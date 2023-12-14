Ethereum (ETH)

Ethereum’da (ETH) Ocak 2024 Hedefi! ETH’da Bu Seviye Kapıda!

Özet

  • Ethereum (ETH) fiyatının 2.500 dolar seviyesine ulaşması, analistlere göre Ocak ayı ortalarında gerçekleşebilir.
  • Grafikler, yüksek momentumlu güçlü bir yükseliş eğilimi gösteriyor ve göreceli güç endeksi (RSI), alım ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.
  • Hareketli ortalamalar arasındaki genişleme, güçlü bir yükseliş trendini işaret edebilir, ancak hacim ve fiyat konsolidasyonu endişeleri artırıyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ethereum‘un (ETH) fiyat gidişatı, özellikle çok sayıda tersine dönüş işareti göstermesi nedeniyle yoğun inceleme ve spekülasyon konusu oldu. Analistlerin grafiklerine göre, Ethereum’un beklenen 2.500 dolar fiyat seviyesine ulaşması Ocak ayı ortalarında gerçekleşebileceği belirtiliyor.

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Ethereum’da Yükseliş EğilimiETH’da Ocak 2024 Tahmini

Ethereum’da Yükseliş Eğilimi

Değişken piyasadaki diğer tahminler gibi bu da önemli uyarıları beraberinde getiriyor. Ethereum’un son ETH/USDT grafiğinde gösterildiği gibi fiyat performansına ilişkin bir çalışma da yüksek momentumlu güçlü bir yükseliş eğilimi gösterdiği belirtildi. Bu durum aşırı alım bölgesinden geri çekilmesine rağmen güçlü kalmayı sürdüren ve satın alma ilgisinin devam ettiğini gösteren göreceli güç endeksi (RSI) tarafından da destekleniyor.

Uzun vadeli trendlerin temel göstergeleri olan hareketli ortalamalar (MA), kısa vadeli MA’ların uzun vadeli olanların üzerine geçerek yükseliş eğiliminin devam ettiğinin sinyalini verebilir. 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar arasındaki fark genişliyor. Bu durumda güçlü bir trendin klasik bir teyidi olabilir.Ancak ETH’daki bu ayrılma özellikle fiyat konsolidasyonu olmadan genişlemeye devam ederse, uzun vadeli bir düzeltmenin öncesinde de yaşanabilir. Ayrıca son dönemdeki fiyat artışlarına eşlik eden azalan hacim de endişeleri artırabilir.

ETH’da Ocak 2024 Tahmini

Güçlü hacim sürdürülebilir fiyat hareketlerinin ayırt edici özelliğidir ve bu olmadan geri çekilme olasılığı arttırabilir. Bu faktörler göz önüne alındığında, Ocak 2024’ün ortası Ethereum için çok önemli bir an olarak öne çıkıyor. Mevcut ivme devam ederse ve hacim trendi doğrulayacak kadar yükselirse 2.500 dolara ulaşmak mümkün.

Belirtilen tahmin, mevcut destek seviyelerinin sağlam kaldığını ve alıcı ilgisinin azalmadan devam ettiğini varsayılabilir. Ancak yatırımcıların uyarı işaretlerine dikkat etmesi gerekebilir. Kripto para biriminde azalan hacim, bazı sorunları beraberinde getirebileceği ve gelecekte momentumun düşmesine neden olabileceği için takip edilmesi gereken birincil göstergesi olabilir. Ayrıca piyasanın fiyatın temel seviyeleri aştığını algılaması durumunda uzun vadeli bir düzeltme potansiyeli ortaya çıkabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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