SHIBA INU (SHIB)

3 Yakım Şimdiden Onaylandı! Önemli İsminden Tarihi Yakım Açıklaması! SHIB’de 0,01 Dolar Hedefi! SHIB Yükselir Mi?

Özet

  • Shytoshi Kusama'nın açıklamaları, Shiba Inu için büyük bir yakım planını işaret ediyor.
  • Shibarium destekli yakımda birikmiş gaz ücreti kullanılacak.
  • Shiba Inu ekibi, aktif yakım girişimleriyle arz azaltma hedefini sürdürüyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alican Ülker
Alican Ülker

Shiba Inu’nu ekibinin başında yer alan Shytoshi Kusama, çığır açan bir hamlenin gerçekleşebileceği yönünde açıklamalarda bulundu. SHIB için Potansiyel olarak 1,2 milyon doların üzerinde birikmiş gaz ücretinin kullanımıyla Shibarium destekli SHIB yakım planının gerçekleşebileceği yönünde sinyaller verdi.

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Bu Hafta Üç Yakma DahaTopluluk Odaklı Bir Çaba

Bu duyurunun ardından, daha hızlı bir biçimde token sayısını azaltacağından ve potansiyel bir fiyat artışı için umutları körükleyeceğinden Shiba Inu topluluğunda da bir beklenti yaratmış olabilir.

Bu Hafta Üç Yakma Daha

Kusama tarafından potansiyel yakım işlemini onaylamasının ardından, Shiba Inu topluluğu içerisinde de bir hareketlenme yaşandı ve token arzında yakın zamanda oluşabilecek azalma konusunda heyecan arttı.

Shibarium ağında biriken gaz ücretleriyle desteklenecek olan bu yakım işlemi, Shibarium’un yakım girişimleri için kaynak yaratması konusunda oluşan etkin yapının bir kanıtı olarak düşünülebilir.

Shiba Inu ekibi tarafından planlı bir yakım da açıklandı. Açıklamaya göre 14, 15 ve 16 Aralık tarihlerinde üç ek manuel SHIB yakımı da gerçekleştirilecek.

Yakılacak token miktarı kesin biçimde açıklanmamış olsa da, geçen hafta yakılan 8,2 milyar SHIB token hala yatırımcıların aklında ve bunu aşan tahminlerle beklentiler artmış görünüyor.

Shiba Inu topluluğu çok uzun süredir SHIB token için hedef gösterilen 0,01 dolar fiyat seviyesine ulaşmaya çalışıyor. Birçok piyasa katılımcısı temel noktalardan bir tanesinin dolaşımdaki arzın önemli ölçüde azaltılmasından geçtiğini düşünürken yakım işlemleri de bu konuda önemli bir rol oynuyor.

Yakma verimliliğinin önemini bilen Shiba Inu ekibi, Shibarium’da aktif değişiklikler gerçekleştirerek arzı azaltmaya yönelik kaynak üretme kabiliyetini artırma hedefiyle çalışmaya devam ediyor.

Topluluk Odaklı Bir Çaba

Devam eden yakım işlemleri, ekibin kuşkusuz kararlılığı ve daha fazla yakım için devam eden büyük çabalarının arkasındaki itici güç olarak hizmet eden tutkulu Shiba Inu topluluğu tarafından büyük destek görmektedir.

Topluluğun tüm amacının temelinde bunun bulunması, yakım işlemlerinin büyüklüğünü şekillendirmekte ve SHIB’in arzını azaltarak zor elde edilen bir kripto para haline getirme vizyonunu sağlamlaştırmada önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Shibarium gaz ücretleriyle desteklenen ve topluluğun eylem çağrılarıyla paralellik gösteren yakın tarihli yakım beklentileri, Shiba Inu ekosistemi tarafından atılan doğru adımları işaret ediyormuş gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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