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Son Dakika! Ünlü Borsa 630 Milyon Dolarlık Yakımla Rekor Kırıldı! Bakın Hangi Altcoin’in Yakımı Gerçekleşti?

Özet

  • OKX borsası 22. OKB geri alımını 630 milyon dolara gerçekleştirdi.
  • OKB Coin, yakıma rağmen fiyat olarak nötr kaldı, 59.66 dolarda işlem görüyor.
  • FOMC kararının ardından kripto piyasasında yükseliş yaşandı ve analistler 2024 için olumlu tahminlerde bulunuyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alican Ülker
Alican Ülker

Kripto paralarda FOMC toplantısı sonrası büyük bir hareketlilik yaşanırken bir haber de dev borsa OKX’ten geldi. Geçmişte de bir çok yakım gerçekleştiren OKX borsası 22.sini gerçekleştirdiği OKB geri alımını yaptı ve yakımı gerçekleştirdi.

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OKX Borsasından Geri AlımOKB Coin Son Durum

OKX Borsasından Geri Alım

OKX 14 Aralık tarihinde 22. OKB geri alımını gerçekleştirdi. Bunun ardından her zaman yaptığı yakımı da tamamladı. Daha da önemlisi ise yakılan OKB sayısı oldu. Yakılan OKB’nin güncel değeri 630 milyon dolara denk geliyor. Adet olarak ise 10,53 milyonu buldu.

Bu sayı yeni bir rekora işaret ediyordu. OKX daha önce yakım ile ilgili açıklamada, belirli kuralları açıklamamıştı ama piyasanın operasyonel performansına bağlı olarka işlemlerin gerçekleştirileceğini belirtmişti.

OKB Coin Son Durum

OKB Coin ortaya çıkan yakım haberinin ardından büyük bir fiyat hareketi gerçekleştirmedi. Altcoin‘in fiyatı resmen nötr kaldı 59.66 dolar seviyesinde işlem görüyor. Geçmişte yaşanan yakımların ardından yaşanan yükseliş bu sefer fiyatlara yansımamış görünüyor.

Haberin OKB’nin son 24 saatlik hacminde olumlu etki yaratmadığı da görüldü. Hacim %43 oranında azaldı ve 13,8 milyon dolar oldu. Altcoin’in genel piyasa hacmi ise %1,54’lük yükselişle 3,6 milyar dolar seviyesine yükseldi. Yakımın ilerleyen günlerde fiyata yansıması beklenilebilir.

FOMC kararının ardından kripto piyasasında rahatlama yaşandı. Bitcoin ve altcoin’lerde gözle görülür fiyat yükselişleri yaşandı ve bu hareketin 2024 yılında da yükselebileceği yorumları şimdiden yapılmaya başlandı. Ünlü analist Michael van de Poppe Noel rallisi benzetmesiyle fiyatta yaşanılabilecek yükselişe dikkat çekti ve fiyatın kısa vadede 50.000 dolara kadar yükselebileceğini vurguladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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