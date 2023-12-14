Tüm Oklar Boğayı Gösterirken Ripple’da Sıkıntı Mı Yaşanıyor? 12 Günde Tam 120 Milyon! Şirket Neden XRP Satıyor?

Ripple, emanet sistemi dahilinde aylık 1 milyar token’ının kilidini açtıktan sonra 200 milyon XRP‘yi likit tuttu. Şimdiye kadar, 13 Aralık’ta, en büyük XRP Ledger (XRP) sahibi bu ay tutulan toplamın 120 milyonunu (73,8 milyon dolar) harcadı.

Ripple Satış Yapıyor

Ripple’ın 2012’de ortaya çıkan XRP’lerin %80’ini alması ve ardından gerçekleştirdiği taahhüt sebebiyle kilit açma işlemlerini 2017’den bu yana gerçekleştiriyor. Her ayın başında gerçekleşen kilit açılış işleminden sonra şirket, bir miktar satış yapmaya devam ediyor.

Bu, XRP’nin arz enflasyonunu şekillendiren ve kripto para için fiyat tahminlerini doğrudan etkileyen bir faktördür. Aynı zamanda oluşan bu enflasyon aynı zamanda Ripple’ın çabalarını ve şirketi finanse eden önemli bir husustur.

XRP’de Takibinde Son Durum

İlginç bir şekilde, şirkete ait harcama cüzdan adresinden ‘Ripple (1)’, ‘rP4X2…sKxv3’e her biri 60 milyon XRP olan iki ödeme gerçekleşti. Ödemelerin ilk 6 Aralık’ta gerçekleşirken, diğeri ise 12 Aralık’ta tarihinde yapıldı.

Bu adres daha önce de kullanılmıştı. Ripple’ın ödemelerini alan adres bu adresten başkası değildi ve bu da bahsedilen adresin şirketle güçlü bir bağa sahip olduğunu gösteriyor. Benzer bir şekilde, aşağıda grafikte görülen adresler önceki aylarda benzer koşullar altında zaten tespiti yapılmış adreslerdi.

Ancak, geçmişten farklı olarak, adreslerin sahibi olan kişi ve kurumlar transfer edilen tutarları birden fazla küçük işlemde gerçekleştirmişti. Bazıları bunu işlem sayısını artırmak adına başka adreslere gönderip geri almıştı. Genel olarak bu, izlenebilirlikleri zorlaştırmak adına yapılır.

Kesin miktar ise ‘rhWt2…E32hk’ adresine ulaşana kadar takip edildi. Yazım saati itibariyle Bu adres tarafından toplam 54.075 milyon XRP alındı. Daha sonra bilinmeyen bir miktar XRP, Ripple’ın olduğu kripto paraları borsalara yatırmadan önce standart adres olarak hizmet eden ‘r4wf7…h4Rzn’ adresine aktarıldı.

Son olarak, bilinmeyen miktarda XRP, Bitstamp, Bitso, Independent Reserves ve BTC Markets gibi daha önce de gönderimlerin gerçekleştiği borsalara ulaştı. Borsalara gönderilen bu XRP’ler Aralık ayının başından bu yana durmak bilmeyen küçük işlemlere bölünerek yapıldı.

Kilidi yeni açılan token’lar artan satış baskısınına bağlı olarak emirlerin ve XRP fiyatının etkilendiği konusuna kesin gözüyle bakılabilir. Yatırımcılar, Ripple’ın harcamalarını yakından takip etmeli ve arz enflasyonunun varlıkları üzerindeki etkisine yatırım yapmadan önce her zaman dikkat etmelidir.

Gelecek dönemde olası bir biçimde XRP tüm zamanların en yüksek piyasa değeri olan 128,498 milyar dolara yeniden ulaşırsa token başına 2,39 dolardan işlem görmesi muhtemel olabilir. Benzer bir taleple oluşan 2018 dönemi göz önüne alındığında fiyat 3,84 dolardı ve oluşabilecek yeni fiyat bir önceki fiyattan 1,45 dolarlık (%37,7) bir düşüş anlamına gelecektir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.