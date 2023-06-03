Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD’den gelen istihdam verileri, kripto para sektörü için son 2 günü oldukça volatil yaptı. Tarım dışı istihdam verilerinde beklentiden farklı sonuçlar gelmesi ile Bitcoin‘in (BTC) yaşadığı fiyat hareketi aslında bir fragman gibi gözüküyor. Lider kripto para biriminin yaşadığı her hareket de tabii ki diğer kripto paraları etkiliyor. Ethereum (ETH), XRP, Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) da bu kripto paralar arasında yer alıyor.

Bitcoin, an itibarıyla %1,7’lik 7 günlük yükselişini koruyor ve 27.000 dolar desteğine tutunuyor. 27.171 dolar seviyesinden işlem gören BTC için bu seviyenin üzerinde kalınması kesinlikle olumlu bir durum. Öte yandan kripto para piyasasının toplam değeri de 24 saat içerisinde %0,4 arttı. Bu kapsamda başı çeken altcoinlerin ise XRP, Tron (TRX) ve Litecoin (LTC) olduğu söylenebilir.

BTC Fiyat Analizi – Kritik Noktalar

BTC fiyatına bakıldığında ise önümüzde birkaç kritik nokta çıkıyor. Alım baskısının yoğun olduğu noktalar sırasıyla 27.100 dolar, 26.291 dolar, 25.482 dolar ve 23.055 dolar olarak görülüyor. 26.291 dolar ise çok kritik bir destek ve burada ciddi bir alım emri konuşlandırılmış durumda. Direnç noktalarına bakıldığında ise kırılan 26.167 doların bir üstünde çok kritik olan 27.979 dolar bulunuyor. Bu kırılırsa 30.000 dolara kadar ciddi bir direnç olmadan ilerleme sağlanabilir.

ETH Fiyatı İçin Her Şey Olumlu

Ethereum (ETH) fiyatı için ise en kritik noktanın, psikolojik direnç olan 2.000 dolar olduğu söylenebilir. ETH, 7 günde %4 yükseliş elde ederek yeşil görünümünü korudu ve 1.900 dolar üzerinde seyrediyor. ETH fiyatının, özellikle devamlı olarak yakılan ETH arzı ile beraber sürdürülebilir bir yükselişe sahip olacağı öngörülüyor. Bunun için ise BTC’nin belirli bir noktada sabit kalması olumlu bir senaryo yaratabilir.

ETH/USD paritesi 1.870 dolar altında kalmadığı sürece ETH boğalarının bir koşu daha hakkı olacaktır.

XRP, Dava İle Patlama Yaşayacak mı?

SEC ve Ripple davasında sona geliniyor ve XRP, bu kapsamda büyük bir heyecan yaratıyor. Son 7 günde %10 yükseliş yaşayarak bunu kanıtlayan XRP, kritik destek olan 0,51 doların üstünde. XRP için buradan sonraki seviye 0,62 dolar olacaktır. Davanın iyi sonuçlanması ise daha önce Coinbase listelenmesinde görüldüğü gibi çok uçuk bir rallinin fitilini ateşleyebilir.

DOGE, Elon Musk Yardımına İhtiyaç Duyuyor

Elon Musk’In favori kripto para birimi DOGE, son dönemde Elon Musk’a yöneltilen DOGE fiyatını manipüle etme suçlamalarından etkilenmiş gözüküyor. DOGE, 0,07 dolara kadar çekildi ve 0,66 dolar önemli bir destek. Son 24 saat içerisinde yeşil kalan DOGE, bunu korumak için Elon Musk cephesinden bir desteğe ihtiyaç duyabilir.

SHIB, Hareketli Bir Döneme Hazır

Top 20 altcoin arasında en yeşil olanlardan birisi konumundaki Shiba Inu (SHIB), meme coin furyasından faydalanabilir. PEPE ve diğer meme coinlerin gölgesinde kal SHIB, 0,000011 doları hedefliyor ancak bunun için BTC’nin durumu da çok kritik. Temel anlamda olumlu yeni bir gelişme sunmayan SHIB, yine de soğuk cüzdan haberi ile etki yarattı. SHIB için asıl tehlike ise PEPE gibi meme coinlerin piyasa hakimiyetine sahip olması gibi gözüküyor.