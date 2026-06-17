StarkWare CEO’su Ben Sasson, kripto sektöründe tarihinin en ağır daralmasının yaşandığını açıkladı

StarkWare CEO’su ve Zcash’in kurucu ortaklarından Eli Ben Sasson, kripto para sektörünün tarihindeki en ağır daralma döneminden geçtiğini söyledi. Ben Sasson’a göre kapanan girişimlerin sayısı ile bütçe kesintileri, önceki yıllardaki düşüş dönemlerinin üzerine çıktı. Buna karşın sektörün yaşadığı bu sert sarsıntının, uzun vadede piyasanın ayıklanması açısından fayda sağlayabileceğini belirtti.

Piyasadaki daralma derinleşti

2013’ten bu yana kripto sektöründe yer aldığını aktaran Ben Sasson, mevcut krizin geçmiş döngülerden önemli bir fark taşıdığını vurguladı. Önceki yıllarda zayıf projelerin uzun süren düşüş dönemlerinde dahi faaliyetlerini bir şekilde sürdürebildiğini, ancak bugün çok sayıda girişimin aynı anda nakit sıkışıklığı yaşadığını ifade etti.

Bu tablo, birçok ekibin iflas etmesine ya da faaliyetlerini tamamen durdurmasına yol açtı. Finansman sorununun yalnızca küçük girişimlerle sınırlı kalmadığını söyleyen Ben Sasson, StarkWare’in de birkaç ay önce zorunlu bütçe indirimi yaptığını kaydetti. Ona göre güçlü ekipler ve nitelikli ürünler geliştiren şirketler bile, yeterli mali hareket alanı bulunmadığı için kapanma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Ben Sasson, mevcut dönemde sadece zayıf projelerin değil, güçlü ekiplerin de yeterli finansal dayanıklılık oluşturamadıkları için faaliyetlerini sonlandırabildiğini vurguladı.

StarkWare, Ethereum için ölçeklendirme teknolojileri geliştiren bir şirket olarak biliniyor. Özellikle sıfır bilgi kanıtlarına dayalı çözümler üzerinde çalışan şirket, ağlarda daha düşük maliyet ve daha yüksek işlem kapasitesi hedefleyen altyapılar geliştiriyor.

Mini sözlük: Sıfır bilgi kanıtı, bir bilginin içeriğini açıklamadan o bilginin doğru olduğunu matematiksel olarak kanıtlama yöntemi olarak öne çıkıyor. Kripto ağlarında bu yaklaşım, ölçeklenebilirlik ve gizlilik alanlarında sık kullanılıyor.

Geleneksel sermayenin ilgisi zayıflıyor

Ben Sasson’a göre piyasadaki dönüşüm yalnızca genç ekiplerin çekilmesiyle sınırlı değil. Sektör, son dönemde en büyük umutların bağlandığı geleneksel büyük yatırımcılardan gelen desteği de kaybetmeye başladı. Bu durumun, kripto ekosisteminin finansman yapısında daha geniş bir değişime işaret ettiği değerlendiriliyor.

StarkWare CEO’su, geleneksel finans kuruluşlarının kripto piyasasına ilgisinin en azından ABD ara seçimlerine kadar zayıf kalacağını öngördü. Demokratların çoğunluğu koruması halinde büyük yatırımcıların daha da temkinli davranabileceğini savundu.

Ben Sasson, kripto varlıkların eski bankacılık düzeni için yeni bir kanal oluşturmak amacıyla tasarlanmadığını, asıl hedefin finansal yeniliğe daha geniş bir hareket alanı açmak olduğunu dile getirdi.

Sektörde yeni dayanak arayışı öne çıkıyor

Ben Sasson, büyük sermayenin geri çekilmesini olumsuz bir gelişme olarak görmediğini de söyledi. Ona göre kripto sektörünün temel yaklaşımı, yoğun düzenlemelere tabi geleneksel finans yapılarının uzantısı olmak değil, yenilikçiliğe daha serbest bir alan açmak. Bu nedenle büyük fonların etkisinin azalması, geliştiricileri yeni destek noktaları aramaya yöneltebilir.

Girişimciye göre sektör içindeki bir sonraki ilgi dalgasının yapay zeka ya da kurumsal blokzincir ürünlerinden gelmesi beklenmemeli. Bu değerlendirme, kripto topluluğunun yeni teknolojik sıçrama için farklı alanlara yönelebileceğine işaret ediyor.