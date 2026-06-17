Moody’s hamlesiyle Solana’da yeni dönem başladı! Kurumsal tarafta neler değişebilir?

Moody’s, makine tarafından okunabilen kredi notlarını Solana ağına taşıdı. Alphaledger entegrasyonuyla hayata geçirilen bu adım, kredi değerlendirme verilerinin doğrudan blokzincir üzerindeki tokenlaştırılmış sabit getirili varlıklara eklenebilmesini sağlıyor. Böylece Solana, Moody’s notlarını zincir üzerinde destekleyebilen ilk büyük açık blokzincirlerden biri olarak öne çıktı.

Kredi notları doğrudan zincir üstüne taşındı

Moody’s Corporation tarafından paylaşılan bilgilere göre şirketin Token Integration Engine olarak bilinen TIE çözümü, Alphaledger altyapısı üzerinden Solana’ya genişletildi. Alphaledger, tokenlaştırılmış sabit getirili varlıklara odaklanan bir platform olarak biliniyor. Bu yapı sayesinde ihraççılar, Moody’s kredi verilerini ilgili dijital varlığın kendi altyapısına doğrudan yerleştirebilecek.

Mini sözlük: Token Integration Engine, finansal verilerin tokenlaştırılmış varlıkların yapısına teknik olarak bağlanmasını amaçlayan bir entegrasyon katmanıdır. Sabit getirili varlıklar ise genellikle tahvil benzeri, belirli gelir akışı sunan finansal araçları ifade eder.

Söz konusu uygulama, Haziran 2025’te Solana devnet üzerinde tamamlanan bir kavram kanıtı çalışmasının ardından canlıya alındı. O aşamada kredi notlarının zincir üstünde ihraç edilen tokenlaştırılmış menkul kıymetlere nasıl entegre edilebileceği test edilmişti.

Moody’s, bu geçişle birlikte kredi notlarının büyük ölçekli bir açık blokzincirde kullanılabilir hale geldiğini belirtirken, TIE altyapısının tek bir ağla sınırlı olmayan, farklı blokzincir ortamlarında çalışacak şekilde tasarlandığını aktardı.

Solana’nın gerçek dünya varlıkları alanı genişliyor

Yeni entegrasyon, Solana’nın büyüyen gerçek dünya varlıkları ekosistemine kurumsal finans tarafında önemli görülen bir veri katmanı ekliyor. Geleneksel sabit getirili piyasalarda kredi notları, yatırımcıların risk değerlendirmesinde temel araçlardan biri kabul ediliyor.

Moody’s, yatırımcıların giderek daha fazla blokzincir ağlarında işlem yaptığını ve bu ortamlarda bağımsız kredi değerlendirmelerine ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Şirket, TIE sistemini bu geçişi desteklemek üzere ağdan bağımsız bir çerçeve olarak konumlandırıyor.

Alphaledger ise kredi notlarının doğrudan tokenlaştırılmış varlıklara gömülmesinin, ayrı kaynaklardan kredi verisi arama ihtiyacını azaltabileceğini belirtti. Platform, bu yaklaşımın özellikle belediye borçlanma araçları gibi alanlarda kurumsal katılımı destekleyebileceğine işaret etti.

Daha önce Canton Network’te test edilmişti

Bu genişleme, Moody’s’in Mart 2026’da Canton Network üzerinde gerçekleştirdiği ilk blokzincir tabanlı kredi notu dağıtımının ardından geldi. O dönemde şirket, izinli kurumsal bir blokzincirde benzer bir yeteneği devreye almıştı. Solana tarafındaki son uygulama ise bu yaklaşımın açık ve izinsiz bir ağ üzerinde ölçeklenmesine dönük ilk adım olarak değerlendiriliyor.

Solana Foundation tarafından paylaşılan bilgilere göre ağ, Moody’s’in makine tarafından okunabilen kredi notlarını doğrudan zincir üstünde destekleyebilen ilk açık ve izinsiz blokzincir haline geldi. Açıklamada, kredi bilgilerinin artık tokenlaştırılmış varlıklarla yaşam döngüleri boyunca birlikte taşınabileceği ifade edildi.

Moody’s ayrıca dijital finans alanındaki benimsenme arttıkça başka blokzincir entegrasyonlarının da gündeme gelebileceğini kaydetti. Şirketin zaman içinde TIE kapsamını daha fazla ağ, iş kolu ve finansal araç için genişletmeyi planladığı bildirildi.