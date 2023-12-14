Meme Token

272x Yaptı! Solana ve Coinbase’in Desteği Bu Altcoin’i Uçurdu: Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Çıktı!

Özet

  • Bonk Inu (BONK), Coinbase'in listeleme desteği ve Solana (SOL) ile olan bağlantısı sayesinde rekor tazeledi.
  • Altcoin'in piyasa değeri ise 900 milyon dolara çıktı.
  • Bu çıkışla BONK, genel kripto para listesinde 75'nci sıraya ve memecoin sektöründe 3'ncü sıraya oturdu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Bonk Inu‘nun (BONK) fiyatı Coinbase’in desteği ve yüksek performanslı Solana (SOL) ile olan bağlantısı sayesinde tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı. Piyasa değerinin yaklaşık 900 milyon dolara ulaşmasıyla BONK genel kripto para listesinde 75’nci sıraya ve memecoin sektöründe 3’ncü sıraya oturdu. Altcoin‘in fiyatındaki artış kısmen SOL’un son dönemdeki eşsiz performansı ile ilişkilendiriliyor.

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Bonk Inu’nun (BONK) Coinbase ve Solana’nın Desteği İle Rekor Tazeledi Artık 3’ncü En Büyük Memecoin

Bonk Inu’nun (BONK) Coinbase ve Solana’nın Desteği İle Rekor Tazeledi 

Popüler memecoin projesi Bonk Inu’nun yerel varlığı BONK, kripto para dünyasında manşetlere çıkmaya devam ediyor. Solana tabanlı altcoin bugün rekor tazeleyerek 0,00001518 dolar ile ATH seviyesine ulaştı. Veriler altcoin’in fiyatının son bir yılda yüzde 13 bin 600 diğer bir deyişle 272 kat arttığını gösteriyor. Dahası veriler altcoin’in fiyatının sadece son bir ayda yüzde 650 diğer bir deyişle 13 kat arttığını ortaya koyuyor.

BONK’un fiyatındaki artışın arkasındaki başlıca faktörlerden biri ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase‘den aldığı listeleme oldu. Dev kripto para borsası, altcoin’i platformunda listelenen kripto paralar listesine ekledi ve altcoin’in ticaretinin desteklenen bazı yargı bölgelerinde yapılamayabileceği konusunda uyardı. Bu, Coinbase’in altcoin’in listeleme yol haritası olarak bilinen izleme aşamasına almasından kısa bir süre sonra geldi.

BONK’un fiyatındaki etkileyici performansının arkasındaki bir diğer faktör ise doğrudan Solana olabilir. Solana ağının yerel varlığı SOL son birkaç ayda  en iyi performans gösteren altcoin’lerden biri oldu ve kısa süre önce 70 dolar seviyesini aştı. Veriler altcoin’in fiyatının yılın ilk ününden bu yana yüzde 600 arttığını ortaya koyuyor.

Artık 3’ncü En Büyük Memecoin

BONK’un rekor tazeleyerek yeni bir ATH seviyesine ulaşması piyasa değerinin de büyük oranda artmasını sağladı. Altcoin‘in piyasa değeri 900 milyon dolara yükseldi.

Ulaştığı piyasa değeri onu 75’nci en büyük kripto para yaptı. BONK, memecoin sektörünün ise en büyük 3’ncüsü oldu. Şu anda memecoin sektörüne sırasıyla Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) liderlik ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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