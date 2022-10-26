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Kripto analiz şirketi Santiment, varlıklı kripto para yatırımcılarının Ethereum (ETH) Blockchain’i üzerinde çalışan iki altcoin’e yüklendiğini, çılgınca biriktirdiklerini bildirdi.

KNC’ye Balina Akını

Kripto analiz şirketi Santiment, kripto para balinalarının likiditeyi bir araya getirmeyi ve ERC-20 token’ları arasında herhangi bir aracı olmadan anında takas yapmayı kolaylaştırmayı amaçlayan Blockchain tabanlı kripto para borsası olan Kyber Network’ü (KNC) çılgınca biriktirdiğini söyledi. Analiz şirketine göre kripto para balinaları, altcoin’in üç ay gibi oldukça kısa bir süre içinde değerinin yüzde 40’ından fazlasını kaybetmesine neden olan ve devam eden düşüş trendine rağmen KNC biriktirmeye devam ediyor:

Kyber Network balinaları son üç ayda hızla birikim yaptı ve 1 milyon ila 10 milyon arasında KNC tutan önemli cüzdanlar 31 Temmuz’dan beri varlıklarına arzın yüzde 20’sini ekledi. Bu tür bir birikim en son görüldüğünde, KNC altı ay içinde yüzde 67’den fazla yükselmişti.

Bu yazının hazırlandığı sırada KNC, son 24 saatte kaydettiği yüzde 6,90 yükselişle 0,9008 dolardan işlem görüyor.

Balinaların Hedefindeki İkinci Altcoin: LINK

Santiment, ayrıca varlıklı kripto para yatırımcılarının merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink‘e (LINK) akın ettiklerini bildirdi. Analiz şirketine göre, LINK tutan balinaların sayısı şu anda son 5 yılın en yüksek seviyesine yükselmiş durumda:

Chainlink, Pazar günü fiyatların 7 doların üzerine çıkmasıyla balina adreslerinin sayısının artmaya devam ettiğini gördü. Elinde 700 bin dolar ya da daha fazla para bulunduran adres sayısı 458’e çıktı. Bu, halka açık ticaretin açılış yılı olan 2017’den beri görülen en yüksek seviye.

Chainlink ağının yerel varlığı LINK, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 5,37 yükselişle 7,20 dolardan alınıp satılıyor. LINK her ne kadar bir balina akını ile karşı karşıya olsa da güncel fiyatlarla 10 Mayıs 2021 tarihinde 52.88 dolarla ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 86,37 altında işlem görüyor.