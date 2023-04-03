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  •   Fed Faiz Kararı Ne Zaman? Altın, Bitcoin, Gümüş, Dolar Beklentisi Ne? 4 Uzmanın BTC Yorumu!

Fed Faiz Kararı Ne Zaman? Altın, Bitcoin, Gümüş, Dolar Beklentisi Ne? 4 Uzmanın BTC Yorumu!

Bir sonraki faiz kararı ne zaman? Beklentiler neler? Uzmanların Bitcoin hakkındaki görüşleri ve Fed faiz beklentisi.
15:20
3 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Geçtiğimiz ay kripto para piyasaları büyük bir Fed toplantısı atlattı. Beklendiği kadar iyi geçmedi ancak yine de pozitifti. Yatırımcılar Fed’in artık faiz artırımını durdurmasını beklerken Powell henüz yollarının olduğunu söyledi. Üstelik bankacılık krizinin büyütüldüğü kadar kritik bir aşamada olmadığını da iddia etti. Peki bundan sonra?

Fed Faiz Kararı Ne Zaman?

Önümüzde 6 Fed toplantısı kaldı ve 2’sini geride bıraktık. 3 Mayıs ve 14 Haziran toplantıları Fed’in önden yüklemeli faiz artışlarının artık sona ereceği dönem olacak. Son faiz artışının önümüzdeki 3 Mayıs toplantısında yapılması bekleniyor. CME Group’un FedWatch aracından elde edilen en son tahminlere göre, piyasalar şu anda Federal Rezerv’in Mayıs ayında faiz oranlarını %0,25 daha artıracağına inanıyor.

Eğer büyük bir sürpriz olmazsa %5,5 seviyesine yakın bir zirve belirleyen Fed’in faizleri artık artırmadığı bir döneme gireceğiz. 9-12 boyunca faiz artışı olmadan mevcut durum izlenecek ve faiz artışlarının sonuçları takip edilecek.

Enflasyon, petrol fiyatındaki artıştan beklenti üstünde etkilenirse bu durum Fed’in daha fazla artış yapmasına da neden olabilir. Ancak şimdilik beklenti Mayıs ayında zirvenin belirleneceği ve bankacılık krizinin daha fazla faiz artışını engelledi yönünde. Powell’ın krediye erişimdeki güçlük artışının faiz artışına benzer bir sonuç doğurduğunu hatırlamamız gerekiyor.

Uzmanların Bitcoin Görüşleri

Popüler kripto analisti Daan Crypto Trades, Bitcoin fiyatındaki son yaşanan iniş çıkışı CME vadeli işlem boşluğuyla ilişkilendirdi ve normal karşıladı. Skew ise kısa vadeli gelişmeleri takip ederken önümüzdeki hafta boyunca “çok daha büyük bir tepki” beklediğini yazdı. Ona göre petrol fiyatlarındaki artış Bitcoin ve diğer risk piyasası varlıkları için satışlar getirecek. IncomeSharks, BTC’ye ilişkin düşüş görünümünü sürdürdü.

“Çift tepeli Mcdonalds formasyonunu görmezden gelemiyorum. Şimdi diyagonal bir trend çizgisi kırılması, düşük hacim ve zayıf OBV var. Mantık ve tarafsız duygular bunu satmayı / kısaltmayı söylüyor, HENÜZ kısa vadede yükselişe geçmek için bir neden göremiyorum.”

Son popüler analist Rekt Capital ise şunu söyledi;

“BTC’nin çift tepe formasyonunun ikinci kısmını oluşturup oluşturmadığı hala net değil. BTC’nin formasyon kalıbını tam olarak geliştirmesi ve M benzeri bir şekil oluşturması için yakında yaklaşık 27.000 dolar seviyesine düşmesi gerekecek. Eğer burası kaybedilirse Çift Tepe onaylandı. Dikkate alınması gereken bir şey.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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  • Kelime
    1 saat önce

    Faiz artırmasa ne olacak her habere düşer BTC, adamlar hem kriptoya karşı hemde kripto sahibi saçma salak işler

    1
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