Polygon (MATIC)

Polygon’dan Önemli Ortaklık: Web2 Şirketi Sadakat Programı İçin Polygon CDK Kullanacak

Özet

  • Polygon 2 Aralık'ta Hindistan merkezli Flipkart ile ortaklık kurduğunu açıkladı.
  • Flipkart, e-ticaret platformu sadakat programını Polygon CDK ile şekillendirecek.
  • Bu adım ile birlikte Web2 şirketlerine yönelik blockchain ağ programlarının geliştirilmesi bekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Hindistan’da faaliyet gösteren e-ticaret devi Flipkart, bir Web3 sadakat programı başlatmak için Polygon‘un zincir geliştirme kitini (CDK) kullanacağını duyurdu. 2 Aralık’ta Polygon ve Flipkart, e-ticaret platformuna yönelik Web3 ve Metaverse alanında etkin bir şekilde yer almak için stratejik bir ortaklık kurduklarını duyurdu. Bu anlaşma; NFT’ler için Flipverse, Metaverse tarafı için eDAO ve NFT pazaryeri FireDrops gibi girişimleri içeriyor.

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Flipkart ve Polygon Ortaklığı

Yapılan ortaklık anlaşmasına yönelik Polygon kurucu ortağı Sandeep Nailwal 7 Aralık’ta Flipkart’ın FireDrops Web3 sadakat programını ölçeklendirmek için Polygon CDK’yı kullanacağını sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Flipkart, e-ticaret platformunun ilerleyen süreçte büyümesini ölçeklendirmesine ve hizmetlerini kolaylaştırmasına yardımcı olabilecek Ethereum tabanlı bir zero-knowledge (ZK) Layer-2 ağı oluşturmak için Polygon CDK’yı temel olarak kullanma planlarını da kamuoyu ile paylaştı.

Flipkart ayrıca Polygon CDK’yı diğer hizmetlerin yanı sıra kullanıcılarına kolaylaştırılmış bir işe alım deneyimi, özel blockchain alanı ve düşük komisyon ücretleri sunmak için kullanacak. Nailwal bu girişimi duyururken şu ifadeleri kullandı:

“Bu, Hindistan’daki Web3 ekosistemi için ezber bozan bir girişim. Sadece Hindistan’daki en iyi fintech girişimcilerini Web3’ü kullanma potansiyeline sahip değil aynı zamanda diğer birçok üst düzey kurumsal ve tüketici markasını da kendi uygulama zincirlerini kurmaya teşvik edebilir.

Polygon 2.0 İçin Geri Sayım Başladı

Nailwal ayrıca önde gelen kuruluşların katılımı ile Hindistan’ın bir Web3 merkezi olarak konumunu daha da sağlamlaştıracağına inanıyor. Polygon tarafından gerçekleştirilen duyuruda ise şu ifadelere yer verildi:

Polygon CDK‘nın gelecekteki yükseltmeleri, işlem verileri için gelişmiş gizlilik, zinciri token olmadan çalıştırma veya bir merkez bankası dijital para birimi kullanma ve daha büyük Polygon ve Ethereum ekosistemlerinde likiditeye erişim olanağı da sağlayacaktır.”

Naiwal’ın yanısıra Polygon kurucu ortağı Jordi Baylina, 2024 yılında Polygon ekosisteminin çeşitli Ethereum Layer-2 ölçeklendirme ağlarının Polygon 2.0 zincirler arası koordinasyon protokolünü tamamlamak üzere birleştirileceğini açıkladı. Baylina, Polygon 2.0’ın Polygon ekosisteminin çeşitli ağlarının zero-knowledge proofs uygulanması yolu ile nasıl ölçeklenebileceğini ve entegre olabileceğini test edeceğini açıkladı.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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