük ölçüde beklense de karar metni ve güncellenen projeksiyonlar, temmuz ayında faiz artışı ihtimaline yönelik beklentileri artırdı. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, temmuz toplantısında faiz artışı olasılığını yüzde 18 olarak fiyatlamaya başladı.

Fed’in temkinli duruşu ve faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, küresel piyasalarda risk iştahını baskıladı. Açıklamanın ardından kripto paralarda, hisse senetlerinde ve değerli metallerde düşüşler görüldü. Yatırımcılar, bir yandan jeopolitik gelişmeleri ve enerji fiyatlarını izlerken diğer yandan Fed’in önümüzdeki dönemde para politikasında nasıl bir yol izleyeceğine odaklandı.