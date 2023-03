Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) üzerindeki son volatiteli hareketlere rağmen Layer-2 alternatifi Lightning Network ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Bu metrikler Bitcoin’i önümüzdeki günlerde nasıl bir fiyat hareketi izleyeceğini tahmin etmede yardımcı olabilir.

Bitcoin’de Kritik Metrik!

Herhangi bir zaman aralığında ağ üzerinden trade edilebilecek toplam Bitcoin miktarı, Bitcoin Lightning Network kapasitesi olarak adlandırılır. Her bir ödeme kanalında kilitlenen Bitcoin miktarı ve Ağ üzerinde oluşturulan kanalların sayısı, kapasitesini belirler. Bir ödeme kanalının kapasitesi, kanal oluşturulduğunda her iki tarafça yapılan Bitcoin mevduatlarının toplamıdır. Veri analitik firması Glassnode’da Lightning Network Kapasite tablosu, zaman içinde gözle görülür bir artış eğilimi olduğunu gösterdi. Ayrıca belirtilen metrik her geçen yıl yeni zirve değere ulaşmasıyla yatırımcıların ve analistlerin ilgisini üzerine topluyor. Yazı kaleme alındığında Bitcoin ağının kapasitesi 5.200’e ulaştı ve görülen artış devam ediyor.

Net pozisyon değişikliği üzerine yapılan farklı bir araştırma da metriğin Aralık 2022 tarihinden beri pozitif olduğunu ortaya koydu. Net pozisyon değişikliği yazının kaleme alındığı tarihte pozitif bölgede ve 159’un üzerinde yer alıyor. Kanallara artan BTC akışının da gösterdiği gibi, daha fazla BTC akışının ağ işlemlerinin sonuçlandırılmasına yardımcı olması muhtemel görünüyor. Bitcoin Lightning Network Ortalama Kanal Kapasitesi, tıpkı ağ kapasitesi gibi zaman içerisinde önemli bir artış kaydetti.

Glassnode Verileri!

Bununla birlikte yükseliş eğilimi bir miktar dengelenirken, gözle görülebilir bir artış hala fark edilebilir durumda. Metrik, yazı kaleme alındığı sırada yaklaşık 0,073 idi. Ağın hala genç bir teknoloji olduğunu, banka havaleleri veya kredi kartları gibi daha yerleşik ödeme seçeneklerinden daha küçük bir kapasiteye sahip olduğunu unutmamak önemli.

Lightning Network’ün bant genişliğinin uzmanlara göre, daha fazla kullanıcı benimsedikçe ve ödeme kanalları oluşturdukça hızla artması bekleniyor. Ancak büyüme devam etse bile, birleşmeler şimdiden gerçekleşiyor. Uluslararası özel banka Xapo, 2 Mart’ta Lightning Network altyapı platformu Lightspark ile iş birliğini resmen duyurdu. Bu durum şirketin Lightning’i platformuna entegre etmesine izin verdi.