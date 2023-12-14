Güvenlik

Son Dakika: Binance Borsasındaki Dev DeFi Altcoini Hacklendi

Özet

  • SushiSwap'ın internet sitesinin hacklendiği iddia ediliyor.
  • Protokolün CTO'su güvenlik açığını doğruladı.
  • SUSHI Coin fiyatı düşüyor.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para piyasalarında gün geçmiyor ki yeni bir hack vakası gündeme oturmasın. Yıllardır milyarlarca dolar kayıp gördük. Bugünse popüler DeFi protokolünün internet sitesinin hacklendiği iddiası yatırımcıları tedirgin etti. Eğer SushiSwap kullanıyorsanız hemen izinleri iptal etmeniz gerekiyor.

SushiSwap Hacklendi

Biraz önce officer_cia isimli X kullanıcısı tarafından yapılan duyuruya göre SushiSwap protokolünün internet sitesi hacklendi. Front-end istismar edildiği için internet sitesine cüzdan bağlayan kullanıcıların Revoke Cash üzerinden izinleri iptal etmesi ve cüzdanlarını güvenli hale getirmesi gerekiyor. Ancak hatanın Ledger kaynaklı olduğu iddiaları Revoke Cash’i de riskli hale getiriyor. Saldırganlar bu yöntemi 2023 yılında birçok kez kullandı ve on milyonlarca dolarlık kayıp yaşandığını gördük.

Hack haberinin ardından 1,2 doların altına düşen SUSHI Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada devam eden satışların etkisindeydi. Eğer panik satışları devam ederse günlük dibi olan 1,16 ve 1,11 dolar desteklerine gerileyebilir. Olası aşırı satışlarda 0,948 dolar bölgesi güçlü destek olarak görülüyor.

Sushi CTO’su yazı hazırlandığı sırada güvenlik sorununu teyit etti ve yatırımcıları uyardı. Sorunun çözümü üzerinde çalışılıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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